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Вратарь «Палмейраса» ударил мячом в празднующих гол игроков соперника

15 октября 2020, 14:27
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)1 : 3Логотип футбольный клуб КоритибаКоритибаМатч завершен

15 октября состоялся матч чемпионата Бразилии между «Палмейрасом» и «Коритибой» (1:3).

После второго пропущенного гола случился неоднозначный эпизод — вратарь хозяев Вевертон отправил мяч прямо в толпу празднующих игроков соперника. В результате два футболиста «Коритибы» упали на газон.

Судья не стал предупреждать Вевертона, так как расценил этот поступок как случайность.

Стоит отметить, что после матча в отставку был отправлен главный тренер «Палмейраса».

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15 октября Комментарии3
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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
15 октября в 20:21
если бы это игроки барсы были бы, то упали бы все )) включая игроков которых не было рядом и запасные ))))
Супервайзер
Супервайзер
15 октября в 18:51
Почему вратарь на противоположной стороне поля не упал? Парадокс)).
Wolf77785
Wolf77785
15 октября в 18:41
если бы против спартака ничего не дали бы, Федун бы снялся с чемпионата!
Шишанутый
Шишанутый
15 октября в 16:31
Талантливые симулянты подрастают, ждем скоро их в Барселоне. Там их научат еще от пустой пластиковой бутылке всей камадой падать тогда станут мастерами симуляции как Бускетс и Месськи.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 октября в 15:57
а как завалились красиво
ДСА
ДСА
15 октября в 15:26
Хиляки какие-то на поле.
Legend 6
Legend 6
15 октября в 15:14, ред.
Хотел выбить, но скержаковил чуть-чуть
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Faustello (раскрыть)
15 октября в 15:14
Играл бы против "Барселоны", успел бы пару страйков до удаления сделать))

Аpбитр
Аpбитр ответ Faustello (раскрыть)
15 октября в 14:52
p
STVA 1
STVA 1
15 октября в 14:49
Эмоции однако))
Faustello
Faustello
15 октября в 14:48
Решил страйк выбить, но уронил только две кегли)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 14:46
Жёлтую надо было дать тем двоим,за симуляцию!
Cympak-05
Cympak-05
15 октября в 14:31
На видео и не скажешь специально сделал или случайно.
David Young
David Young
15 октября в 14:28
Психанул, что называется.
Стоило бы дать жёлтую карточку.
beefs
beefs
15 октября в 14:28
нервишки нужно лечить...
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