Вратарь «Палмейраса» ударил мячом в празднующих гол игроков соперника

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15 октября 2020, 14:27

15 октября состоялся матч чемпионата Бразилии между «Палмейрасом» и «Коритибой» (1:3).

После второго пропущенного гола случился неоднозначный эпизод — вратарь хозяев Вевертон отправил мяч прямо в толпу празднующих игроков соперника. В результате два футболиста «Коритибы» упали на газон.

Судья не стал предупреждать Вевертона, так как расценил этот поступок как случайность.

#PALxCFC — 0x2 — 23'⌚ 1T — E TEVE MAIS GOL! Robson marcou o segundo do Coxa e você confere como foi. 🎥 pic.twitter.com/1EeG5GojEo — Coritiba (@Coritiba) October 14, 2020

Стоит отметить, что после матча в отставку был отправлен главный тренер «Палмейраса».