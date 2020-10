Футбол не для хлюпиков. Мощь Траоре и Лукаку, качки из «Баварии» — начало нового тренда

«Соккер.ру» разламывает печенье с футбольными предсказаниями.

Дебют Адама Траоре за сборную Испании запустил новый раунд дискуссии о том, важна ли в футболе общая физическая подготовка. Как сочетается футбольный талант и мышечная масса? Нужны ли «бодибилдеры» в этом виде спорта, или достаточно хорошо бегать, прыгать, обладать техникой работы с мячом и другими специфическими навыками?

Вингер «Вулверхэмптона» — один из самых ярких футбольных качков современности, участие Адама Траоре в октябрьских матчах сборной Испании не осталось незамеченным, потому что в принципе сложно не заметить такого мускулистого парня. Но идет ли в плюс футболистам экстремальная физическая подготовка?

Как и в любом деле, здесь нужен мудрый подход, но у нас перед глазами уже несколько примеров футболистов, добившихся прогресса на футбольном поле после упорной работы в тренажерном зале. Это относится к Леону Горецке и Роберту Левандовски из «Баварии», к Ромелу Лукаку, который после переезда в Италию придал форму своим мускулам, и к уже упомянутому Адама Траоре, чье тело, казалось бы, выходит за рамки футбольной нормальности.

Возможно, это сейчас нам так кажется, потому что мы живем в мире футболистов-хлюпиков. Далеко не все готовы посещать тренажерный зал, чтобы обзавестись телом спортсмена во всех отношениях, многим достаточно, чтобы работали «профессиональные» мышцы. Не везде ситуация одинакова: в Англии футболисты отыскали путь в качалку несколько лет назад, а у нас многие до сих пор считают это излишеством.

Именно поэтому примеры Горецки, Траоре и Лукаку на сегодняшний день являются исключениями. Но это исключения, из которых может вырасти тенденция, ведь все больше специалистов, видя отдельные успехи физически развитых ребят, будут стремиться к развитию у своих подопечных не только футбольных качеств, но и физической силы, которая сначала станет ключом к успешности отдельных команд, а впоследствии укрепится в статусе одного из футбольных стандартов.

Уже сейчас можно отыскать примеры команд, которые добиваются успеха благодаря мышцам не только на ногах. Испанский «Хетафе» при Хосе Бордаласе выдает очевидный оверперфоминг на протяжении нескольких сезонов, добиваясь отличных результатов для команды такого класса. «Хетафе» делает ставку на силу и выносливость, а тренер «синих» по физической подготовке Хавьер Видаль уверен, что мышцы помогают Траоре добиваться прогресса в футболе:

