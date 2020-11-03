Карасев получил назначение на матч Лиги Европы

Российский судья Сергей Карасев получил назначение на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Слован».
Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертым рефери назначен Владимир Москалев.
|Хоффенхайм-:-Слован
|Завтра в 23:00 Не начался
Российский судья Сергей Карасев получил назначение на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Слован».
Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертым рефери назначен Владимир Москалев.