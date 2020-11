Не пойман — не симулянт. Изучаем «дайвинг» в АПЛ

1604514600

вчера, 21:30

«Соккер.ру» погружается в очень злободневную тему английского футбола, да и мирового тоже.

Не всегда легко определить, «нырял» игрок или же его сбили. В минувшие выходные тема «дайвинга» вновь всплыла в Англии. Сначала её поднял форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а затем нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

Оба инцидента вызвали споры. Бывшие форварды Алан Ширер и Дэнни Мерфи считают, что в моменте с Кейном пенальти не было, а вот экс-рефери АПЛ Крис Фой уверен, что нарушение правил было.

Вот что сказал Мерфи:

Каллум Уилсон, Харри Кейн, Мохамед Салах — все они делают это. Сейчас так много нападающих используют неэффективное судейство и правила, чтобы получить пенальти. Я не хочу этого видеть. Они все это делают, они все обманывают, они все манипулируют судьей – вы можете использовать любое слово, которое хотите. И это не прекратится, потому что вы не получите штрафной, если не упадете! На самом деле, единственный способ остановить это, если защитники перестанут делать глупые подкаты. Но почему у судей не хватает ума и здравого смысла, чтобы понять это? Они видят, что футболисты преувеличивают, ныряют, задержавшись, падают на землю – не надо ставить пенальти!

Фой говорит, что Адам Лаллана нарушил правила из-за того, что напрыгнул на соперника «неосторожно и безрассудно, применил чрезмерную силу», именно поэтому рефери Грэм Скотт был прав, назначив пенальти. Другие указали на тот факт, что Кейн сначала посмотрел на Лаллану, а затем уперся в него, когда тот прыгнул за мячом.

Kane saw Lallana, still backs into him and took him out. He didnt stop.

Watch Lallana land, watch Cresswell land, cant be coincidental to be so similar.

Teams just wants their players safe out there. pic.twitter.com/PFPIvF0V7R — ADAM (@AdamAsmie) November 3, 2020

Также был выдвинут аргумент, что и Салах, и Кейн уже имеют репутацию «ныряльщиков», а это следует принимать во внимание. Это очень деликатная тема.

Бывший нападающий «Болтона» и сборной Англии Кевин Дэвис:

Где вы проводите черту между «дайвингом» и нарушением? Есть такие парни, как Джек Грилиш, которые падают от любого прикосновения. Есть много игроков, которые этим занимаются.

Возможность украсть создаёт вора

Но дело в том, что «нырять» нужно уметь. Только умные игроки могут успешно это делать. Жульничество или умная игра?

В стране, которая традиционно гордилась своим жестким футболом, ныряние часто воспринималось как оскорбление традиций английского футбола. Обычно это объясняется массовым появлением иностранных игроков, которые играют в АПЛ , многие считают это бичом красивой игры. В прошлом месяце Грэм Сунесс извинился за свое ксенофобное высказывание, описав падение Эрика Ламелы после стычки с Энтони Марсьялем в матче МЮ – Тоттенхэм (1:6):

Если Марсьяля удалили, то Ламела должен был уйти следом за ним. Он поднимает руки, провоцирует, толкается, а затем падает от легкого удара в ответ. Это жалко и очень по-латиноамерикански. Если уходит один, то и второй должен уйти. Это жалко. Разве у англичан так принято?

В любом случае в середине 2000-х игроки всё чаще начали «нырять» в чемпионате Англии, с этим нужно было что-то делать. Кейт Хакетт, который в то время был генеральным менеджером PGMOL (организации, отвечающей за судейство в чемпионате), организовал встречу во всеми тренерами лиги.

Хакетт объяснил, что проблему нужно решать. Тренеры выглядели ошеломленными, но затем им показали несколько видеороликов, чтобы продемонстрировать, насколько сложно выудить симуляцию. Хакетт объяснил, что в одном туре судьи могут ошибиться в сторону условного МЮ , а в следующем – уже ошибиться в пользу его соперника. Некоторые специалисты согласились с таким мнением. Было решено начать борьбу с «ныряльщиками».

В 2017 году федерация футбола Англии вынесла постановление о том, что игроки могут получать двухматчевые дисквалификации за симуляцию даже после завершения встречи. Эвертон, Умар Ниасс и Мануэль Лансини попались на этом, но затем «клёв» закончился. Больше никого не смогли поймать.

Технически правило все еще действует, но введение VAR с прошлого сезона практически уничтожило вероятность таких дисквалификаций. Например, во время победы «Челси» над «Бернли» в октябре прошлого года Каллум Хадсон-Одои получил «горчичник» за симуляцию после вмешательства VAR . Разъяренный наставник «Бернли» Шон Дайч сказал после игры:

Это бессмысленно, ведь теперь у каждого есть шанс обмануть судью один раз и не быть удаленным. Это наказание (желтая карточка) не сможет остановить дайвинг. За «ныряльщиками» будущее. Если они уже сейчас регулярно пытаются обмануть, то представьте, что будет через десять лет? Только я продолжаю об этом говорить, все остальные смирились.

