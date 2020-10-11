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Арбитр Москалёв и его помощник заразились коронавирусом

11 октября 2020, 15:18

Арбитр Владимир Москалёв и его ассистент Алексей Ширяев заразились коронавирусом. Об этом сообщил сам судья.

Последний тест на коронавирус показал положительный результат. Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешёл на режим самоизоляции.

У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но чувствует себя хорошо. Другой помощник, Дмитрий Жвакин, пока ждёт результатов тестирования. Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и в скором времени сможем вернуться к работе.

Напомним, что ранее арбитр Сергей Карасев также заболел коронавирусом.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 октября в 20:05
Москаляку на самоизоляку _))))

Юмор без политики, сразу оговорюсь.
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 16:30
я уж думал радужные не болеют))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
11 октября в 15:56
Болезнь миллионеров его не миновала.
Faustello
Faustello ответ sv_1969 (раскрыть)
11 октября в 15:38
Даже кроты болеют.
Здоровья!
Faustello
Faustello ответ 112910415 (раскрыть)
11 октября в 15:37
Широков:
- за одного битого, двух не битых дают!)))
112910415
112910415
11 октября в 15:35
скоро придётся без судей играть
был один в ближнем резерве, молодой-перспективный, так его Широков доконал ...
mihaluch
mihaluch
11 октября в 15:21
Где-то подцепили заразу.
sv_1969
sv_1969
11 октября в 15:19
Никого не щадит ковид!
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