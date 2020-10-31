Карпин сыграл в гольф, Человек-паук стал фанатом «Барселоны». Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
У защитника «Реала» Рафаэля Варана родилась дочь.
Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп умеет играть на пианино.
Форвард МЮ Маркус Рэшфорд получил в качестве подарка на день рождения гитару.
Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз любит гольф.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин тоже интересуется этим видом спорта. Теперь можно приглашать Гарэта Бэйла в команду.
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков посетил «Поезд Победы» – единственный в мире исторический музей, расположенный в пространстве движущегося поезда.
Девушка дня:
Наталья, жена форварда «Краснодара» Ари.
Наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон теперь отвечает за ауты в команде.
Форвард «Гранады» Роберто Сольдадо оказался на темной стороне во время матча с «Кадисом». Его силе позавидовал бы сам Дарт Вейдер.
Актёр Том Холланд, который сыграл главную роль в фильмах «Человек-паук. Возвращение домой» и «Человек-паук. Вдали от дома», болеет за «Барселону».
Это парень решил издевательски забить гол с пенальти.
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт высмеял главных модников команды Пьера-Эмерика Обамеянга и Эктора Бельерина.
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис восстанавливается после травмы. Канадец решил спеть песню вместе со своей девушкой. Мы решили воздержаться от комментариев.
Игроки «Челси» решили побаловаться «детским фильтром», чтобы развеселить друг друга.
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подал в отставку. Ждем продления контракта Лионеля Месси?
Смогут ли семь вратарей справиться с таким устройством?
Подборка забавных (и не только) моментов в подтрибунных помещениях перед матчами АПЛ. Свайпите справо, там много интересного.
Эти футболисты смогли бы закрепиться в РПЛ.
Хавбек МЮ Джесси Лингард хорошо имитирует жесты Поля Погба.
Игрок «Мидтьюлланда» Микаэль Андерсон уж очень сильно переживал, что может сыграть рукой в матче с «Ливерпулем».
Осень — дождливое время года, не грустите.
Любите своих близких, берите пример с экс-игрока «Локомотива» Родолфо.
а бельерин модник еще тот)))
а бельерин модник еще тот)))