Немецкая бригада арбитров обслужит матч «Севилья» — «Краснодар» в ЛЧ

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» обслужит бригада арбитров из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен Феликc Брих. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт. Видеопомощники арбитра — Марко Фритц и Гюнтер Перль.
Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье. Начало — в 23:00 мск.
Накануне краснодарская команда потерпела поражение в матче РПЛ.
Но все равно будем болеть за наших . А вдруг.....???
Всем здоровья.
Но все равно будем болеть за наших . А вдруг.....???
Всем здоровья.