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Москалев рассудит «Зенит» и «Краснодар»

вчера, 19:26

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

«Сочи» — «Уфа»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.

«Урал» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Игорь Панин; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

«Арсенал» — «Ротор»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

«Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Гончар.

«Химки» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артем Любимов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Владимир Овчинников.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Андрей Болотенков; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Колобаев.

С назначениями арбитров на 13-й тур РПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:14
У фк " ЗЕНИТ " выиграть на своём поле - большая благодать..
grazie100
grazie100
вчера в 23:53, ред.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ grazie100 (раскрыть)
    вчера в 23:49
    ну наверное, по тому, что зенит мертвый?
    grazie100
    grazie100
    вчера в 23:47
    Москалёв ручного управления фирмы Ф и Лукой.
    grazie100
    grazie100 ответ Даниил Корохов (раскрыть)
    вчера в 23:40
      grazie100
      grazie100
      вчера в 23:25
      Краснодар проиграл Спартаку. Почему он должен выиграть у Зенита?
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      вчера в 23:13
        -Хостинский-
        -Хостинский-
        вчера в 23:12
        У Краснодара и так все лидеры на больничном, почти вся основа болеет , еще и пропитерское судейство ждет , да уж ...куда мир катится
        nubom
        nubom
        вчера в 22:58
        Спартак и Зенит в первой корзине?...
        Даниил Корохов
        Даниил Корохов
        вчера в 22:58
        Пи394ц Краснодару, тянуть теперь будут бомжей нещадно!
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 21:57
        Засудит Краснодар?
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        вчера в 21:48
        Ахахха
        спартак против могучего Урала Кукуяна с собой тащит)
        У Федуна скоро уже козырей не останется и он сдержит таки своё слово.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        вчера в 21:43
        Москалев мясной выкормыш, его после каждой встречи с Зенитом отправляют в фнл, так как явно выполняет мазутный заказ!
        mr.Nekto
        mr.Nekto
        вчера в 21:34
        Можно ставить на очередной судейский скандал, беспроигрышная ставка.
        Wolf77785
        Wolf77785
        вчера в 21:24
        спамовский мешков+Москаль, не удивлюсь 5 удалений( в каждой команде)
        Wolf77785
        Wolf77785
        вчера в 21:23
        Мда.. Кукуян, Уралу можно даже не выходить на поле...
        Wolf77785
        Wolf77785
        вчера в 21:22
        Москалев...Жди беды...
        Snake Plissken
        Snake Plissken ответ Аксинья (раскрыть)
        вчера в 20:43, ред.
        Я тоже. Надеюсь ещё на два пенальти.
        Но Ростов не конкурент спартаку, поэтому свистки будут тащить Ростов. Жаль (((
        протон1
        протон1
        вчера в 20:35
        а что он москааль особенный?. ну и что если обсудит?
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
        вчера в 20:32
        Могу поспорить, что Краснодару при этом судье ловить нечего.
        112910415
        112910415
        вчера в 20:11
        ничего не предсказать
        Александр Нeвский
        Александр Нeвский
        вчера в 20:03
        Это что, уже плей-офф начался в Лиге Чемпионов? Блин, обидно, что не развели клубы до финала
        ДСА
        ДСА
        вчера в 20:01
        Москалёв засудит Зенит и поднимет Краснодар.
        Аксинья
        Аксинья ответ Snake Plissken (раскрыть)
        вчера в 19:50
        Блин - Матюнин, Сухой...Верю в красную карточку Ростову!
        drug01
        drug01
        вчера в 19:47
        Сложная будет игра! Только без судейских ошибок!
        Snake Plissken
        Snake Plissken
        вчера в 19:42
        Блин - Матюнин, Сухой... Верю в ЦСКА!
        beefs
        beefs
        вчера в 19:35
        опять Мешков ничего не увидит...
        А чемпион то не настоящий
        А чемпион то не настоящий
        вчера в 19:33
        Кукуян:: аххахаха
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 19:31
        За Быков!
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