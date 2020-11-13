Тони Кроос ненавидит современный футбол: наехал на ФИФА и УЕФА, сцепился с Обамеянгом из-за масок супергероев

«Соккер.ру» уверен, что из Крооса получится выдающийся футбольный эксперт.
Тони Кроос — шикарный пример для известной поговорки. Той, где в тихом омуте водятся черти. Немецкий полузащитник раньше не стремился быть цитируемым, комментарии давал редкие и сухие, а чаще всего молчал. Как оказалось, молчал Кроос не потому, что ему нечего было сказать. Ему просто не хотелось говорить. Все изменилось в июле, когда Тони со своим братом Феликсом запустил подкаст под названием «Einfach mal Luppen». В вольном переводе что-то вроде «Тише, не лупи» — фразочка из лексикона дедули Тони и Феликса, который поучал внучат, что в футболе нужно проявлять хитрость, а бить на силу не всегда обязательно.
Получилось иронично, ведь в семейных разговорах, которые Кроосы сделали публичными, Тони лупит от души. Он уже признавался в эфире, что футболисты «Реала» ликовали после поражения «Барселоны» от «Баварии» со счетом 2:8 и делал резонансное заявление о «яйцах», которые стоило бы иметь Лионелю Месси. В общем, каждый следующий выпуск «Einfach mal Luppen» обещает новые воспламеняющие реплики Крооса, но даже несмотря на готовность к этому, Тони не перестает удивлять. Мнение о якобы грядущей Суперлиге получилось ярким, ведь досталось ФИФА и УЕФА, хотя и несколько ожидаемым:
К сожалению, игроки ничего не решают. Мы просто марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы был профсоюз игроков, мы бы не играли в Лиге Наций или за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Эти соревнования пытаются поглотить как можно больше денег, а также выжимают игроков физически.
Я предпочитаю, чтобы все оставалось как есть, когда оно работает. Со спортивной точки зрения это, безусловно, было бы интересно, потому что были бы только матчи высокого уровня. Но разрыв между большими и маленькими клубами будет расширяться еще больше. Не всегда во главу угла надо ставить быстрые деньги.
Почему ожидаемым? Все дело в том, что Тони Кроос — ретроград по своей натуре, а в этом спиче содержится фраза, характеризующая его мировоззрение: «Я предпочитаю, чтобы все оставалось как есть, когда оно работает». В этом весь Тони Кроос. Но если хотите пример из жизни — пожалуйста.
Тони Кроос отказывается менять модель бутс. Ему плевать на моду и маркетинг
Вы никогда не увидите немца в бутсах салатового или маджентового цвета (как же тяжело ему, наверное, даются выступления в вычурных альтернативных формах «Реала»), а последние 7 лет Тони играет в Adidas Adipure 11pro. Это модель сезона 2013/14, в конце которого Кроос выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии и перебрался в мадридский «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. И кто скажет, что эти бутсы «не работают»? Какие вообще причины их менять? Вот и Кроос так думает.
Полузащитнику нравится минималистичный дизайн — бутсы бело-черные, в них нет ничего лишнего, и хотя Adidas давно снял модель с производства, Кроос убедил немецкую компанию делать для него специальные партии. Забавную историю однажды поведала Marca: Adidas пошел на хитрость и прислал несколько пар бутс для Тони на базу «Реала». Они были голубыми. Конечно, Кроос отказался от примерки, но у отвергнутой им обуви интересная судьба: та пара оказалась в музее «Реала». Бутсы, которые никогда не носил Кроос.
Toni Kroos has been wearing the same make of boots since he left Bayern — adidas Adipure 11pro 2013/2014.— FourFourTweet (@FourFourTweet) June 23, 2018
adidas have ceased the production of those models, but the Real Madrid midfielder has convinced them to make special editions.
He's been doing bits in them ever since. pic.twitter.com/NjVQMf2Rvl
Не по уставу! Кроос наехал на Гризманна и Обамеянга за пафосные празднования голов
Возможно, Тони родился лет на 50 позже, чем нужно, пропустил эпоху, которая ему бы подошла идеально. Да, после высказываний о недопустимых празднованиях голов Кроос похож на вечно бурчащего деда у подъезда, который вечно недоволен молодежью. Зато какую волну поднял своей на ровном, казалось бы, месте:
Я не очень понимаю, когда из празднования гола устраивают целое шоу. Все эти отрепетированные танцы, хореографические элементы — это выглядит глупо. Еще хуже, когда прячут предметы в гетрах. Помнишь, как Обамеянг в «Боруссии» напялил на себя маску Бэтмена? Для меня это чересчур. Не думаю, что это хороший образец для подражания, как и дерганья Гризманна. Чушь. Мне нравилось, как вел себя Герд Мюллер: забил, вскочил с газона, подтянул штаны и побежал дальше. Это была настоящая радость, искренняя, а не заготовленное шоу.
The best goal celebration! ⚽💥 @Aubameyang7 pic.twitter.com/A9QePDLwCL— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 12, 2020
Сам Кроос следует своему кредо и отмечает голы по-пуритански: самое большое, что позволяет себе — прыжок на месте. Но тут уж каждому свое, а мнение Крооса таково, что у него будут и сторонники, и противники. Тот же Обамеянг не удержался и схлестнулся с Тони в «Твиттере»:
Обамеянг: У этого Тони Крооса есть дети? Хочу напомнить, что я надеваю маски, чтобы порадовать своего сына. И я сделаю это снова. Желаю, чтобы у тебя тоже когда-нибудь были дети, и чтобы они были так же счастливы.
Кроос: У ЭТОГО Тони Крооса трое детей.
Обамеянг: Поздравляем Тони Крооса с его тремя детьми. Ваши Бэтмен и Робин.
Batman & Robin 😎 pic.twitter.com/2alY98OjVN— 433 (@433) November 12, 2020
Может быть, в этом обмене колкостями последний панч и остался за Обамеянгом, но Тони Кроос еще не раз попадет на первые полосы. Такой эксперт растет, жаль, что не у нас! Кстати, Тони не раз повторял, что не собирается становиться тренером, так что его яркий подкаст — это не просто забава, а подготовка жизни после футбола, в которой Кроос наверняка получит выгодный контракт от какого-нибудь телеканала.
А ещё круто подколол эту женщину с конской гривой и судорожными подёргиваниями при праздновании голов, ГрЯзман кажется зовут.
Интересно, понял ли Антоха, что поступил плохо? )
А ещё круто подколол эту женщину с конской гривой и судорожными подёргиваниями при праздновании голов, ГрЯзман кажется зовут.
Интересно, понял ли Антоха, что поступил плохо? )