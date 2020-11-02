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Немецкая бригада арбитров обслужит матч «Севилья» — «Краснодар» в ЛЧ

вчера, 12:52
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 23:00 Не начался

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» обслужит бригада арбитров из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Феликc Брих. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт. Видеопомощники арбитра — Марко Фритц и Гюнтер Перль.

Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье. Начало — в 23:00 мск.

Накануне краснодарская команда потерпела поражение в матче РПЛ.

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 20:04
а нам все равно...
nubom
nubom
вчера в 16:34
Немцы выручат по старой памяти...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:24
Когда у самих коленки дрожат, то и судьи не помогут.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:23
Немцы честно судят, всё зависит от Краснодара.
Faustello
Faustello
вчера в 13:21, ред.
Отлично, по крайней мере не будут нас засуживать. Феликс авторитетный крот!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:19
Не повезло. Немцы предвзяты.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:11
Трудно придется Краснодару с Севильей. Обескровлена команда очень сильно . Больные , травмированные, скоро дисквалификации начнутся. Команда вроде и старается, но силенок на весь матч не хватает. Много проблем в обороне, хромает и реализация, впрочем с реализацией есть проблемы у всех наших клубов. Оптимизма по поводу исхода матча абсолютно нет. Севилья - ну очень сильный соперник и шансы быков просто мизерны.
Но все равно будем болеть за наших . А вдруг.....???
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:59
А так ли это важно.
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