Акинфеев назвал лучшего легионера в истории ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего легионера в истории московского клуба.
По голам — Вагнер Лав, по самоотдаче — Олич, по каким-то другим вещам — Жо. Любого могу назвать. Слава Богу, что я с этими ребятами играл, мы добивались хорошего результата. Но пусть будет лучшим Вагнер. Это лучший бомбардир всех времён и народов из легионеров. В ЦСКА или вообще? Пускай будет везде.
Ранее Акинфеев рассказал, кого он считает самым командным игроком в составе «армейцев».
Я пишу свое мнение. И раньше считал Вагнера - эталоном легионера в России. Мог сделать гол из ничего, решить судьбу матча, в том числе и в еврокубках.
Если взять того же Видича, он у нас всего ничего поиграл и сразу уехал в МЮ. Задержись на годик-другой, не факт, что вырос бы в такого защитника.
Это'О и Р.Карлос уже приезжали звёздами, приезжали заработать - и заработали. Я вообще их не рассматриваю как лучших легионеров.
Алекс и Промес лучшие для Спартака, украшение в РПЛ, но выбираем лучшего ВООБЩЕ, в том числе и еврокубках.
Если ты считаешь иначе - твоё право.
Я пишу свое мнение. И раньше считал Вагнера - эталоном легионера в России. Мог сделать гол из ничего, решить судьбу матча, в том числе и в еврокубках.
Если взять того же Видича, он у нас всего ничего поиграл и сразу уехал в МЮ. Задержись на годик-другой, не факт, что вырос бы в такого защитника.
Это'О и Р.Карлос уже приезжали звёздами, приезжали заработать - и заработали. Я вообще их не рассматриваю как лучших легионеров.
Алекс и Промес лучшие для Спартака, украшение в РПЛ, но выбираем лучшего ВООБЩЕ, в том числе и еврокубках.
Если ты считаешь иначе - твоё право.
Ты прежде чем прислуживать коням вспомни историю лиги и тех кто в ней играл...
Ты прежде чем прислуживать коням вспомни историю лиги и тех кто в ней играл...
Ну не было больше таких мастеров у нас.
Повезло коням, ухватили настоящий алмаз в Бразилии!
Ну не было больше таких мастеров у нас.
Повезло коням, ухватили настоящий алмаз в Бразилии!
Еврейский мальчик с окраины знает своё дело!!!
Еврейский мальчик с окраины знает своё дело!!!