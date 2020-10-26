«Шахтер» Донецк – «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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26 октября 2020, 11:22

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч групповой стадии Лиги Чемпионов «Шахтер» — «Интер», который состоится 27 октября 2020 года.

«Шахтер» Донецк

Чемпион Украины стал автором главной сенсации первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов. Без ряда ключевых игроков «Шахтер» в гостях обыграл «Реал» со счетом 3:2.

Менее успешно подопечные Луиша Каштру провели очередной матч в УПЛ . Там «Горняки» не смогли обыграть «Ворсклку» (1:1). К вышесказанному добавим, что у клуба из Донецка семь побед в десяти прошлых домашних матчах.

«Интер»

«Интер» в очередной раз начал Лигу Чемпионов с провального результата. Команда Антонио Конте не смогла дома обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха, а спасти ничью помог дубль Ромелу Лукаку.

В чемпионате Италии «Интер» прервал серию без побед. Гостям удалось на выезде обыграть «Дженоа» (2:0). Отметим, что пяти прошлых выездных матчах миланский клуб проиграл только одну встречу.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Шахтер» — 4.300

Ничья – 3.930

Победа «Интер» — 1.862

Интересные факты

В 6 из 7 прошлых матчах «Шахтера» в ЛЧ прошла ставка на ТБ (2,5).

прошла ставка на (2,5). В 4 последних матчах «Интера» в ЛЧ сыграла ставка на ТБ (2,5).

сыграла ставка на (2,5). «Интер» забивал минимум два гола в 4 из 5 прошлых гостевых поединках.

Прогноз

Совсем недавно «Интер» разгромил «Шахтер» со счетом 5:0 в полуфинале Лиги Европы. Сейчас обе команды не показывают стабильную игру в защите, но свои шансы у ворот соперников, реализуют регулярно.