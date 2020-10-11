Акинфеев назвал лучшего легионера в истории ЦСКА

Голкипер ЦСКА назвал лучшего легионера в истории московского клуба.

По голам — Вагнер Лав, по самоотдаче — Олич, по каким-то другим вещам — Жо. Любого могу назвать. Слава Богу, что я с этими ребятами играл, мы добивались хорошего результата. Но пусть будет лучшим Вагнер. Это лучший бомбардир всех времён и народов из легионеров. В ЦСКА или вообще? Пускай будет везде.