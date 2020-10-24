Дерби, Класико и Суперкласико. Топ-30 самых принципиальных футбольных противостояний в мире

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сегодня, 16:42

В день Эль Класико и Рурского дерби «Соккер.ру» выкатывает список противостояний, которые не оставляют вокруг себя равнодушных.

«Астон Вилла» — «Бирмингем» (Англия)

Дерби второго города ведет свою историю с конца XIX века, это одно из старейших футбольных противостояний в мире. Свой первый матч «Астон Вилла» и «Смолл Хит Альянс» (тогдашнее название «Бирмингема») провели в 1879 году. Подсчитано, что за всю историю матчи этого дерби с трибун посмотрели около 5 миллионов человек (средняя посещаемость — 40 тысяч на игру).

«Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке» (Германия)

Дортмунд и Гельзенкирхен расположены в 30 минутах езды друг от друга, встречи «Боруссии» и «Шальке» называют Рурским дерби, но есть и более громкое, пусть и менее известное прозвище — Мать всех дерби.

«Лион» — «Сент-Этьен» (Франция)

Ронское дерби — одно из главных во Франции, причем не только на поле, но и на трибунах. Команды из городов, расположенных на расстоянии 50 километров друг от друга, впервые встретились в середине XX века и с тех пор не убирают руки с горла соседа.

«Реал» — «Атлетико» (Испания)

Участники этого выдающегося соперничества дважды встречались в финале Лиги чемпионов, что ставит и без того статусное противостояние «Реала» и «Атлетико» на вершину рейтинга городских дерби.

«Ливерпуль» — «Эвертон» (Англия)

Мерсисайдское дерби мы имели удовольствие наблюдать в прошлый уикенд. Жаркая получилась игра!

«Спартак» — ЦСКА (Россия)

Классический соперник «Спартак» — «Динамо», но вот уже несколько десятилетий главным московским дерби считается противостояние «Спартака» и ЦСКА . К нему даже прилипло странноватое название «Главное дерби всея Руси».

«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» (Аргентина)

Суперкласико! По сумме составляющих, возможно, самое горячее противостояние в мире. Когда в Буэнос-Айресе встречаются «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», это что-то вроде войны, карнавала и свадьбы три в одном, куда приглашены все жители города. «Бока» считается народной командой, а «Ривер» — «миллионеры», их поддерживают обеспеченные аргентинцы.

«Висла» — «Краковия» (Польша)

Это старейшее в истории польского футбола противостояние носит название «Священная война». Пожалуй, это наименее известное дерби в этом рейтинге, так что держите немного атмосферы из Кракова:

«Фейеноорд» — «Аякс» (Нидерланды)

Де Классикер — главное футбольное дерби Нидерландов, является продолжением не теряющего актуальность на протяжении столетий (примерно с XIII века) противостояния двух главных городов страны — культурного Амстердама и рабочего Роттердама.

«Аль-Ахли» — «Замалек» (Египет)

Это каирское противостояние пронизано ненавистью, взаимной нетерпимостью и жестокостью. «Аль-Ахли» является народной командой, основанной арабами, боровшимися за независимость Египта, а «Замалек» — это осколок колониальной культуры. В дни матчей Каир буквально сходит с ума, хотя и в «мирное время» подчеркивать свои футбольные взгляды в Египте достаточно опасно.

«Арсенал» — «Тоттенхэм» (Англия)

Дерби Северного Лондона — самое статусное на сегодняшний день футбольное сражение английской столицы. «Арсенал» и «Тоттенхэм» считают друг друга главными врагами уже больше 100 лет.

«Гремио» — «Интернасьонал» (Бразилия)

Гре-Нал — мощнейшее противостояние клубов из Порту-Аллегри. Оба клуба выигрывали чемпионат Бразилии и завоевывали Кубок Либертадорес. Сложно себе такое представить, но «Гремио» и «Интернасьонал» встречались более 400 раз!

«Милан» — «Интер» (Италия)

Дерби Della Madonnina — очень статусное и крутое, ведь «Интер» и «Милан» — многократные чемпионы Италии и победители Лиги чемпионов, но при этом необычайно спокойное для городского противостояния такого ранга. Клубы десятилетиями делят один дом и считаются скорее партнерами, нежели соперниками.

«Бетис» — «Севилья» (Испания)

«Севилья» была первой в столице Андалусии, но еще в начале XX века внутри клуба разгорелся конфликт, в результате чего от «Севильи» откололся «Бетис». Такое ощущение, что распри не забыты и 100 лет спустя: Derbi sevillano получается таким же темпераментным, как и жители юга Испании, и часто дарит незабываемые сюжеты.

