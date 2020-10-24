Дерби, Класико и Суперкласико. Топ-30 самых принципиальных футбольных противостояний в мире

В день Эль Класико и Рурского дерби «Соккер.ру» выкатывает список противостояний, которые не оставляют вокруг себя равнодушных.
«Астон Вилла» — «Бирмингем» (Англия)
Дерби второго города ведет свою историю с конца XIX века, это одно из старейших футбольных противостояний в мире. Свой первый матч «Астон Вилла» и «Смолл Хит Альянс» (тогдашнее название «Бирмингема») провели в 1879 году. Подсчитано, что за всю историю матчи этого дерби с трибун посмотрели около 5 миллионов человек (средняя посещаемость — 40 тысяч на игру).
«Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке» (Германия)
Дортмунд и Гельзенкирхен расположены в 30 минутах езды друг от друга, встречи «Боруссии» и «Шальке» называют Рурским дерби, но есть и более громкое, пусть и менее известное прозвище — Мать всех дерби.
«Лион» — «Сент-Этьен» (Франция)
Ронское дерби — одно из главных во Франции, причем не только на поле, но и на трибунах. Команды из городов, расположенных на расстоянии 50 километров друг от друга, впервые встретились в середине XX века и с тех пор не убирают руки с горла соседа.
«Реал» — «Атлетико» (Испания)
Участники этого выдающегося соперничества дважды встречались в финале Лиги чемпионов, что ставит и без того статусное противостояние «Реала» и «Атлетико» на вершину рейтинга городских дерби.
«Ливерпуль» — «Эвертон» (Англия)
Мерсисайдское дерби мы имели удовольствие наблюдать в прошлый уикенд. Жаркая получилась игра!
«Спартак» — ЦСКА (Россия)
Классический соперник «Спартак» — «Динамо», но вот уже несколько десятилетий главным московским дерби считается противостояние «Спартака» и ЦСКА. К нему даже прилипло странноватое название «Главное дерби всея Руси».
«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» (Аргентина)
Суперкласико! По сумме составляющих, возможно, самое горячее противостояние в мире. Когда в Буэнос-Айресе встречаются «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», это что-то вроде войны, карнавала и свадьбы три в одном, куда приглашены все жители города. «Бока» считается народной командой, а «Ривер» — «миллионеры», их поддерживают обеспеченные аргентинцы.
«Висла» — «Краковия» (Польша)
Это старейшее в истории польского футбола противостояние носит название «Священная война». Пожалуй, это наименее известное дерби в этом рейтинге, так что держите немного атмосферы из Кракова:
«Фейеноорд» — «Аякс» (Нидерланды)
Де Классикер — главное футбольное дерби Нидерландов, является продолжением не теряющего актуальность на протяжении столетий (примерно с XIII века) противостояния двух главных городов страны — культурного Амстердама и рабочего Роттердама.
«Аль-Ахли» — «Замалек» (Египет)
Это каирское противостояние пронизано ненавистью, взаимной нетерпимостью и жестокостью. «Аль-Ахли» является народной командой, основанной арабами, боровшимися за независимость Египта, а «Замалек» — это осколок колониальной культуры. В дни матчей Каир буквально сходит с ума, хотя и в «мирное время» подчеркивать свои футбольные взгляды в Египте достаточно опасно.
«Арсенал» — «Тоттенхэм» (Англия)
Дерби Северного Лондона — самое статусное на сегодняшний день футбольное сражение английской столицы. «Арсенал» и «Тоттенхэм» считают друг друга главными врагами уже больше 100 лет.
«Гремио» — «Интернасьонал» (Бразилия)
Гре-Нал — мощнейшее противостояние клубов из Порту-Аллегри. Оба клуба выигрывали чемпионат Бразилии и завоевывали Кубок Либертадорес. Сложно себе такое представить, но «Гремио» и «Интернасьонал» встречались более 400 раз!
«Милан» — «Интер» (Италия)
Дерби Della Madonnina — очень статусное и крутое, ведь «Интер» и «Милан» — многократные чемпионы Италии и победители Лиги чемпионов, но при этом необычайно спокойное для городского противостояния такого ранга. Клубы десятилетиями делят один дом и считаются скорее партнерами, нежели соперниками.
«Бетис» — «Севилья» (Испания)
«Севилья» была первой в столице Андалусии, но еще в начале XX века внутри клуба разгорелся конфликт, в результате чего от «Севильи» откололся «Бетис». Такое ощущение, что распри не забыты и 100 лет спустя: Derbi sevillano получается таким же темпераментным, как и жители юга Испании, и часто дарит незабываемые сюжеты.
ПСЖ — «Марсель» (Франция)
Французское Ле Классико или Дерби Франции — парижские аристократы против рабочих низов Марселя, столица против провинции, север против юга. После возвышения ПСЖ это еще и одни из самых титулованных клубов Лиги 1. Достаточно молодое, но очень яркое соперничество.
