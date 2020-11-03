Феномен Роналдо, неблагодарный Фигу и сеу Жозе. 10 персон, объединяющих «Реал» и «Интер»

1604419591

сегодня, 19:06

Накануне матча между «Реалом» и «Интером» «Соккер.ру» вспомнил футболистов и тренеров, оставивших след в обоих великих клубах.

Иван Саморано (Чили)

Играл за «Реал»: 1992-1996 (168 матчей, 97 голов)

Играл за «Интер»: 1996-2000 (150 матчей, 41 гол)

Иван Грозный начал свою европейскую карьеру в швейцарском «Санкт-Галлене», потом проявил себя в «Севилье» и дослужился до «Реала», за который играл исключительно результативно, даже выигрывал трофей Пичичи и титул лучшего иностранного игрока Ла Лиги. С «Интером» Саморано выиграл Кубок УЕФА и запомнился импровизированным плюсом на футболке между «1» и «8» на спине, чтобы сумме получилась любимая «девятка», которую забрал Роналдо.

Роберто Карлос (Бразилия)

Играл за «Интер»: 1995-1996 (34 матча, 7 голов)

Играл за «Реал»: 1996-2007 (527 матчей, 70 голов)

«Интер» привез Роберто Карлоса из Бразилии, но всего лишь через год уступил левого защитника с бронебойным ударом мадридскому «Реалу», который на десятилетие вперед закрыл позицию слева в обороне и получил одного из «галактикос». В составе «сливочных» Роберто Карлос выиграл четыре титула чемпиона Испании и трижды поднимал над головой Кубок европейских чемпионов.

Роналдо (Бразилия)

Играл за «Интер»: 1997-2002 (98 матчей, 59 голов)

Играл за «Реал»: 2002-2007 (177 матчей, 104 гола)

Зубастик перешел в «Интер» после феноменального сезона в «Барселоне» и продолжил делать невероятное на поле, но потом случилась тяжелая травма, надолго выбившая Роналдо из строя. Вернуться на поле бразильский форвард смог только в 2002-м, когда он блеснул во второй половине сезона в черно-синей футболке, а потом отправился на чемпионат мира, ставший для него триумфальным. После победного мундиаля Роналдо перешел в «Реал», где поиграл в одной банде с Роберто Карлосом, Зиданом, Фигу, Раулем и Бекхэмом.

Луиш Фигу (Португалия)

Играл за «Реал»: 2000-2005 (245 матчей, 56 голов)

Играл за «Интер»: 2005-2009 (141 матч, 11 голов)

Луиш Фигу попался на удочку Переса и стал объектом одного из самых скандальных трансферов в истории, перебравшись из «Барселоны» в «Реал». Португалец отслужил мадридскому двору пять лет, выиграл Лигу чемпионов и еще несколько трофеев, а потом рванул в «Интер», с которым завоевал несколько Скудетто. Вскоре после переезда в Италию Фигу дал интервью «Гадзетта делла спорт», фраза из которого разлетелась по всей Европе:

«Реал» — какой-то цирк, а «Интер» — настоящий клуб.

Вальтер Самуэль (Аргентина)

Играл за «Реал»: 2004-2005 (40 матчей, 2 гола)

Играл за «Интер»: 2005-2014 (236 матчей, 15 голов)

В числе завоевателей «Золотого требла» 2010 года в составе «Интера» оказалось сразу четыре футболиста с мадридским прошлым и один тренер с мадридским будущим. Вальтер Самуэль провел в «Реале» всего лишь сезон после перехода из «Ромы», аргентинца не оценили по достоинству на «Сантьяго Бернабеу» и отправили обратно в Италию — в «Интер». Здесь-то Вальтер и стал легендой: отыграл 9 сезонов за «нерадзурри» и завоевал 16 трофеев.

Самуэль Это'О (Камерун)

Играл за «Реал»: 1996-2000 (7 матчей, 0 голов)

Играл за «Интер»: 2009-2011 (102 матча, 53 гола)

Именно «Реал» привез Это`О из Камеруна в Европу, однако настоящего шанса в «Королевском клубе» Самуэль так и не получил, из-за чего в Мадриде потом сгрызли все локти, ведь форвард раскрылся в «Мальорке», а мировой звездой стал в «Барселоне». Потом в карьере Это`О возник «Интер», где он оказался в результате обмена на Златана Ибрагимовича. Сэм помог «нерадзурри» завоевать «Золотой требл» и провел в Милане самый результативный сезон в своей блестящей карьере (37 голов в 53 матчах).

Эстебан Камбьяссо (Аргентина)

Играл за «Реал»: 1996-2004 (67 матчей, 1 гол)

Играл за «Интер»: 2004-2014 (431 матч, 51 гол)

Камбьяссо переехал в Испанию из Аргентины очень рано, в 16 лет он уже выступал за юношеские команды «Реала», ездил в аренды на родину, а в 2002 году попал в главную команду, куда его подтянул Висенте Дель Боске. Увы, выиграть конкуренцию почти нереально, когда у тебя такие товарищи по средней линии: Макелеле, Зидан, Фигу, Бекхэм, Солари, Макманаман, Гути. После двух лет борьбы Эстебан принял предложение из Италии и на следующие 10 лет стал универсальным солдатом «Интера», с которым выиграл охапку трофеев.

Уэсли Снейдер (Нидерланды)

Играл за «Реал»: 2007-2009 (66 матчей, 11 голов)

Играл за «Интер»: 2009-2013 (116 матчей, 22 гола)

В конце «нулевых», когда президентом «Реала» был еще Рамон Кальдерон, в составе «сливочных» одновременно оказалось шесть голландцев: Снейдер, ван дер Ваарт, Роббен, Хунтелар, ван Нистелрой и Дренте. Флорентино Перес быстро всех разогнал, а Снейдера продал в «Интер» за какие-то 15 миллионов евро. Первый сезон за «нерадзурри» стал лучшим во всей карьере Уэсли, многие до сих пор убеждены, что голландец должен был получить «Золотой мяч» за 2010 год.

Жозе Моуриньо (Португалия)

Тренировал «Интер»: 2008-2010 (два Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Лига чемпионов)

Тренировал «Реал»: 2010-2013 (чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании)

«Золотой требл» для «Интера» выиграли четыре футболиста с мадридским прошлым и тренер, который в ночь после победы в финале Лиги чемпионов над «Баварией» (матч проходил на «Сантьяго Бернабеу») ужинал с Флорентино Пересом и договорился о переходе в «Реал». Моуриньо не стал популярной персоной в Мадриде, выиграл он всего лишь три трофея за три сезона, зато заложил фундамент, которым впоследствии воспользовались Карло Анчелотти и Зинедин Зидан.

Ашраф Хакими (Марокко)

Играл за «Реал»: 2006-2020 (17 матчей, 2 гола)

Играет за «Интер»: 2020-н.в. (7 матчей, 1 гол)

В сегодняшнем матче в составе «Интера» может сыграть воспитанник «Реала» Ашраф Хакими. Марокканец занимался в академии мадридского суперклуба с восьми лет, прошел все стадии развития и дослужился до главной команды, в которой провел сезон 2017/18 и выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов. После этого «Реал» отправил Хакими в двухлетнюю аренду в дортмундскую «Боруссию», где Ашраф проявил себя наилучшим образом. Прошедшим летом крайний защитник был продан в «Интер» за 40 миллионов евро. Вот кто в сегодняшнем матче с большой афишей выйдет на поле с особыми чувствами.