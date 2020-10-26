«Шахтер» Донецк – «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч групповой стадии Лиги Чемпионов «Шахтер» — «Интер», который состоится 27 октября 2020 года.
«Шахтер» Донецк
Чемпион Украины стал автором главной сенсации первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов. Без ряда ключевых игроков «Шахтер» в гостях обыграл «Реал» со счетом 3:2.
Менее успешно подопечные Луиша Каштру провели очередной матч в УПЛ. Там «Горняки» не смогли обыграть «Ворсклку» (1:1). К вышесказанному добавим, что у клуба из Донецка семь побед в десяти прошлых домашних матчах.
«Интер»
«Интер» в очередной раз начал Лигу Чемпионов с провального результата. Команда Антонио Конте не смогла дома обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха, а спасти ничью помог дубль Ромелу Лукаку.
В чемпионате Италии «Интер» прервал серию без побед. Гостям удалось на выезде обыграть «Дженоа» (2:0). Отметим, что пяти прошлых выездных матчах миланский клуб проиграл только одну встречу.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Шахтер» — 4.300
- Ничья – 3.930
- Победа «Интер» — 1.862
Интересные факты
- В 6 из 7 прошлых матчах «Шахтера» в ЛЧ прошла ставка на ТБ(2,5).
- В 4 последних матчах «Интера» в ЛЧ сыграла ставка на ТБ(2,5).
- «Интер» забивал минимум два гола в 4 из 5 прошлых гостевых поединках.
Прогноз
Совсем недавно «Интер» разгромил «Шахтер» со счетом 5:0 в полуфинале Лиги Европы. Сейчас обе команды не показывают стабильную игру в защите, но свои шансы у ворот соперников, реализуют регулярно.
Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.588 в букмекерской конторе Pinnacle.