ПСЖ — «Марсель» (Франция)

Французское Ле Классико или Дерби Франции — парижские аристократы против рабочих низов Марселя, столица против провинции, север против юга. После возвышения ПСЖ это еще и одни из самых титулованных клубов Лиги 1. Достаточно молодое, но очень яркое соперничество.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (Англия)

На протяжении большей части истории «Сити» не являлся достойным соперником для МЮ , дошло даже до того, что «красные дьяволы» нашли себе главного врага на стороне. Сейчас оба «Манчестера» в числе самых статусных и богатых команд Англии, у этого городского дерби яркая афиша, но между самими клубами нет какой-то лютой нетерпимости.

«Фенербахче» — «Галатасарай» (Турция)

То ли дело Интерконтинентальное дерби или Вечное соперничество «Галатасарая» и «Фенербахче» — одно из самых жестоких, кровавых и безумных в футбольном мире. Название оправдано географическими особенностями: «Фенер» представляет азиатскую часть Стамбула, а «Галатасарай» — европейскую часть.

«Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария» (Германия)

Немецкий Дер-Класикер или Дерби Германии — противостояние двух самых успешных и популярных команд Бундеслиги. Даже несмотря на то, что «Бавария» на пару световых лет впереди, встречи дортмундцев и мюнхенцев остаются главным событием немецкого футбольного сезона.

«Рома» — «Лацио» (Италия)

Римское дерби, Столичное дерби, Дерби делла Капитале, Дерби Капитолино — это все о противостоянии «Ромы» и «Лацио», «волков» и «орлов».

«Пеньяроль» — «Насьональ» (Уругвай)

Уругвайское класико, прекрасно известное и за пределами Уругвая. «Пеньяроль» и «Насьональ» выиграли 99 из 117 национальных титулов и 8 Кубков Либертадорес на двоих. Оба клуба базируются в Монтевидео и, конечно, они просто не имели шансов стать друзьями.

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Украина)

Украинское класико с участием двух сильнейших команд страны. Становление этого дерби состоялось уже в XX веке и стало символом всего украинского футбола.

«Бенфика» — «Спортинг» (Португалия)

В Португалии важны все матчи внутри «Большой тройки» («Бенфика», «Порту», «Спортинг»), но «орлы» и «львы» представляют Лиссабон, где исторически за «Бенфику» болел рабочий класс, а за «Спортинг» — более обеспеченные слои населения.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Ливерпуль» и МЮ нашли своих главных врагов за пределами родных городов, для фанатов «красных» и манкунианцев эти матчи затмевают даже внутригородские разборки с «Эвертоном» и «Манчестер Сити».

«Црвена Звезда» — «Партизан» (Сербия)

Вечное дерби родом из Сербии, причем жаркие дуэли не ограничиваются футболом, «Црвена Звезда» и «Партизан» бьются также на баскетбольных, волейбольных и гандбольных площадках. Но главная арена для этих разборок — стадион «Райко Митич», в народе прозванный «мала Маракана». Однажды на Вечном дерби собрались 108 тысяч зрителей.

«Фламенго» — «Флуминенсе» (Бразилия)

А вот на настоящей «Маракане» проходят матчи бразильского класико Фла-Флу, и здесь рекорд посещаемости впечатляет еще сильнее — 194 тысяч зрителей! Если команды из Порту-Аллегри играли друг против друга около 400 раз, то соседи по Рио-де-Жанейро преодолели отметку в 450 матчей.

«Селтик» — «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)

Дерби Старой Фирмы родом из Глазго, Шотландии. У «Селтика» и «Рейнджерс» исторические противоречия, в том числе на религиозной почве: протестанты болеют за «Глазго Рейнджерс», а католики поддерживают «Селтик». Первый матч между шотландскими командами состоялся в 1888 году — больше 130 лет назад.

«Олимпиакос» — «Панатинаикос» (Греция)

Пирей, где базируется «Олимпиакос», только в XX веке стал частью больших Афин, работяги с окраин всегда недолюбливали жителей центральных районов — «богему», а заодно и «Панатинаикос», ставший символом вражеского класса. Знакомый мотив, прослеживающийся сразу в нескольких противостояниях, о которых мы рассказали.

«Интер» — «Ювентус» (Италия)

Еще один пример, когда внутригородские разборки не на первом месте. История Дерби Италии — это 100 лет соперничества и большее 200 матчей.

«Спартак» — «Зенит» (Россия)

Спартаковцы плюются, когда их матчи с «Зенитом» называют дерби, зенитовцы вообще говорят, что «Спартак» им не соперник, но это взаимный снобизм и часть большой игры. Достаточно взглянуть на ажиотаж, который вызывают матчи «Спартака» и «Зенита», чтобы признать: именно эти матчи являются главным событием футбольного сезона в России. Пожалуй, даже превосходят дерби «Спартак» — ЦСКА .

«Реал» — «Барселона» (Испания)

Мадрид конкурирует с Барселоной не только на футбольном поле, но матчи «Реала» и «Барсы» — это квинтэссенция. Эль Класико — самое известное, звездной и величественное противостояние в мировом футболе. И сегодня нас ждет очередная серия.