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Акинфеев назвал лучшего легионера в истории ЦСКА

11 октября 2020, 00:44

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего легионера в истории московского клуба.

По голам — Вагнер Лав, по самоотдаче — Олич, по каким-то другим вещам — Жо. Любого могу назвать. Слава Богу, что я с этими ребятами играл, мы добивались хорошего результата. Но пусть будет лучшим Вагнер. Это лучший бомбардир всех времён и народов из легионеров. В ЦСКА или вообще? Пускай будет везде.

Ранее Акинфеев рассказал, кого он считает самым командным игроком в составе «армейцев».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ praporchik zadov (раскрыть)
13 октября в 19:22
Дим, ты чего такой злой, где увидел прислуживание коням?)))

Я пишу свое мнение. И раньше считал Вагнера - эталоном легионера в России. Мог сделать гол из ничего, решить судьбу матча, в том числе и в еврокубках.
Если взять того же Видича, он у нас всего ничего поиграл и сразу уехал в МЮ. Задержись на годик-другой, не факт, что вырос бы в такого защитника.
Это'О и Р.Карлос уже приезжали звёздами, приезжали заработать - и заработали. Я вообще их не рассматриваю как лучших легионеров.
Алекс и Промес лучшие для Спартака, украшение в РПЛ, но выбираем лучшего ВООБЩЕ, в том числе и еврокубках.

Если ты считаешь иначе - твоё право.
Сп62
Сп62 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
11 октября в 20:03
Лучшее в твоих словах это ода Корвальо. По своему таланту и красоте игры в футбол выше его легионеров в ЦСКА не было. Очень жаль, что мало сыграл в россиском футболе, но запомнился надолго, особенно мне, как болельщику Спартака.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ makkie (раскрыть)
11 октября в 19:04
Конечно лучший...ну а Промес Видич Алекс Это О Роберто Карлос это всё неизвестные люди и к РПЛ не имеют отношения...
Ты прежде чем прислуживать коням вспомни историю лиги и тех кто в ней играл...
За наших
За наших
11 октября в 17:35
На мой взгляд Олич, Вагнер Лав, и Карвальо лучшие легионеры..
Альфи
Альфи
11 октября в 16:40
Ванечка НАШ навсегда, жаль что его не подписали к нам снова
Red blu
Red blu
11 октября в 13:04
Прав Игорь на все 100%
Пpoтив всех
Пpoтив всех
11 октября в 12:47, ред.
Траоре, Олонаре... Бомба))
санек002
санек002
11 октября в 12:43
ВАГНЕР ЛАВ САМЫЙ ЛУЧШИЙ В ЦСКА В ЭТОМ ВЕКЕ!И НЕ ТОЛЬКО КАК ЛЕГИОНЕР!ТОЛЬКО ПОЧЕМУ ТО ПОСЛЕ УХОДА НИГДЕ НЕ ИГРАЛ ТАК,КАК В ЦСКА!!
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября в 11:06
Все верно, Игорь! Вагнер - бесспорно лучший легионер не только в истории ПФК ЦСКА, но и в истории РПЛ.
Брулин
Брулин
11 октября в 11:03
Лучшим был Карвальо , правда недолго . По потенциалу Даниэлю равных не было и пока нет.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
11 октября в 10:55
По мне лучшим игроком в новейшей истории цска был Карвалью, бразилец в свои лучшие сезоны в одиночку мог был перевернуть игру ( в финале кубка уефа именно с передач Карвалью армейцы начали исправлять ситуацию и его уефа признали лучшим игроком финала кубка уефа) в сборную Бразилии тогда попасть было почти нереально, состав у жёлтых был сильнейшим в мире в то время ( Ривалдо ещё играл, зажглась звезда Роналдинью чуть позже. Карвалью попадал только в расширенный список. Вагнер Лав один раз выйграл кубок южной америки под огромным давлением бразильских болельщиков, которые просто не верили в Лава как в девятку сборной. если не ошибаюсь Вагнер в финале с Аргентиной сделал дубль тогда) от обоих бразильцев не раз страдал Спартак, прекрасно помню первый выход на поле в армейской футболке Карвалью, игра была на супер кубок если не ошибаюсь в лужниках и бразилец вышел в овер тайме при счёте 2-2 и забил решающий гол коней в том дерби за трофей. Лав много забивал нам и это лучше побыстрее забыть😅 под Жо сидел Олич и хорват был любимчиком армейских болельщиков, мы все были под впечатлением от скорости Олича...но когда увидели того на чемпионате мира за свою сборную сразу увидели какой же медленный у нас чемпионат, а не быстрый Олич...ну и под конец своего рассказа напомню, что в те золотые годы цска очень много влияния на судейский корпус имел Гинер!!! сколько позорных игр нам пришлось увидеть тогда ( сейчас всё ещё кстати стало хуже, только заправлять стал газпром) игру на старом динамо цска - зенит вспоминают до сих пор...
makkie
makkie
11 октября в 10:49
Скажу больше, Вагнер - лучший легионер в РПЛ за всё время.
Ну не было больше таких мастеров у нас.
Повезло коням, ухватили настоящий алмаз в Бразилии!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 октября в 09:46
Для мнея всегда был и останется легионером номер 1 Вагнер Лав.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 09:09
Почему ни кто не говорит про Думбия? Мне кажется,что Сейду был не хуже Лава!
Аксинья
Аксинья
11 октября в 08:57
Ну если всех времен и народов то Месси и Рон отдыхают))
praporchik zadov
praporchik zadov
11 октября в 08:45
Лучший мне кажется Онопко...
Кьянти
Кьянти
11 октября в 08:36, ред.
Связка Карвальо и Лав была огонь. Жаль, что Карвальо стал пижоном и свою карьеру профукал, лаботряс. Олич действительно по самоотдачи был просто монстр, он и Баварии позже неплохо так попылил. Был еще опорничик Дуду, тоже такой себе бультерьер, центр выжигал, очень много делал черновой и нужной работы и всегда стабильно и вполне себе качественно. Чуть раньше в центре Рахимич очень добротно играл.Красич был хорош на фланге. Но все же по совокупности всего и вся Ваня был бесподобен. Он еще и как человек всей душой был конь. Помните, как он косички свои в красно-синии цвета покрасил. Ну не красава ли-?
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 07:29
и всё так и олич )))))
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 06:53
Трудно спорииь с Игорем.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
11 октября в 06:15
Какой же он легионер ???
beefs
beefs
11 октября в 05:34
Это его мнение...
Байкал-38
Байкал-38
11 октября в 05:31
    Mangur
    Mangur
    11 октября в 05:23
    В принципе так .
    Zenit_84
    Zenit_84
    11 октября в 04:29
    Неплохо играли
    sv_1969
    sv_1969
    11 октября в 03:20
    Однгзначно Лав!
    Caniggia
    Caniggia
    11 октября в 02:56
    Ваня и Олич лучшие, а Карвальо слишком мало играл.
    Палыч82
    Палыч82
    11 октября в 02:51
    Лав много пользы принес и показывал стабильно блестящий уровень. Но Карвальо пусть и несколько месяцев, но выдал то, что в 21 веке только Роналдиньо и Месси на пике карьеры демонстрировали
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    11 октября в 02:30
    Самый лучший
    протон1
    протон1
    11 октября в 01:53
    Жо. не доиграл. хотя были на него перспективы. но вот Олич да
    протон1
    протон1
    11 октября в 01:53
    вагнер мог за секунду решить итог встречи.
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