Сафонов получил вызов в сборную России

Голкипер «Краснодара» и молодёжной сборной России Матвей Сафонов вызван в главную национальную команду.
После завершения матча отборочного цикла чемпионата Европы — 2021 с Эстонией вратарь молодёжной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии матча Лиги Наций УЕФА с Турцией.
Матвей, добро пожаловать в @TeamRussia 👍💪 pic.twitter.com/0mMudfErt7— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2020
Зачем эти сбитые лётчики Шунин и Джанаев? Их времена прошли лет семь назад.
Гильерме вообще недоразумение в последнее время, тем более лег. У нас же полно хороших молодых киперов, им только нужно доверять. Сафонова пригласили посидеть на лавочке, впитать атмосферу сборной. А можно было поставить его на товарняк со шведами, а уж по результату игры смотреть далее.
Давно говорил, ещё при Слуцком, про омоложение состава. Пока как то не очень...
Зачем эти сбитые лётчики Шунин и Джанаев? Их времена прошли лет семь назад.
Гильерме вообще недоразумение в последнее время, тем более лег. У нас же полно хороших молодых киперов, им только нужно доверять. Сафонова пригласили посидеть на лавочке, впитать атмосферу сборной. А можно было поставить его на товарняк со шведами, а уж по результату игры смотреть далее.
Давно говорил, ещё при Слуцком, про омоложение состава. Пока как то не очень...
Но Маслову бы еще в молодежке побегать немного, а потом в основу.
Хочется увидеть пару ЦЗ Джикия - Дивеев.
Но Маслову бы еще в молодежке побегать немного, а потом в основу.
Хочется увидеть пару ЦЗ Джикия - Дивеев.