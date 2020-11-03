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Карасев получил назначение на матч Лиги Европы

вчера, 12:58
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)-:-Логотип футбольный клуб Слован (Либерец)СлованЗавтра в 23:00 Не начался

Российский судья Сергей Карасев получил назначение на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Слован».

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертым рефери назначен Владимир Москалев.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:30
Справку купил и в Европу поехал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:59
Опять ведь накосячит...
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