Легионер и шпион. Как легенда британской разведки Брюс Локкарт играл за первую в России футбольную команду

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сегодня, 07:30

«Соккер.ру» вспоминает самого знаменитого британца в нашем футболе.

В нашей Премьер-Лиге играли футболисты из самых разных стран. Были французы, итальянцы, испанцы, голландцы, немцы, не говоря уже о бразильцах с аргентинцами. А вот с англичанами у нас как-то не очень. Новобранец «Спартака» Виктор Мозес (а он не только нигериец, но и англичанин, за молодёжку английскую играл) только второй представитель Англии. Первым был Дэвид Бентли, который немножко поиграл в «Ростове» и потом закончил карьеру. Англичанин номер полтора — Джон Терри, не доехавший до «Спартака». Но всё же «красно-белые» смогли заполучить английского легионера. Главное, чтобы он не оказался английским пациентом.

Однако в дореволюционной России в нашем футболе было немало посланцев с Туманного Альбиона. Большинство из них были весьма посредственными (для Англии) футболистами. Однако в компанию английских легионеров уходил один весьма примечательный персонаж. Который больше прославился не на футбольном поле.

Кто такой киношный Джеймс Бонд по сравнению с Робертом Брюсом Локкартом? Локкарт вошёл в историю британских спецслужб как самый искусный разведчик. И кстати, послужил прообразом агента 007. А ещё он был неплохим футболистом. Про шпиона Локкарта написано немало книг и сняты фильмы. На экране его образ воплотили Андрей Попов, Олег Басилашвили и Альгимантас Масюлис. И это только в наших фильмах. Но ни в одном из них не был показан английский шпион, гоняющий мяч на футбольном поле.

Рождение российского футбола

Подмосковный город Орехово-Зуево можно назвать колыбелью русского футбола. Возможно, первый удар по мячу в нашей стране состоялся и в другом месте, но именно в Орехово, на морозовской мануфактуре, наш футбол подрос и оперился. «Морозовцы» были законодателями футбольной моды в Российской Империи.

Своим появлением на русской земле спорт номер один обязан знаменитым промышленникам Морозовым, в частности Викуле Морозову и его сыну Ивану.

«Савва Тимофеевич иностранцев на свои фабрики не привлекал, зато у его двоюродного брата Викулы Елисеевича немало англичан работали. Вот и директором у него был Гарри Гарсфильд Чарнок. Наши рабочие не могли его имя выговорить, поэтому он отзывался на Андрей Васильевич. Вот этот Андрей Васильевич оказался большим любителем футбола. И сам неплохо играл. Морозов поручил Чарноку набирать в Англии персонал – инженеров, техников. Андрей Васильевич вербовал не только хороших специалистов, но ещё и тех, кто в футбол играть умел. Так и писал в объявлениях. Для работы в России требуются инженеры, умеющие играть в футбол.

Сам Викула Елисеевич к футболу был равнодушен. Но к затее Чарнока отнесся положительно, пусть лучше работники мяч гоняют, чем по трактирам сидят и революционеров слушают. Зато сыну хозяина Ивану Викуловичу футбол пришёлся по душе, и он стал всячески помогать Чарноку», — когда-то рассказывал мне главный летописец ореховского футбола, к сожалению, ныне покойный, писатель Владимир Сергеевич Лизунов.

Сначала футбол был забавой исключительно англичан, но затем и наши подтянулись.

Сначала служащие фабрики, а потом и рабочие. Вот только экипировка им (а на Морозовских мануфактурах трудились в основном старообрядцы) не понравилась. Никак не могли выйти на поле в шортах, играли в штанах. Пока Чарнок и другие англичане взяли, да обрезали в раздевалке штанины. Привыкли к коротким брюкам и ничего зазорного в них не видели. Чарноков было четверо. Помимо Андрея Васильевича был еще Яков Клементьевич, тот тоже сделал очень много для развития футбола. И играли еще два Чарнока – Эдуард, тот в сборную Москвы входил, и Вилли Чарнок, его еще Рыжий Вилли звали. Много голов забивал этот Рыжий. Были и еще англичане, но большинство игроков были местными, — Владимир Лизунов.

Настоящий агент 007

И как-то незаметно в эту команду затесался стройный молодой человек по имени Роберт Брюс Локкарт. У нас его считали англичанином, хотя сам Брюс в автобиографии не без гордости вспоминал о своих именитых шотландских предках и гордился, что в его жилах нет ни капли английской крови. Но происхождение не помешало Локкарту в неполные двадцать поступить в спецслужбы Британской империи. Свою карьеру один из самых знаменитых шпионов ХХ века начинал в Юго-Восточной Азии, а в 1912-м прибыл в Россию с дипломатической миссией и поселился в Москве. В Белокаменной шотландец сразу стал весьма популярной фигурой — не пропускал ни одного светского мероприятия, а вскоре стал выходить на поле в составе самой популярной русской команды.

