ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Шахтер» Донецк – «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

26 октября 2020, 11:22

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч групповой стадии Лиги Чемпионов «Шахтер» — «Интер», который состоится 27 октября 2020 года.

«Шахтер» Донецк

Чемпион Украины стал автором главной сенсации первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов. Без ряда ключевых игроков «Шахтер» в гостях обыграл «Реал» со счетом 3:2.

Менее успешно подопечные Луиша Каштру провели очередной матч в УПЛ. Там «Горняки» не смогли обыграть «Ворсклку» (1:1). К вышесказанному добавим, что у клуба из Донецка семь побед в десяти прошлых домашних матчах.

«Интер»

«Интер» в очередной раз начал Лигу Чемпионов с провального результата. Команда Антонио Конте не смогла дома обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха, а спасти ничью помог дубль Ромелу Лукаку.

В чемпионате Италии «Интер» прервал серию без побед. Гостям удалось на выезде обыграть «Дженоа» (2:0). Отметим, что пяти прошлых выездных матчах миланский клуб проиграл только одну встречу.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа «Шахтер» — 4.300
  • Ничья – 3.930
  • Победа «Интер» — 1.862

Интересные факты

  • В 6 из 7 прошлых матчах «Шахтера» в ЛЧ прошла ставка на ТБ(2,5).
  • В 4 последних матчах «Интера» в ЛЧ сыграла ставка на ТБ(2,5).
  • «Интер» забивал минимум два гола в 4 из 5 прошлых гостевых поединках.

Прогноз

Совсем недавно «Интер» разгромил «Шахтер» со счетом 5:0 в полуфинале Лиги Европы. Сейчас обе команды не показывают стабильную игру в защите, но свои шансы у ворот соперников, реализуют регулярно.

Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.588 в букмекерской конторе Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ STVA 1 (раскрыть)
26 октября в 12:31
Вот потому игра будет другой,2 раза одно и то же не канает.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
26 октября в 12:05
Реал тоже так думал))) 🤣🤣🤣
shlomo
shlomo
26 октября в 11:31
Думаю, что Интер не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100