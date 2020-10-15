Футбол не для хлюпиков. Мощь Траоре и Лукаку, качки из «Баварии» — начало нового тренда

1602786470

вчера, 21:27

«Соккер.ру» разламывает печенье с футбольными предсказаниями.

Дебют Адама Траоре за сборную Испании запустил новый раунд дискуссии о том, важна ли в футболе общая физическая подготовка. Как сочетается футбольный талант и мышечная масса? Нужны ли «бодибилдеры» в этом виде спорта, или достаточно хорошо бегать, прыгать, обладать техникой работы с мячом и другими специфическими навыками?

Вингер «Вулверхэмптона» — один из самых ярких футбольных качков современности, участие Адама Траоре в октябрьских матчах сборной Испании не осталось незамеченным, потому что в принципе сложно не заметить такого мускулистого парня. Но идет ли в плюс футболистам экстремальная физическая подготовка?

Как и в любом деле, здесь нужен мудрый подход, но у нас перед глазами уже несколько примеров футболистов, добившихся прогресса на футбольном поле после упорной работы в тренажерном зале. Это относится к Леону Горецке и Роберту Левандовски из «Баварии», к Ромелу Лукаку, который после переезда в Италию придал форму своим мускулам, и к уже упомянутому Адама Траоре, чье тело, казалось бы, выходит за рамки футбольной нормальности.

Возможно, это сейчас нам так кажется, потому что мы живем в мире футболистов-хлюпиков. Далеко не все готовы посещать тренажерный зал, чтобы обзавестись телом спортсмена во всех отношениях, многим достаточно, чтобы работали «профессиональные» мышцы. Не везде ситуация одинакова: в Англии футболисты отыскали путь в качалку несколько лет назад, а у нас многие до сих пор считают это излишеством.

Romelu Lukaku has scored 53 goals for Belgium — 11 more than any other player in the country’s history.



Inevitable. 🇧🇪 pic.twitter.com/NZrolV9jic — Statman Dave (@StatmanDave) October 11, 2020

Именно поэтому примеры Горецки, Траоре и Лукаку на сегодняшний день являются исключениями. Но это исключения, из которых может вырасти тенденция, ведь все больше специалистов, видя отдельные успехи физически развитых ребят, будут стремиться к развитию у своих подопечных не только футбольных качеств, но и физической силы, которая сначала станет ключом к успешности отдельных команд, а впоследствии укрепится в статусе одного из футбольных стандартов.

Уже сейчас можно отыскать примеры команд, которые добиваются успеха благодаря мышцам не только на ногах. Испанский «Хетафе» при Хосе Бордаласе выдает очевидный оверперфоминг на протяжении нескольких сезонов, добиваясь отличных результатов для команды такого класса. «Хетафе» делает ставку на силу и выносливость, а тренер «синих» по физической подготовке Хавьер Видаль уверен, что мышцы помогают Траоре добиваться прогресса в футболе:

Такую мышечную массу не набирают за один день, значит, в процессе тело Траоре показало хорошую реакцию на нагрузки, он воспользовался своей генетической предрасположенностью, чтобы добиться такого результата, при этом Адама не переставал играть в футбол, постоянно тестируя себя по мере обретения мышечной массы. В итоге он получил конкурентные преимущества — силу и скорость, он не замедлил свое развитие и не стал менее подвижным, более того, превратил себя в новый тип футболиста. Это бред, когда футболисты оправдываются за свои тщедушные тела боязнью потерять какие-то футбольные навыки. Посмотрите на баскетболистов, они весят по 130 килограмм и занимаются очень быстрым видом спорта. Нет никакого вреда в том, чтобы быть сильным.

Adama Traore: «My training? I don’t do weights. It’s hard to believe, but I don’t do weights. It’s genetic. I exercise, but I gain mass very quickly.»



Adama has just inspired everyone to ditch their New Year's resolutions because clearly you can gain muscle by doing nothing 😂 pic.twitter.com/e5GHunpymW — Sport Social (@TheSportSocial) January 2, 2020

Видаль и его коллеги, в частности, известный в Испании тренер по физической подготовке Висенте Кальво подчеркивают, что нужно соблюдать баланс, грамотно встраивать силовые тренировку в систему подготовки и учитывать генетические предрасположенности и позиции футболистов. Что хорошо для нападающего, играющего на рывках и часто вступающего в статичные единоборства, не подходит для центрального полузащитника или крайнего защитника, которые должны давать большой объем беговой работы.

Впрочем, походы в тренажерный зал нужны всем, просто не каждый может себе позволить настолько экстремальную мускулатуру, как у Адама Траоре. Леон Горецка остановился в правильный момент, при этом немецкий полузащитник стал одним из ярчайших примеров новейшего времени: футболист «Баварии» преобразился не только внешне после походов в качалку, его футбол тоже стал значительно лучше. Кубок чемпионов, опять же, держать удобно. Сплошные преимущества.

Leon Goretzka last year vs this year! 😳 pic.twitter.com/VCfxTJh7eU — Tekkers (@TekkersMedia) August 25, 2020

Развитие физического здоровья до максимума на наших глазах превращается в тенденцию, которая призвана изменить футбол, требующий более совершенных спортсменов. Тот же Криштиану Роналду, превративший свое тело в храм и применяющий новаторский опыт физической подготовки, не добился бы и половины своих успехов без столь фанатичной заботы о своем рабочем инструменте — теле спортсмена.

Адама Траоре выглядит, возможно, чересчур накачанным для футболиста, но силовая работа не является чем-то необычным и уже стала обязанностью профессиональных футболистов, которые понимают, что это способ оставаться конкурентоспособными, в том числе в солидном возрасте. Примеры Рамоса и Криштиану перед глазами. Талант имеет большое значение в футболе — виде спорта с большой творческой составляющей, но физической подготовкой невозможно пренебрегать, потому что ей не пренебрегают менее одаренные соперники, а календари профессиональных команд не становятся легче.

Сложно сказать, каким будет футбол атлетов. Как знать, может быть, нам и не понравится, ведь гениальные хлюпики вроде Иньесты в такой среде не выживают. С другой стороны, потенциальные Иньесты и Пирло могут обзавестись сильными телами в придачу к талантам и стать еще сильнее. Как всегда, где-то убудет, где-то прибудет. Хавьер Видаль уверен, что через два года недостаточно сильные футболисты не смогут успешно играть на уровне топ-лиг. Насчет срока можно поспорить, но нет никаких сомнений, что такой день действительно наступит в обозримом будущем.