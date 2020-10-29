В порядке вещей. Игра с «Боруссией» — типичный выездной матч «Зенита» в Лиге чемпионов

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сегодня, 12:30

«Соккер.ру» удивлен ажиотажем по поводу нуля ударов в створ, ведь такая гостевая модель в Лиге чемпионов — норма для «Зенита» на протяжении долгих лет.

Нынешний сезон — восьмой для «Зенита» в Лиге чемпионов. Петербуржцы трижды выходили из группы, чтобы проиграть в первом же раунде плей-офф, трижды занимали третьи места и отправлялись в Лигу Европы, а в прошлом году финишировали на последнем месте в турнирной таблице.

В общей сложности «Зенит» провел 24 выездных матча в Лиге чемпионов, в которых одержал 7 побед, трижды сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Звучит не так ужасно, если помнить об уровне турнира, однако по-настоящему важных и добытых в острой борьбе побед у «Зенита» почти нет. Смотрим, кого и как обыграли:

БАТЭ (2:0). В своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов. Белорусы иногда щипали недооценивавших их грандов, но «Зенит» был явным фаворитом в противостоянии с БАТЭ .

«Милан» (1:0). «Россонери» проиграли «Зениту» в последнем туре, но у итальянцев не было турнирной мотивации: «Милан» обеспечил себе выход в плей-офф, а российский клуб хотел попасть в Лигу Европы.

«Боруссия Дортмунд» (2:1). Вспоминали этот матч накануне вчерашней встречи. Для команды Клоппа ничего страшного не произошло, в четвертьфинал вышли «шмели», которые за две недели до этого выиграли в Санкт-Петербурге 4:2.

«Порту» (1:0). В равной обоюдоострой борьбе «Зенит» выиграл на «Драгау», победный гол на 85-й минуте забил Александр Кержаков.

«Бенфика» (2:0). Халк и Витсель решили игру двумя голами в первом тайме. «Зенит» провел качественный матч в Лиссабоне.

«Валенсия» (3:2). Красивая победа на «Месталье», хотя и с элементами оверперфоминга: «Зенит» всего 8 раз пробил по чужим воротам, уступив «Валенсии» в два раза, хозяева подали 12 угловых против двух у команды Виллаш-Боаша.

«Лион» (2:0). Последняя на сегодняшний день гостевая победа «Зенита» в Лиге чемпионов одержана благодаря дублю Дзюбы. Опять же, легко составить представление о матче по этим цифрам: 20:8 по ударам в пользу «Лиона», 6:0 по угловым, 7 попаданий в створ ворот Лодыгина и выстрел в штангу.

Через неделю в Санкт-Петербурге будут отмечать пятую годовщину победы над «Лионом». С того счастливого дня в городе ткачей «сине-бело-голубые» провел шесть гостевых матчей в Лиге чемпионов, в которых один раз сыграли вничью (с тем же «Лионом») и потерпели пять поражений. Стоит заметить, что «Зенит» не играл в ЛЧ против признанных европейских грандов, кроме своего дебютного сезона, когда встретился на групповой стадии с «Реалом» и «Ювентусом». Эти матчи выносим за скобки, как и неудачу в матче с «Атлетико» Диего в сезоне 2013/14, когда «матрасники» дошли до финала. Они били команды гораздо статуснее «Зенита», этот результат не показателен. А вот по остальным поражениям пройдемся:

АПОЭЛ (1:2). Просто группа мечты: «Зенит», «Шахтер», «Порту» и АПОЭЛ . Это точно Лига чемпионов? В матче с АПОЭЛом у команды Лучано Спаллетти было игровое преимущество, «сине-бело-голубые» даже открыли счет, но киприоты ответили на гол Зырянова двумя голами с разницей в пару минут.

«Бенфика» (0:2). Несмотря на поражение на старте группового этапа, «Зенит» вышел в 1/8 финала, чудом отстояв нулевую ничью в последнем туре против «Порту». Вячеслав Малафеев провел лучший матч в жизни, но против «Бенфики» ему не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности: «Зенит» выиграл у «орлов» 3:2 на «Петровском», но не сумел удержать преимущество в Лиссабоне. «Бенфика» доминировала, «Зенит» считанное число раз дошел до ворот португальцев, о чем говорит статистика ударов: 6 всего и 2 в створ.

«Малага» (0:3). «Анчоусы» к 13-й минуте вели 2:0 после голов Иско и Савиолы, поэтому дальше играли в свое удовольствие и сопернику давали играть. И все равно выиграли крупно.

«Андерлехт» (0:1). У «Зенита» 4 удара и 2 попадания в створ за весь матч. На поле были Кришито, Денисов, Широков, Семак, Данни, Витсель и Кержаков.

«Аустрия» (1:4). «Зенит» вышел из группы, набрав 6 очков, при этом в последнем туре с разгромным счетом проиграл австрийскому клубу.

«Байер» (0:2). Обратите внимание на количество поражений без забитых мячей. Сложно претендовать на гол, если практически не угрожает воротам соперника. В сторону ворота Бернда Лено подопечные Андре Виллаш-Боаша пробили всего 6 раз.

«Монако» (0:2). Аналогичная история: закрытый (сами болельщики называют его трусливым) футбол от «Зенита», 5 ударов и 2 попадания в створ ворот за весь матч.

«Гент» (1:2). В этом матче «Зенит» мог одержать шестую кряду победу на групповой стадии Лиги чемпионов и повторить достижение, которое покорялось «Спартаку», «Реалу» и еще нескольким клубам. Увы, бельгийцы подпортили статистику «сине-бело-голубым», но здесь хоть Дзюба забил. Статистика ударов: 7 (3).

«Бенфика» (0:1). В 1/8 финала «Зенит» дважды проиграл «Бенфике», на выезде получилось совсем уныло: 5 ударов и 2 в створ родила атака с Халком, Дзюбой и Кокориным при поддержке Витселя, Шатова и Хави Гарсии. «Бенфика» превзошла «Зенит» по попыткам забить в три раза, нанеся 15 ударов. Чудо, что «орлы» забили свой гол только на 90-й минуте.

«РБ Лейпциг» (1:2). «Зенит» даже вел в счете после мощного дальнего удара Ярослава Ракицкого в середине первого тайма. Это одно из двух попаданий «Зенита» в створ ворот при семи ударах. «Лейпциг» 17 раз пробил по воротам, а Юлиан Нагельсманн перестроил игру в перерыве и помог своей команде одержать волевую победу.

«Бенфика» (0:3). «Зенит» был близок к выходу из группы, но провалился в последнем туре. Грех сетовать на играющих с удобным счетом соперников в параллельном матче, когда так играешь против команды, которую планируешь оставить на последнем месте в группе: «Зенит» сподобился лишь на 4 удара по воротам «Бенфики» и один раз попал в створ. «Орлы» нанесли 16 ударов, 5 из которых были точными, а 3 обернулись голами.

«Боруссия Дортмунд» (0:2). Все-таки матч с «Боруссией» уникальный, ведь раньше «Зенит» хотя бы один-два удара в створ ворот из себя выжимал, а в Дортмунде команда Семака впервые осталась с «баранкой»: 4 (0). Сам главный тренер признает, что могли сыграть вничью, но пенальти все испортил. Как испортил бы любой другой заслуженный гол «Боруссии». И правильно, Сергей Богданович, бывают игры на три результата, а эта была на два: нулевая ничья или поражение. Третьего с такой игрой было не дано.