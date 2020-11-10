На мостике замена: Джикия вместо Дзюбы. Вспоминаем всех капитанов сборной России

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сегодня, 14:52

«Соккер.ру» реагирует на неизбежную смену капитана в главной команде страны. Назовете всех, кто носил повязку в сборной России?

Станислав Черчесов — 6 матчей

Нынешний главный тренер — первый капитан в истории сборной России. 28 лет назад Станислава Саламовича называли просто Стас, а неизменные усы уже опытного вратаря «Спартака», который долго выбирался из тени великого Дасаева, дополняла густая шевелюра. 16 августа 1992 года сборная России проводила первый матч в своей истории, играли против Мексики на стареньком «Локомотиве». На этот матч с капитанской повязкой сборную России вывел вратарь Черчесов, а победу со счетом 2:0 обеспечили голы Карпина и Попова в середине второго тайма. Станислав Саламович еще долго вызывался и играл за национальную команду, но капитаном всерьез и надолго стал другой человек.

Виктор Онопко — 87 матчей

От вратаря капитанская повязка перешла к полузащитнику, который по ходу карьеры превратится в защитника и установил «вечный» рекорд для капитанов сборной России. Виктора Савельевича будет трудно переплюнуть, ведь он носил отличительный знак в главной команде страны на протяжении 11 лет (1993-2004) и в 87 матчах. Онопко был капитаном на ЧМ -1994, Евро-1996 и ЧМ -2002. Должен был выводить сборную России на поле и в матчах Евро-2004, однако не попал в заявку на турнир из-за травмы колена. В любом случае «эра Онопко» получилась внушительной. Шутка ли, никому из следующих капитанов не удалось пройти с повязкой на плече даже половину пути Виктора Савельевича.

Игорь Шалимов — 4 матча

В 1993-м, когда Онопко впервые сыграл с капитанской повязкой, были и другие претенденты на отличительный знак. Например, Игорь Шалимов, представлявший миланский «Интер», в четырех матчах был капитаном сборной России, но вскоре полузащитник инициировал «письмо четырнадцати», из-за которого не сыграл на ЧМ -1994 и лишил себя полноценной международной карьеры.

Александр Бородюк — 4 матча

В период большой смуты (первая половина 1994-го) у сборной России не было ни цели, ни игры, ни постоянного капитана. Сидящий на пороховой бочке Павел Садырин выбрал рассудительного и не участвовавшего в подковерных играх Бородюка.

Дмитрий Харин — 3 матча

В тот же год потрясений удалось поносить повязку и Дмитрию Харину. Вратарь выводил сборную России на матчи ЧМ -1994 против Бразилии и Швеции, но после двух поражений он уступил место в воротах Станиславу Черчесову, а повязку отдал Виктору Онопко. Замена на капитанском мостике сработала: обыграли Камерун 6:1.

Юрий Никифоров — 2 матча

После распада СССР Никифоров провел три матча за сборную Украины, после чего принял решение играть за Россию. Жаль, что отказался от капитанской повязки в Украине, которую ему предлагали как лидеру одесского «Черноморца» — базового клуба сборной, мог бы стать обладателем уникального достижения, ведь в 1995 и 1996 году пару раз играл за Россию с капитанской повязкой на плече.

Валерий Карпин — 3 матча

Валерий Георгиевич — лидер по натуре, при молчаливом вожаке Онопко он часто выполнял роль злого дядьки, который не давал партнерам расслабиться. Повязка для этого Карпину была не нужна, хотя в трех матчах он подменял основного кэпа.

Андрей Тихонов — 1 матч

«Рулил» в матче товарищеского турнира против Югославии.

Игорь Добровольский — 1 матч

В единственном матче капитана Добровольского сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче (0:1).

Дмитрий Аленичев — 2 матча

Аленичев был капитаном в матче Россия — Греция на Евро-2004, в котором наша команда обыграла будущих чемпионов Европы (2:1).

Игорь Колыванов — 1 матч

Осенью 1998-го сборная России под руководством Анатолия Бышовца терпела одно фиаско за другим, а капитаны менялись как перчатки. Игорь Колыванов выводил команду на матч против Украины в Киеве (2:3).

Александр Мостовой — 1 матч

В игре против Исландии Юрий Ковтун забил чудесный автогол, а повязку на плече носил еще не успевший стать Царем в Виго Александр Мостовой.

Игорь Чугайнов — 1 матч

Накануне ЧМ -2002 в Москве проходил Кубок LG. Олег Романцев просматривал ближайший резерв сборной, и в матче с Беларусью капитаном был Игорь Чугайнов.

Алексей Смертин — 20 матчей

Полузащитник из Барнаула, поигравший в «Бордо» и «Челси», был постоянным капитаном сборной России на протяжении нескольких лет, носил повязку на Евро-2004. Смертин получил отличительный знак непосредственно из рук Онопко, преемственность была соблюдена.

Сергей Овчинников — 1 матч

Еще один вратарь с капитанским опытом в сборной, пусть и с минимальным.

