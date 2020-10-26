Лучший вратарь довоенной Испании. Первым ушёл в «Реал» после «Барсы», обожал сигареты и загремел за решётку

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26 октября 2020, 17:44

Блогер «Соккер.ру» рассказывает о Рикардо Саморе – знаковом голкипере в истории испанского футбола.

21 января 1901 года на свет появился один из самых знаковых вратарей в истории испанского футбола. Рикардо Самора – человек воистину удивительный. Вся его карьера была окутана громкими скандалами, но великих побед было ещё больше – всё-таки талант у испанца был запредельный.

Просто «Божественный»

В России часто коверкают фамилию испанского вратаря, называя Заморой. Но его прозвище звучит одинаково громко абсолютно на всех языках – «Божественный».

Карьера Саморы буквально пылала яркими красками, и послужной список клубов это лишь подтверждает: «Эспаньол», «Барселона», «Реал» и «Ницца». Также Рикардо был заигран за сборные Испании и Каталонии, а уже по завершении карьеры вратаря здорово раскрылся в роли тренера. На тренерском мостике Самора лишь пополнил список испанских грандов, к которым был причастен. На этот раз Рикардо оказался в «Атлетико» и дважды выиграл чемпионат Испании уже в роли наставника.

На поле Самора отличался не только красивыми, смелыми сейвами, но и элегантной белой кепкой. Бейсболка защищала испанца от палящих лучей солнца, а в дальнейшем стала новым вратарским аксессуаром. Знаменитая кепка Льва Яшина – тренд, который был задан именно Саморой.

Скандальный гений

Главный подвиг в карьере великого вратаря – матч против сборной Англии в 1929 году. Испанцы смогли победить (4:3), а Самора получил перелом нескольких рёбер, но продолжил защищать ворота «Красной Фурии». Испания стала первой континентальной сборной, сумевшей разбить родоначальников футбола в их логове.

Преданные поклонники мадридского «Реала» вполне возможно видели, а некоторые, может, и застали, фантастический сейв Саморы на последних секундах финала Кубка Испании против «Барселоны». На дворе шёл далёкий 1936 год, а мадридские фанаты боготворили своего вратаря и праздновали победу над принципиальным конкурентом (2:1).

Но помимо прекрасной игры в рамке, Божественный нередко попадал и в скандалы. Самора обожал пить дорогой коньяк, курить сигареты, а затем выходить на поле и снова доказывать свою состоятельность. Порой испанец мог выкуривать по три пачки в день, но это нисколько не мешало ему совершать потрясающие сейвы и приносить своим клубам всё новые и новые трофеи.

Первые проблемы у Саморы появились во время матча против сборной Италии. Рикардо принимал участие в Олимпиаде 1920 года и был изгнан с поля за удар соперника кулаком. По дороге домой голкипер был арестован, отправлен под стражу и оштрафован за попытку контрабанды сигарами из Гаваны. Здесь страстное увлечение испанца всё-таки сыграло с ним злую шутку.

Но после этого Самора не успокоился, и уже спустя 2 года его дисквалифицировали за незаконные финансовые операции – налоговая придралась к подъёмным, которые причитались вратарю за возвращение из «Барселоны» в «Эспаньол». Рикардо остался не у дел аж на 12 месяцев.

Кроме того, испанец придерживался и довольно нетипичных политических взглядов, за это Самора также подвергался критике со стороны местных властей. Несмотря на регулярную игру за сборную Каталонии, его не раз обвиняли в отсутствии патриотизма и недостаточно чутком отношении к своей Родине. Доставалось Саморе и за его футбольную карьеру: её важная часть пришлась на игру за мадридский «Реал», а пребывание в стане прямого конкурента – явно не лучший способ угодить каталонским фанатам.

Перешёл в «Реал», а после — за решётку

Карьера Саморы неслась буквально со скоростью гоночного болида. Будучи 13-летним подростком, он решил связать свою жизнь с футболом, в 15 уже стоял в воротах «Эспаньола», в 17 пребывал в почётном ранге чемпиона Каталонии, а в 18 перешёл в «Барселону». Правда, спустя всего три года скандальный вратарь вернулся обратно. В феврале 1929 года Самора дебютировал в профессиональном чемпионате Испании, потом забрал Кубок, а затем состоялся тот самый знаковый переезд в Мадрид. В «Реале» карьера вратаря вышла на пик: именно в «бланкос» Самора стал обладателем ещё двух кубков и столько же раз выиграл чемпионат Испании.

В июле 1936 года на территории Испании разразилась Гражданская война. Самора принимал в ней самое непосредственное участие, а по версии радиостанции Би-Би-Си, и вовсе, погиб… Однако смерть великого вратаря оказалась не более чем уткой, а дальше её использовали лишь в целях пропаганды. По версии СМИ , Самора стал жертвой республиканских сторонников. Националисты, конечно, не преминули обо всём раструбить и использовать эту весть в своих личных намерениях.

Рикардо не убили, но упрятали за решётку. Вратаря знали практически все, а многие испанцы, и вовсе, считали национальным героем за историческую победу над англичанами. Именно это и помогло Саморе выбраться на свободу в целости и сохранности. Охранники подгоняли вратарю сигареты, а начальник тюрьмы был его страстным поклонником – делал поблажки и давал игроку многочисленные привилегии.

Через четыре месяца кипера удалось вызволить благодаря вмешательству посольства Аргентины, а именно, его главного дипломата Эдгардо Кесаде. Дом Рикардо был разграблен, и он вместе со своей семьёй отбыл в Марсель. И, видимо, сделал это как никогда вовремя: спустя несколько дней в мадридской тюрьме расстреляли его одноклубника Мончина Триану.

Отъезд во Францию многими был воспринят как предательство. Там его на пару сезонов приютила «Ницца», а сам вратарь пытался оправдаться перед своими многочисленными поклонниками

Я всегда был просто спортсменом. Передайте им в Испании, что я не фашист. Моё единственное желание – вернуться домой и делать свою работу в полной безопасности.

Самора не соврал и действительно вернулся на родину, когда обстановка в Испании стала более мирной и повседневной. Стал тренером «Атлетико» и лишь подтвердил собственное величие, выиграв два чемпионских титула уже в статусе менеджера.

Начиная с 1958 года, в конце каждого сезона Примеры газета Marca вручает трофей Саморы лучшему вратарю чемпионата. Рикардо по праву является одним из ярчайших стражей сборной Испании, а то, как он вёл себя в жизни, лишь добавляло игроку брутальности и харизмы.