Впрочем, Дайч ошибается, когда говорит, что он единственный, кто поднимает шум по этому поводу.

Если возвращаться к недавним падениям Салаха и Кейна, то безусловно, второй случай выглядит более спорным, учитывая, что Кейн потенциально мог нанести Лаллане травму. Даже в регби есть правило, согласно которому «игрок не должен атаковать соперника, чьи ноги оторваны от земли».

Хакетт считает, что именно Кейн нарушал правила в этом эпизоде.

Кейн останавливается и намеренно мешает сопернику, намеренно не дает Лаллане попытаться сыграть в мяч. Это сигналы, которые рефери должен уловить.

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун и экс-форвард «Ливерпуля» Питер Крауч согласились с Хакеттом. Оба сказали, что Кейн «знал, что делал». Крис Фой встал на защиту Скотта:

Лаллана заслуженно был наказан. Я не считаю, что Кейн нарушал правила, он просто стоял на месте. Да, это интересная тема для разговоров, но я согласен с решением Скотта.

Между тем, инцидент с Салахом вызвал ярость у рулевого «Вест Хэма» Дэвида Мойеса, который сказал, что египтянин «рухнул на землю».

Заработайте репутацию, и она будет работать на вас

Многие считают, что рефери Кевин Френд был прав, назначив пенальти. Вы можете утверждать, что Салах виновен в симуляции, потому что он пытался «обмануть судью, сделав вид, что на нем сфолили». Но дело в том, что технически на нем действительно фолили.

Инциденты с Кейном и Салахом также поднимают второстепенный вопрос: должна ли влиять репутация игроков на решения арбитров? В случае с Кейном, как только произошел инцидент с Лалланой, в социальных сетях стали появляться видеоролики, в которых Харри действовал в похожем стиле против Аарона Крессвелла из «Вест Хэма» и Фернандиньо из «Манчестер Сити».

Done it last week and look how cresswell lands it’s dangerous. West Ham got the freekick for that but this week Kane gets a pen pic.twitter.com/CJ2WyCqiXL — Del Forde (@del_forde) November 2, 2020

I must say, Fernandinho is one very cold and aggressive human being. A real master of the «Dark Arts»...poor Kane bathong, umntanabantu....ewwwwuh! 🤨 pic.twitter.com/G9NHHD3xP9 — Sibusiso Zulu (@Sibusiso_Gebs) April 10, 2019

Между тем, Салах заработал наибольшее количество пенальти в АПЛ с начала сезона-2018/19. Он и раньше попадал в такие ситуации.

Например, пенальти в матче с «Кристал Пэлас» в августе 2018 года:

Скрывать обман — это тоже обман

Впрочем, какая разница, кто фолит или симулирует, если рефери уверен в своем решении. Эта ситуация напоминает известную сказку «Петя и волк», которую можно переименовать в «Салах и пенальти». Поверят ли египтянину в следующий раз?

Бывший нападающий «Болтона» Кевин Дэвис говорит:

Обычно вы знаете игроков, вы думаете, что судьи тоже знают. Я понимаю, что арбитрам сложно, но им следует изучать такие повадки игроков.

Вскоре после встречи Хакетта с тренерами АПЛ по поводу ныряний Сэм Эллардайс из «Болтона» хотел организовать повторную «сходку» на тренировочной базе своего клуба. Его очень интересовал вопрос, касаемый форварда Дэвиса. На футболисте фолили практически чаще всех в лиге, но пенальти ставили редко.

Эллардайс чувствовал, что проблема Дэвиса заключалась в том, что футболист падал не так, как требовалось для назначения пенальти, это остается фундаментальной проблемой по сей день: игроки чувствуют, что они должны преувеличивать свою боль. Эллардайс объяснил Дэвису, что для блага команды ему нужно падать гораздо эффектнее.

Это было действительно непросто. Мои сыновья часто вспоминают случай. Это было в матче против «Бирмингема» в Кубке Англии (в 2011 году). Я оказался между Кертисом Дэвисом и мячом. Что делать? Падать! Со стороны это казалось даже забавно. Меня мучала совесть, когда я «нырял», но потом я вспоминал Эль-Хаджи Диуфа, который был мастером «дайвинга». Нужно просто встать между защитником и мячом, дождаться контакта, а затем незамедлительно упасть? Это казалось очень легко, но на деле нужно быть очень умным, чтобы вовремя и красиво упасть. Кейн? Я думаю, что он очень умный игрок.

Остаются два вопроса, которые мы хотим задать:

1. Поощряют ли тренеры своих игроков за «дайвинг»? Часто наставники уверяют, что это не так, но стоит ли им верить? Быть может, эти слова тоже симуляция?

2. Можно ли побороть «нырки»?