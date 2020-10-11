Арбитр Москалёв и его помощник заразились коронавирусом

Арбитр Владимир Москалёв и его ассистент Алексей Ширяев заразились коронавирусом. Об этом сообщил сам судья.
Последний тест на коронавирус показал положительный результат. Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешёл на режим самоизоляции.
У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но чувствует себя хорошо. Другой помощник, Дмитрий Жвакин, пока ждёт результатов тестирования. Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и в скором времени сможем вернуться к работе.
Напомним, что ранее арбитр Сергей Карасев также заболел коронавирусом.
Юмор без политики, сразу оговорюсь.
Юмор без политики, сразу оговорюсь.
Здоровья!
Здоровья!
- за одного битого, двух не битых дают!)))
- за одного битого, двух не битых дают!)))
был один в ближнем резерве, молодой-перспективный, так его Широков доконал ...
был один в ближнем резерве, молодой-перспективный, так его Широков доконал ...