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (Англия)
На протяжении большей части истории «Сити» не являлся достойным соперником для МЮ, дошло даже до того, что «красные дьяволы» нашли себе главного врага на стороне. Сейчас оба «Манчестера» в числе самых статусных и богатых команд Англии, у этого городского дерби яркая афиша, но между самими клубами нет какой-то лютой нетерпимости.
«Фенербахче» — «Галатасарай» (Турция)
То ли дело Интерконтинентальное дерби или Вечное соперничество «Галатасарая» и «Фенербахче» — одно из самых жестоких, кровавых и безумных в футбольном мире. Название оправдано географическими особенностями: «Фенер» представляет азиатскую часть Стамбула, а «Галатасарай» — европейскую часть.
«Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария» (Германия)
Немецкий Дер-Класикер или Дерби Германии — противостояние двух самых успешных и популярных команд Бундеслиги. Даже несмотря на то, что «Бавария» на пару световых лет впереди, встречи дортмундцев и мюнхенцев остаются главным событием немецкого футбольного сезона.
«Рома» — «Лацио» (Италия)
Римское дерби, Столичное дерби, Дерби делла Капитале, Дерби Капитолино — это все о противостоянии «Ромы» и «Лацио», «волков» и «орлов».
«Пеньяроль» — «Насьональ» (Уругвай)
Уругвайское класико, прекрасно известное и за пределами Уругвая. «Пеньяроль» и «Насьональ» выиграли 99 из 117 национальных титулов и 8 Кубков Либертадорес на двоих. Оба клуба базируются в Монтевидео и, конечно, они просто не имели шансов стать друзьями.
«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Украина)
Украинское класико с участием двух сильнейших команд страны. Становление этого дерби состоялось уже в XX веке и стало символом всего украинского футбола.
«Бенфика» — «Спортинг» (Португалия)
В Португалии важны все матчи внутри «Большой тройки» («Бенфика», «Порту», «Спортинг»), но «орлы» и «львы» представляют Лиссабон, где исторически за «Бенфику» болел рабочий класс, а за «Спортинг» — более обеспеченные слои населения.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Ливерпуль» и МЮ нашли своих главных врагов за пределами родных городов, для фанатов «красных» и манкунианцев эти матчи затмевают даже внутригородские разборки с «Эвертоном» и «Манчестер Сити».
«Црвена Звезда» — «Партизан» (Сербия)
Вечное дерби родом из Сербии, причем жаркие дуэли не ограничиваются футболом, «Црвена Звезда» и «Партизан» бьются также на баскетбольных, волейбольных и гандбольных площадках. Но главная арена для этих разборок — стадион «Райко Митич», в народе прозванный «мала Маракана». Однажды на Вечном дерби собрались 108 тысяч зрителей.
«Фламенго» — «Флуминенсе» (Бразилия)
А вот на настоящей «Маракане» проходят матчи бразильского класико Фла-Флу, и здесь рекорд посещаемости впечатляет еще сильнее — 194 тысяч зрителей! Если команды из Порту-Аллегри играли друг против друга около 400 раз, то соседи по Рио-де-Жанейро преодолели отметку в 450 матчей.
«Селтик» — «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)
Дерби Старой Фирмы родом из Глазго, Шотландии. У «Селтика» и «Рейнджерс» исторические противоречия, в том числе на религиозной почве: протестанты болеют за «Глазго Рейнджерс», а католики поддерживают «Селтик». Первый матч между шотландскими командами состоялся в 1888 году — больше 130 лет назад.
«Олимпиакос» — «Панатинаикос» (Греция)
Пирей, где базируется «Олимпиакос», только в XX веке стал частью больших Афин, работяги с окраин всегда недолюбливали жителей центральных районов — «богему», а заодно и «Панатинаикос», ставший символом вражеского класса. Знакомый мотив, прослеживающийся сразу в нескольких противостояниях, о которых мы рассказали.
«Интер» — «Ювентус» (Италия)
Еще один пример, когда внутригородские разборки не на первом месте. История Дерби Италии — это 100 лет соперничества и большее 200 матчей.
«Спартак» — «Зенит» (Россия)
Спартаковцы плюются, когда их матчи с «Зенитом» называют дерби, зенитовцы вообще говорят, что «Спартак» им не соперник, но это взаимный снобизм и часть большой игры. Достаточно взглянуть на ажиотаж, который вызывают матчи «Спартака» и «Зенита», чтобы признать: именно эти матчи являются главным событием футбольного сезона в России. Пожалуй, даже превосходят дерби «Спартак» — ЦСКА.
«Реал» — «Барселона» (Испания)
Мадрид конкурирует с Барселоной не только на футбольном поле, но матчи «Реала» и «Барсы» — это квинтэссенция. Эль Класико — самое известное, звездной и величественное противостояние в мировом футболе. И сегодня нас ждет очередная серия.