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Сафонов получил вызов в сборную России

09 октября 2020, 22:26

Голкипер «Краснодара» и молодёжной сборной России Матвей Сафонов вызван в главную национальную команду.

После завершения матча отборочного цикла чемпионата Европы — 2021 с Эстонией вратарь молодёжной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии матча Лиги Наций УЕФА с Турцией.

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Все комментарии
JirkoFF
JirkoFF
10 октября в 19:09
Ну наконец-то. Черчесов попал в "просак", со своими "опытными" игроками, что полевые, что вратари, одни старики. Да и ладно если только старики, так они ещё и бездарно играют. Ну НЕ БЫЛО и НЕТ в России никого и близко уровня Акинфеева (имею ввиду за всё время, что Игорь появился в сборной и до сих пор). К сожалению, он не молодеет, а 2 серьёзные травмы которые у него были, не дают ему покоя и возможность играть на 2 фронта и он ушёл из сборной. Но есть молодые, отличные парни, Максименко и Сафонов. Да, они тоже не безгрешны (у Максименко "боязнь сцены ", в смысле сильно нервничает в больших матчах, хотя в последнем, с Зенитом, отыграл отлично, а Сафонов на выходе часто играет неуверенно), НО......они так и будут бояться и косячить до конца карьеры, если не давать им играть в таких матчах. Они только в сборной, наберутся нужного опыта и станут играть отлично! Как знать, может именно кто-то из них и станет лет на 10 номером ОДИН в сборной и известным, великим вратарем! Почему-то мне кажется что именно Матвей может стать таким! Хотя и Максименко тоже не исключаю. Так что, желаю парням, а в данном случае Сафонову удачи и крепкого здоровья, чтобы укрепится в основе сборной! Удачи всем и молодёжке тоже!
Ravshan878
Ravshan878
10 октября в 18:09
Наконец-то мечты сбываются. Верный решение усачева.Не забудьте и Беленова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
10 октября в 11:24
Игрок основы лидера РПЛ может и должен быть в составе сборной
stavr74
stavr74
10 октября в 10:40
Странно что именно его , а не Максименко
SHMEL
SHMEL
10 октября в 09:57
Этот вызов напрашивался уже очень давно. Гильерме и Джанаева нужно было менять на Сафонова и Помазуна, а Шунина оставить третьим.
galem72
galem72
10 октября в 09:50
Зачем раскачивать лодку таким новичком? Нам же нужна стабильность и поэтому лучше юзать соотечественного джаная до 40 лет. ))
Kresi frok
Kresi frok
10 октября в 09:12
Наконец-то, о чудо...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ d_fincher (раскрыть)
10 октября в 08:49
Чалов точно не лучше. А вот Максименко хотя бы на роль запасного вратаря давно пора.
Faustello
Faustello
10 октября в 06:21
Молодец Мотя, удачи во взрослой сборной!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
10 октября в 06:12, ред.
Мотя наше будущее
Squadra Adzurra
Squadra Adzurra
10 октября в 04:38
Наконецто
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 04:37
У усача-спартача произошло мозговое продвижение.
112910415
112910415
10 октября в 04:35
Решение перезрело
Kosmos58
Kosmos58
10 октября в 04:34
И на черуху бывает проруха!..
За наших
За наших
10 октября в 03:45
Давно пора, темболее кипер норм в последнее время играет.. Пусть поставит в рамку сразу а то будет какой нибудь джанаев стоять опять..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 03:41
Уж кому-кому, а Черчесову, как бывшему киперу, и не разобраться во вратарях?
Зачем эти сбитые лётчики Шунин и Джанаев? Их времена прошли лет семь назад.
Гильерме вообще недоразумение в последнее время, тем более лег. У нас же полно хороших молодых киперов, им только нужно доверять. Сафонова пригласили посидеть на лавочке, впитать атмосферу сборной. А можно было поставить его на товарняк со шведами, а уж по результату игры смотреть далее.
Давно говорил, ещё при Слуцком, про омоложение состава. Пока как то не очень...
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
10 октября в 01:09
Но играть будет мега перспективный Джанаев или Шунин.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 октября в 00:21
А вот это был бы самый правильный ход. К лету ,глядишь, ребятишки бы и освоились в команде.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 октября в 00:01
Согласен, надо.
Но Маслову бы еще в молодежке побегать немного, а потом в основу.
Хочется увидеть пару ЦЗ Джикия - Дивеев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
09 октября в 23:44
Игорь начал играть в сборной в 18 лет, хотя в то время и Овчинников и Малафеев еще играли. А к 21 году он уже был бесспорным № 1 в сборной. Возможно и Сафонова нужно было привлекать в 2018 г сразу как только Акинфеев ушел из сборной. Сейчас сложнее , когда нет бесспорного № 1 в сборной. Надо брать связку из Сафонова и Максименко, оба отличные вратари, чтобы не пересидели в клубах.
Bom Bom
Bom Bom
09 октября в 23:33
Офигеть, даже твердолобость Черчеса небезгранична))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 октября в 23:31
Здравое решение. Приветствую. Шунина можно оставить в Сборной ,а к нему Сафонова и Максименко. Пора уже коренным образом обновлять Главную команду Страны.
drug01
drug01
09 октября в 23:15
Это очень хорошо! Удачи!!!!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
09 октября в 23:12
У Игоря уверенность в себе сразу была видна. А на счёт Джанаева конечно согласен.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
09 октября в 23:11
Миша Кержаков на первом месте,а они Сафонова вызывают!!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ d_fincher (раскрыть)
09 октября в 23:11
Зависть) Стал основным в 32, и все помнят ляпы)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
09 октября в 23:10
а что конифей сразу начал феерить надо подтягивать перспективных ну ни как не джаная ставить который вчера у негра не мог снять мяч с головы
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ d_fincher (раскрыть)
09 октября в 23:07
Максименко не стабилен. С Зенитом игру вытащил , а с ЦСКА провалил.
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
09 октября в 23:03
Если здравый смысл не ограничиться только тем, что вызвал в сборную, но ещё даст возможность Матвею и поиграть, то это радует.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
09 октября в 22:56, ред.
Неужееееллллииии это случилось????
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