Дмитрий Хохлов — 1 матч

Подменял Алексея Смертина в матче отборочного цикла ЧМ -2006 против Латвии (1:1).

Егор Титов — 3 матча

Многолетний капитан «Спартака» трижды брал на себя знакомые функции в сборной России. Впервые — при Валерии Газзаеве, в неудачном матче с Грузией, еще дважды при Гусе Хиддинке.

Дмитрий Лоськов — 5 матчей

Легендарный игрок «Локомотива» был капитаном сборной считанное количество раз. Как и Егор Титов, примерил повязку, когда главным тренером был Валерий Газзаев, а увеличил свой капитанский счет в короткий период правления Юрия Сёмина.

Евгений Алдонин — 4 матча

Гус Хиддинк принял неожиданное решение, когда назначил капитаном сборной России Евгения Алдонина в первые недели своей работы. Впрочем, полузащитник ЦСКА недолго продержался на ответственной должности.

Андрей Аршавин — 39 матчей

Следующим ставленником Хиддинка стал Андрей Аршавин. Хитрый голландец решил поддержать звездный статус петербуржца, однако после глупого удаления в отборочном матче Евро-2008 против Андорры Гус разжаловал Аршавина. Впрочем, потом повязка вернулась к Андрею Сергеевичу, который сохранил за собой статус и под руководством Дика Адвоката. У Аршавина самый солидный капитанский опыт в сборной России в XXI веке, а за всю историю он уступает только рекордсмену Онопко.

Алексей Березуцкий — 1 матч

Это была товарищеская игра с Румынией за пару месяцев до старта Евро-2008, и мы проиграли 0:3.

Сергей Семак — 17 матчей

Любопытно, что впервые Семак примерил роль кэпа сборной в 22 года, когда Бышовец наделил его специальными полномочиями в товарищеском матче с Бразилией. Четыре года спустя Валерия Газзаев доверил своему подопечному по ЦСКА повязку и в сборной. Ненадолго. Только при Гусе Хиддинке Сергей Богданович стал постоянным капитаном и выводил сборную России на поле в матчах Евро-2008 и в отборе ЧМ -2010.

Игорь Семшов — 1 матч

Семшов подменял Семака на посту капитана в отборочном матче ЧМ -2010 против Лихтенштейна, в котором единственный гол забил Константин Зырянов.

Вячеслав Малафеев — 1 матч

В товарищеском матче с Камеруном Вячеслав Малафеев сохранил свои ворота в неприкосновенности и не запятнал отличительный знак на плече.

Игорь Денисов — 12 матчей

Прирожденный вожак и полузащитник с непростым характером стал капитаном при Фабио Капелло и продержался на мостике 12 матчей.

Роман Широков — 19 матчей

Роман Широков был заместителем Игоря Денисова и подменял его в нескольких матчах, потом делил капитанские полномочия с Василием Березуцким. По количеству матчей в статусе капитана сборной России делит третью строчку с Алексеем Смертиным, Игорем Акинфеевым и Артемом Дзюбой.

Василий Березуцкий — 17 матчей

Был капитаном на чемпионате мира 2014 года в Бразилии и в двух матчах на Евро-2016.

Сергей Игнашевич — 1 матч

Игнашевич — рекордсмен по количеству матчей за сборную России (126), но лишь однажды он выходил на поле с капитанской повязкой.

Федор Смолов — 3 матча

Смолов дебютировал в качестве капитана в матче с Ираном, а потом выводил сборную России на игру с Испанией (3:3), в которой отметился дублем. Еще один статусный матч с повязкой на плече Смолов провел против французов (1:3), в ворота которых снова забил.

Игорь Акинфеев — 19 матчей

Дебютировал в качестве капитана в неудачной игре против Катара, где сборная России сенсационно уступила 1:2. Станислав Черчесов сделал Игоря Акинфеева постоянным капитаном сборной, в этом статусе вратарь ЦСКА провел два года и дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Артем Дзюба — 19 матчей

Следующий матч может стать для Артема Дзюбы 20-м в качестве капитана сборной России, однако в связи с известными событиями юбилей откладывается. Станислав Черчесов подчеркивает, что Дзюба остается капитаном сборной России, но так ли это на самом деле? Узнаем только тогда, когда Артем в следующий раз выйдет на поле в футболке национальной команды.

Юрий Газинский — 2 матча

Полузащитник «Краснодара» исполнял обязанности кэпа в товарищеском матче против Чехии, который сборная России выиграла со счетом 5:1 в Ростове-на-Дону. Во втором матче капитана Газинского тоже был зафиксирован крупный счет, только в другую сторону — 0:3 от Германии.

В списке не учтены футболисты, которым капитанская повязка переходила по ходу матчей, как, например, в октябрьской игре со шведами, когда после замены Дзюбы кэпом стал Федор Кудряшов. Ожидается, что 33-м капитаном сборной России в истории станет Георгий Джикия. Достойный кандидат?