Любопытно, но до приезда в Россию Брюс Локкарт никогда не играл в футбол. Это его старший брат был отличным футболистом, регбистом и крикетистом. А наш герой неплохо боксировал, фехтовал и стрелял. Что не смутило старшего из Чарноков, и Андрей Иванович зачислил Брюса в свою команду. Разведчик писал в своих мемуарах:

В первый же вечер после прибытия я встретил Гарри Чарнока, специалиста по текстильной промышленности, давно жившего в России. Гарри был управляющим на фабрике Викулы Елисеевича Морозова и страстно верил в воспитательную силу футбола для русских рабочих, которые имели обыкновение проводить свои воскресные дни в пьянстве и политических спорах. Он уговорил меня играть за футбольную команду его фабрики. В Орехово-Зуево, заводском городке в сорока милях от Москвы, имелось прекрасно оборудованное поле, и тысячи рабочих собирались «поболеть» за свою команду. В то время «Морозовцы» считались лучшей в России футбольной командой, и я до сих пор храню свою золотую медаль чемпионата Московской Лиги 1912 года. Эта медаль – одна из немногих вещей, сохранившихся у меня с того далёкого времени. Команда состояла из четырёх русских, четырёх англичан и одного шотландца, то есть меня. Ведущими игроками были Билли Чарнок — младший брат управляющего фабрикой, и русский полузащитник Акимов. В команде царил дух стремления к победе. Английские болельщики могли бы поучиться той поддержке и тому энтузиазму, которые мы ощущали со стороны зрителей.

Владимир Лизунов отмечал, что никто не знал, как в команде появился Локкарт.

На морозовских мануфактурах он не работал. Может быть, Чарнок привёз его по старой дружбе. Но весь сезон 1912 года он отыграл за КСО на позиции левого полузащитника и весьма неплохо. Питеру, а именно столичный клуб был главным соперником морозовцев, Локкарт и забил победный гол. Тогда никто не знал, что Локкарт – шпион. Знали, что журналист, светский лев и страшный ловелас. А еще был знаком со многими известными людьми – с Луначарским дружил, одно время жил с Марией Закревской, той самой, на которой Горький потом женился. Интересный был человек и загадочный.

Вот так 25-летний вице-консул Великобритании, ранее не слишком увлекавшийся футболом, стал игроком сильнейшей российской команды. Это говорит об уровне тогдашнего отечественного футбола. Но в состав «морозовцев» Брюс Локкарт вписался. Играл на позиции левого полусреднего, из игры не выпадал, Более того, решающий гол в финале Кубка Фульды (неофициального чемпионата страны) забил именно британский дипломат.

Локкарт полюбил футбол и отдавался на поле без остатка. Незадолго до Первой мировой войны сборная Москвы играла с немцами. Не против сборной Германии, конечно, а с немцами, проживавшими в древней столице России. По взаимной договорённости судил встречу тоже немец, который не отличался беспристрастием. Необъективное судейство задело Локкарта, и он, неплохо владевший немецким языком, высказал об арбитре всё, что думает. «Я предупреждаю вас, что в случае очередной подобной выходки удалю вас с поля», — заявил судья Локкарту. Когда же арбитру сообщили, что перед ним не кто иной, как британский консул, судья сказал. «Знал бы кто это, сразу бы выгнал». Видимо, тон Локкарта был далёк от дипломатичного.

Зачем Локкарту, дипломату и кадровому разведчику, нужен был весь этот футбол? Во-первых, для адаптации в России. Он познавал наш менталитет, привычки. Русский язык подтянул. Во-вторых, благодаря футболу шотландец сумел обзавестись множеством связей в нашей стране. И не только связями, но и агентурой. А ещё, футбол стремительно набирал популярность в России. Футболистов любили, и никто не видел в игроках замаскированных врагов. Своеобразный иммунитет для шпиона.

А Роберт Брюс Локкарт, несмотря на своё обаяние, был врагом нашей страны. Пакостил нам и когда Россия с Великобританией были союзниками по Антанте, и во времена временного правительства, а против Советской власти он и вовсе организовал известный заговор послов. В итоге шпион был разоблачён, и только статус дипломата спас Локкарта от высшей меры социальной защиты. Выслали бывшего футболиста из Советской России. Подручному Локкарта, Сиднею Рейли (уроженцу Одессы Соломону Розенблюму) повезло меньше. Его поставили к стенке.

Может быть, провал в России, а может, что-то ещё, побудило Локкарта завязать со шпионской деятельностью. Он стал журналистом, потом писателем. Брюс Локкарт прожил долгую жизнь — 82 года. Говорят, что незадолго до кончины он сказал, что сожалеет о том, что не стал профессиональным футболистом.