Ненависть к Моуриньо и «футбольные наркотики». Венгер — откровенно и с ностальгией об «Арсенале»

1602834009

вчера, 10:40

О соперничестве с Фергюсоном и Моуриньо, о причинах недовольства фанатов и о возможном возвращении к работе. «Соккер.ру» выбрал главное из большого интервью Арсена Венгера TalkSport.

Сейчас появляется все больше ностальгирующих болельщиков. Ностальгирующих о «той самой» Английской Премьер-Лиге, с великими именами, с легендарными противостояниями. Одним из символов эпохи, которая ушла относительно недавно, был Арсен Венгер. За 22 года работы в «Арсенале» он привел клуб к трем чемпионствам, семи Кубкам Англии и стал самым успешным тренером в истории команды. Специально для ностальгирующих и желающих разобраться в прошлом и настоящем «Арсенала» — главное из интервью француза.

О лучших воспоминаниях в «Арсенале»:

Я чувствую, что в моей жизни в «Арсенале» были разные периоды. Период, когда я лично отдал большую часть себя, это промежуток между 1996 и 2006 годами, выход в финал Лиги чемпионов. После переезда на новый стадион в 2007 году у нас было меньше финансов и меньше потенциала. Но нам необходимо было попадать в Лигу чемпионов. Оглядываясь назад, могу сказать, что горжусь тем, что отклонил массовые предложения и помог клубу добиться успеха в этот острый период. Было меньше блеска, но результаты оставались стабильными. Мы пять раз были вторыми, пять раз третьими, шесть раз четвертыми за 19 лет, когда проходили квалификацию в Лигу чемпионов. А конкуренция была очень высокой. Я сохранил стабильность результатов и желание играть в привлекательный футбол.

О том, как скучает без «Арсенала»:

Я принимаю футбольные наркотики 36 лет, и мне нелегко отказаться от них. Скучаю по интенсивности всего этого. Есть некоторые вещи, о которых не скучаешь. Но в целом ты живешь ради соревнований всю жизнь. Когда их больше нет, начинаешь скучать.

О критике со стороны фанатов в конце работы в «Арсенале»:

Мы финишировали вторыми в 2016 году, но проблема была в том, что уступили «Лестеру», а он проиграл всего три матча за сезон. За нами оказались другие команды, у которых был огромный потенциал. А в 2017 году мы впервые за 20 лет не вышли в Лигу чемпионов, но набрали 75 очков, тогда как год назад «Арсенал» взял 56 баллов. И выиграли Кубок Англии у «Челси», который только что выиграл чемпионат. Но это нужно принимать. Когда вы долго находитесь на какой-то позиции, а потом не повторяете свой предыдущий успех, люди начинают требовать перемен.

О первых впечатлениях от «Арсенала»:

Я понял, что нахожусь в особенном клубе, где есть класс, традиции, стремление все делать выше среднего. Составил впечатление об игроках – Адамсе, Диксоне, Винтерберне и других – думал, что они ограничены, но они оказались лучше, чем я ожидал. Поэтому подумал, что могу с ними показать красивый футбол.

О соперничестве «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»:

Мне понравилось это соперничество. Это было время, когда игроки «Арсенала» оставались игроками «Арсенала» на всю жизнь, а игроки «Ливерпуля» — игроками «Ливерпуля», игроки МЮ – игроками МЮ . Это, конечно, обостряло соперничество. Доходило до ненависти. Вдобавок были очень яркие персонажи. Можно говорить о Виейра и Кине. Последний всегда был на грани жестокости, пусть и оставался великим игроком. Что касается соперничества между мной и Фергюсоном, то я был иностранцем, который нарушил его правление. И ему это не понравилось. Ему это не нравилось, он ненавидел проигрывать, и я ненавидел проигрывать. Но со временем, когда борьба закончилась, отношения стали лучше. А сегодня они мирные и дружелюбные.

О противостоянии с Жозе Моуриньо:

Порой это становилось слишком личным и немного неконтролируемым. Проблема в том, что вы уже начинаете игру, помня, что было сказано на пресс-конференции. Поэтому в девяти случаях из десяти ты просто ненавидишь человека на другой тренерской скамье. Но иногда это выходит за пределы. Один или два раза с Моуриньо все выходило из-под контроля. Но после игры сожалеешь об этом. Потому что не нужно себе такого позволять. Но это вызывает огромный интерес у людей. Через некоторое время все становится снова нормальным, возвращается взаимное уважение друг к другу. Потому что вы занимаетесь этой работой очень долго и понимаете друг друга.

О неустроенности Озила в «Арсенале»:

Озил великий игрок, очень творческий, но команду нужно балансировать, потому что защита – не его конек. Ему нужна свобода, чтобы показать свой талант. Он делает свою работу, но не очень эффективен. Артета строит команду с контрпрессингом и высокой игрой. Всем приходится много работать, так что Озилу тяжело. Но он не плохой человек – он хороший парень. Все зависит от того, в какой футбол вы хотите играть.

О необходимости «десятки»:

Здесь есть небольшое противоречие. Когда вы думаете о таком человеке, представляете ребят, которые приносят победу, которые могут отдать мяч и сделать результат. Здесь есть сходство с квотербеком. Он отдает мяч «бегунку», который достаточно хорош, чтобы довести мяч до цели. Если у вас в команде есть такие два человека, всегда будет шанс забить. Можно построить команду вокруг одного парня, который способен отдать пас, и двух-трех, которые могут забить мяч. Или все должны работать как сумасшедшие без мяча, а потом пытаться забить вместе. Озил человек из первого примера. Он может отдать ключевой пас. И он становился чемпионом мира с Германией, будучи там ключевым игроком. Проблема тренера всегда в том, как сбалансировать команду в атаке и обороне.

О Микеле Артете:

У него была страсть к игре и большая мотивация, а также хорошая концентрация и желание преуспеть. Это важные ингредиенты. К тому же он имел влияние на других игроков. Ему повезло сразу попасть в большой клуб на роль, перед которой нужно трудиться обычно десять лет. Но поскольку он уже играл за этот клуб и был хорошим футболистом, у него появился шанс. Я желаю ему всего наилучшего. Я покинул клуб, чтобы мои последователи добились большего успеха. И теперь у клуба есть финансовые ресурсы, чтобы выиграть чемпионат.

О возвращении к тренерской работе: