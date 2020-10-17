Россия может лишиться Евро-2020. В УЕФА не исключают возвращение к старому формату

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сегодня, 14:41

Санкт-Петербург рискует потерять матчи чемпионата континента по футболу? Обо всех нюансах — на «Соккер.ру».

Нельзя лишить город права на Евро?

Когда об этом сообщил британский таблоид, то все бросились опровергать – слухи, причем прокисшие. А потом выступил глава УЕФА Александер Чеферин:

Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что сам чемпионат Европы состоится. Планируем оставить все, как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может состояться в 11, восьми, пяти или в одной.

Вот уж эти политики. Сначала Чеферин заявляет, что турнир точно состоится, потом – «оставим все, как есть», а в следующем же предложении допускает сокращение количества хозяев Евро-2020 до одной страны.

Проще говоря, желтое британское издание не обмануло – УЕФА может отобрать у ряда городов право на проведение чемпионата Европы.

Зачем вообще турнир в 12 странах?

Решение было принято задолго до мировой пандемии. Нельзя упрекать УЕФА , что не учли обстоятельства. Турнир и так перенесли на год. Но хитрая идея Чеферина создала немало проблем здесь и сейчас.

Прикрылись странной аргументацией – якобы Евро-2020 надо было провести в двенадцати странах ради юбилея. 16-й турнир юбилейный? Придумали, что надо отметить 60-летие первого Евро. Попасть на 50-летие нельзя – кубок раз в четыре года, но реальная причина иная.

Крупные футбольные турниры омрачены коррупционными скандалами, или же просто убыточные для организаторов. ФИФА и УЕФА забирает миллиарды, а той же России после ЧМ -18 не оставили систему VAR . Эксперты оценили расходы на организацию в 14.2 млрд долларов, а доходы оказались лишь немногим больше.

Чистая прибыль была официально, но реально проверить нельзя. Евро-2020 раскидали по 12 городам зоны УЕФА , чтобы сэкономить деньги. В Баку, Риме, Лондоне и Санкт-Петербурге уже были стадионы для турнира. Многие столицы всегда готовы провести пару международных матчей и принять гостей. Но не в новом мире с закрытыми границами.

Может, лучше отменить Евро-2020?

В истории футбола есть примеры, когда отменяли большие турниры. Но чемпионат Европы – краткосрочный. Даже с учетом необычного формата это не аналог ЛЧ , всего 24 участника.

В еврокубках от 32 до 48 клубов, длятся турниры много месяцев, игроки отлучаются в сборные. Перелетов больше, чем на Евро-2020. Но в УЕФА сумели убедить власти разных стран пускать спортсменов и играть, поскольку экономисты и врачи пришли к общему выводу.

Есть точка на графике запретов, где видим перелом. Можно почти все отменить, но пандемия останется, ведь людям надо что-то есть и где-то зарабатывать, а урон для экономики приведет к большему количеству смертей – например, у человека не будет денег на лечение других болезней.

Так что и общая политика УЕФА – играют еврокубки, и современный подход к минимизации потерь от пандемии совпадают. Отменять Евро-2020 бессмысленно. До лета следующего года есть шансы, что где-то пройдет все международные проверки работающая вакцина. А если нет, то придется играть, чтобы выжить.

В УЕФА боятся финансовых потерь?

Представители ФИФА подсчитали – мир футбола потеряет примерно треть доходов за год. Огромные деньги, около 14 миллиардов долларов. Триллион рублей – столько же, как потратили на подготовку к ЧМ -18. И вспомните, что кормит лично УЕФА – права на трансляции.

Количество игр тоже важно. Даже сокращение плей-офф Лиг Европы и чемпионов в этом сезоне дорого обошлось УЕФА . Все рассказал председатель Ассоциации европейских клубов и босс «Ювентуса» Андреа Аньелли:

АПЛ потеряла 330 миллионов евро, Бундеслига – 200. Сейчас мы согласуем с УЕФА цифры, предусмотрим сокращение выплат за телевизионные права на Лигу чемпионов и Лигу Европы на 575 миллионов евро.

Если такие потери из-за нескольких матчей плей-офф при пустых трибунах, то УЕФА банально не переживет полную отмену Евро-2020 летом следующего года. Поэтому Чеферин пойдет на любые меры, лишь бы турнир состоялся, а на формат с интересами отдельных хозяев никто смотреть не станет.

Евро-2020 отберут именно у РФ ?

Найти одну страну на весь турнир сложно. Немцы или англичане не рискнут брать на себя ответственность. Но стараемся мыслить позитивно, негатив не помогает в критических ситуациях. Чеферин не исключил как турнир в 12 городах, так и в одной стране.

При этом проблема России – география. Если количество хозяев обрежут на четыре страны, то скорее уберут с карты Евро-2020 Баку, Бухарест, Будапешт и Санкт-Петербург. Упростят логистику. Исключат страну, где сейчас, к сожалению, идут боевые действия – есть информация об обстрелах в населенных пунктах в нескольких часах езды от столицы Азербайджана.

Грозный лишь в июне 2020-го получил право на проведение международных матчей под эгидой УЕФА — футбольные чиновники бегут от войны и случайных снарядов, которые могут сбить, например, самолет со сборной или с фанатами. Представьте масштабы трагедии. Но проблемы Баку не значат, что Санкт-Петербург пойдет следом.

Важна позиция властей. И чиновники за Евро-2020. На днях появилась информация, то в России могут провести не только взрослый турнир, но и матчи одной из групп молодежного Евро-2021. Турнир разбит на две части – в марте и мае-июне, туда впервые за много лет пробилась команда России. А словенцы – изначальные организаторы вместе с венграми, отказываются принимать гостей в марте.

На взрослом Евро тоже может быть отказ одной или нескольких стран, а вот Россия о подобном не заявляла. Если в марте будет Евро-2021 для молодежных команд, то летом точно увидим турнир для взрослых в Санкт-Петербурге. Плюс есть рычаг. УЕФА связан спонсорским контрактом с российской корпорацией – за цикл с 2018 по 2021 годы организация Чеферина получит 211 млн евро, терять даже часть этих денег не желают.

Евро-2020 не будет в России, только если будет принято решение о сокращении количества хозяев до 1-2 или 3-4 стран. Но найти такой вариант сложно – и сроки поджимают, и врачи на местах взбунтуются. Значит, будет аналог европейского сезона. Баку, скорее всего, исключат из списка, но не из-за пандемии. Похоже, Чеферин просто перестраховался, сделав заявление.