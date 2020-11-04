Рекорды Лиги чемпионов: 12 осечек «Марселя», 7:0 «Баварии» и обворованный «Спартак»

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сегодня, 19:00

Виллаш-Боаш выругался после сомнительного достижения «Олимпика». О большой разнице – на «Соккер.ру».

«Марсель» проиграл 12 матчей подряд

Серия, которую сложно собрать. Надо выходить в Лигу чемпионов – быть приличным коллективом, но повторять поражения в основной сетке турнира. «Марсель» собрал дюжину осечек, а Виллаш-Боаш выражений не выбирал:

Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно как минимум в неё попасть. Собственно, мы попали, и мы дерьмо.

Похоже, Андре совершил ошибку, что поддался на уговоры руководства «Марселя» прошлым летом и остался в клубе. Порывался уйти из-за финансовых проблем, не получил нужных игроков. А теперь вписывает свое имя в историю ЛЧ . «Порту» вынес французов 3:0, до этого проиграли в Греции и сгорели 0:3 дома с «Манчестер Сити».

Серия длится восьмой год – «Марсель» не всегда попадает в ЛЧ , но получает жесткий удар по амбициям. «Андерлехт» тоже проиграл 12 матчей подряд с 2003-го по 2005-й. Но здесь речь о самом популярном клубе во Франции, «народной команде», совсем иная реакция. Пропустили 27 голов, а начали проходом «Интера» в плей-офф и двумя поражениями от «Баварии» еще в 2012-м году.

Загреб своровал антирекорд «Спартака»

Москвичи проиграли шесть матчей в группе в 2002-м году, но не были в этом ремесле первыми. «Кошице» и «Фенербахче» справлялись ранее. Но у «Спартака» была рекордно плохая разница мячей – 1:18. А вот если говорим о шести поражениях в шести играх, то список длинный.

В тоже сезоне, что и «Спартак», шесть поражений собрал «Байер» — единственный случай, когда команда посыпалась во втором групповом раунде (раньше был и такой). Позже не набирали очки «Андерлехт», «Рапид», киевское «Динамо» и «Маккаби» Хайфа (израильтяне умудрились не забить ни единого мяча). «Дебрецен», «Партизан» и «Жилина» — в списке.

А затем наступил 2011-й год, и «Динамо» Загреб вычеркнули «Спартак» с первой строчки, забрали лидерство по худшей разнице мячей – 3:22. Но, как видите, сами по себе шесть поражений не являются чем-то уникальным. «Вильярреал», «Оцелул», «Марсель», «Маккаби» из Тель-Авива, «Брюгге», снова «Динамо» Загреб, АЕК и даже «Бенфика» собирали по шесть поражений.

Кстати, если говорить чисто о разнице мячей без привязки к количеству поражений, то рекорд не у «Спартака» и «Динамо» Загреб, а у БАТЭ . Белорусы пропустили 24 гола в 2014-м году, забили лишь дважды. Получается, привязка «Спартака» к давним шести поражениям скорее локальный мем, чем серьезный антирекорд. Сразу 20 клубов такое переживали. И россиян в списке больше нет.

Знаменитая серия из игр без «сухарей»

Оборона ЦСКА умудрилась вписать имя Игоря Владимировича в списки рекордсменов ЛЧ со знаком минус дважды. Во-первых, Акинфеев пропускал в своих 43 матчах турнира подряд даже с учетом квалификации. Во-вторых, серия в основном турнире продолжалась до матча против «Бенфики» три года назад, тоже составила 43 игры.

«Армейцы» выиграли 2:0, вратарь выдохнул – удалось взять такой важный для психологии «сухарь». Стоит ли удивляться, что буквально в следующем сезоне ЦСКА дважды обыграл «Реал» без пропущенных мячей – 1:0 и 0:3? Такие нюансы важны, защитники издевались над Акинфеевым годами, а доставалось в основном голкиперу, что несправедливо.

После матча с «Арсеналом», когда юный Игорь собирал сэйвы пачками, его словно накрыло тенью футбольного проклятия. Причем защита подставляла, именно когда в рамке был Акинфеев. Иногда использовали других голкиперов, серия самого ЦСКА прерывалась, но в итоге капитан вытерпел долгие годы и теперь ему на душе спокойнее.

В плей-офф страдает не только Месси

В современном формате Лиги чемпионов самая крупная победа – 10:0. Случилась она в 2011-м году, но в квалификации, когда «Хельсинки» разбили «Бангор Сити» из Уэльса. А если говорим о групповом раунде Лиги чемпионов, то можно выделить всего две победы со счетом 8:0 – «Ливерпуль» раскатал «Бешикташ», а «Реал» поиздевался над «Мальме».

Но интересно покопаться в статистике плей-офф турнира. Казалось бы, где тут взяться невероятно крупным победам, если в весну выходят лучшие клубы? Всякое случается. «Бавария» уничтожила «Базель» со счетом 7:0 – это рекордная разница мячей. С аналогичным результатом закончился матч немцев против «Шахтера».

Наконец, пришлось пережить такое же клубу Бундеслиги – «Манчестер Сити» вынес «Шальке». Но семь безответных голов в игре, где одна команда заведомо слабее другой – не сенсация. А вот когда случается нечто в стиле погрома «Баварии» против «Барселоны», то эта разница в шесть мячей бьет куда больнее и сильнее, запоминается, как и ответная победа каталонцев над ПСЖ .

Причем в случае с успехом Флика против Сетьена нет фактора судейства. Рефери не извинялся перед «Барселоной», что засчитал восемь голов в ворота тер Штегена. Какой-то немецкий акцент у этого футбольного фильма – во всех четырех примечательных случаях одна из сторон была из Германии. «Бавария» по правду забирает титул уничтожителя чужих надежд с крупным счетом, и вчера 2:6 победили.

А поскольку в этом сезоне на голы не скупятся, то ждем первую победу 8:0 в плей-офф, или 9:0 на групповом этапе. Даже с учетом, что Франция ввела моду на осторожность на ЧМ -2018, а перенос Евро-2020 не поменял тактическое течение вовремя, наперед знаем, куда повернулся вектор – все в атаку. С одной стороны, всегда есть не просто проигравшие, а разгромленные («Аталанта» вчера уступила 0:5 дома «Ливерпулю»), с другой – весело.

Бедняги из Марселя пережили 12 поражений любимого «Олимпика» подряд. Но ведь 12 раз кто-то праздновал победу. Акинфеев всегда будет ассоциироваться с числом 43, хотя сто раз разбирали ту серию – там полно ошибок Березуцких и Игнашевича. Наконец, можно отчасти реабилитировать старый «Спартак». Кампания восемнадцать лет назад была ужасной, но в сумме двадцать раз другие клубы завершали групповой этап с одними поражениями. И худшие разницы мячей у БАТЭ и «Динамо» Загреб.

По названиям команд, что терпят крупные поражения чаще, можем выделить правило Лиги чемпионов – разрыв в классе был всегда, клубы из центральной и восточной части Европы не жаловали, им сложнее в группе или плей-офф. Но «Марсель» ведь клуб топ-5, а выгребает не первый турнир подряд. Да и «Барселону» сложно назвать середняком, для которой 8:2 – рядовой результат.

Всем важно реагировать на неудачи новыми победами. Чем прекрасен футбол – нет остановки, зато всегда есть следующий шанс. И нет вечной негативной серии, чему и учит свежий антирекорд. У «Марселя» три попытки завоевать хотя бы одну ничью, или еще лучше сразу победу, чтобы не стать единоличным лидером по длине серии из одних поражений.