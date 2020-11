Тони Кроос ненавидит современный футбол: наехал на ФИФА и УЕФА, сцепился с Обамеянгом из-за масок супергероев

«Соккер.ру» уверен, что из Крооса получится выдающийся футбольный эксперт.

Тони Кроос — шикарный пример для известной поговорки. Той, где в тихом омуте водятся черти. Немецкий полузащитник раньше не стремился быть цитируемым, комментарии давал редкие и сухие, а чаще всего молчал. Как оказалось, молчал Кроос не потому, что ему нечего было сказать. Ему просто не хотелось говорить. Все изменилось в июле, когда Тони со своим братом Феликсом запустил подкаст под названием «Einfach mal Luppen». В вольном переводе что-то вроде «Тише, не лупи» — фразочка из лексикона дедули Тони и Феликса, который поучал внучат, что в футболе нужно проявлять хитрость, а бить на силу не всегда обязательно.

Получилось иронично, ведь в семейных разговорах, которые Кроосы сделали публичными, Тони лупит от души. Он уже признавался в эфире, что футболисты «Реала» ликовали после поражения «Барселоны» от «Баварии» со счетом 2:8 и делал резонансное заявление о «яйцах», которые стоило бы иметь Лионелю Месси. В общем, каждый следующий выпуск «Einfach mal Luppen» обещает новые воспламеняющие реплики Крооса, но даже несмотря на готовность к этому, Тони не перестает удивлять. Мнение о якобы грядущей Суперлиге получилось ярким, ведь досталось ФИФА и УЕФА , хотя и несколько ожидаемым:

Почему ожидаемым? Все дело в том, что Тони Кроос — ретроград по своей натуре, а в этом спиче содержится фраза, характеризующая его мировоззрение: «Я предпочитаю, чтобы все оставалось как есть, когда оно работает». В этом весь Тони Кроос. Но если хотите пример из жизни — пожалуйста.

Вы никогда не увидите немца в бутсах салатового или маджентового цвета (как же тяжело ему, наверное, даются выступления в вычурных альтернативных формах «Реала»), а последние 7 лет Тони играет в Adidas Adipure 11pro. Это модель сезона 2013/14, в конце которого Кроос выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии и перебрался в мадридский «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. И кто скажет, что эти бутсы «не работают»? Какие вообще причины их менять? Вот и Кроос так думает.

Полузащитнику нравится минималистичный дизайн — бутсы бело-черные, в них нет ничего лишнего, и хотя Adidas давно снял модель с производства, Кроос убедил немецкую компанию делать для него специальные партии. Забавную историю однажды поведала Marca: Adidas пошел на хитрость и прислал несколько пар бутс для Тони на базу «Реала». Они были голубыми. Конечно, Кроос отказался от примерки, но у отвергнутой им обуви интересная судьба: та пара оказалась в музее «Реала». Бутсы, которые никогда не носил Кроос.

Toni Kroos has been wearing the same make of boots since he left Bayern — adidas Adipure 11pro 2013/2014.



adidas have ceased the production of those models, but the Real Madrid midfielder has convinced them to make special editions.



He's been doing bits in them ever since. pic.twitter.com/NjVQMf2Rvl