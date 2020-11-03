Сын легенды сербского баскетбола. «Рединг» нашел клад в лице Велько Пауновича

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сегодня, 12:51

«Соккер.ру» рассказывает о новом главном тренере «Рединга» Велько Пауновиче.

43-летний серб невероятно харизматичен, прекрасно воспитан, много поездил по миру. На протяжении футбольной карьеры он совершил запоминающееся путешествие от Струмицы в Югославии (теперь Северная Македония) до графства Беркшир с остановками в Испании, России, Германии, США .

Карьера Пауновича началась в «Атлетико Мадрид», где он играл рядом со звездами первой величины: Кристианом Вьери, Фернандо Торресом, Диего Симеоне. Это далеко не полный список. Тренировался он у лучших специалистов. И все же сильнее всего его вдохновляет пример отца – бывшего игрока сборной Югославии, на счету которого 39 побед в составе национальной команды, и который был в составе сборной, вышедшей в финал чемпионата Европы в 1968 году.

К сожалению, Благое Паунович ушел из жизни шесть лет назад в возрасте 67 лет, менее чем за год до того, как его сын привел сборную Сербии в возрасте до 20 лет к первой серьезной победе, выиграв Кубок мира в 2015 году. Эта победа стала достойной данью памяти человека, ставшего на родине легендой, и до сих пор наполняет сердце Велько гордостью.

«Мой отец был великим игроком», — говорит Паунович в интервью после получения награды «Лучший тренер Чемпионшипа в сентябре». Награда абсолютно заслужена: «Рединг» под руководством сербского тренера идеально начал сезон в лиге.

Он на первом месте из всех, кого я знаю. Он не увидел наш успех, но именно он повлиял на меня больше всех, и его влияние было самым важным.

Жизнь в Югославии в 80-х и начале 90-х была непростой. Футбол стал отдушиной для Пауновича, учитывая, что до тренировки приходилось добираться четыре часа пешком, а часто и на пустой желудок.

Они с отцом были одинаково увлечены футболом, что позволяло поддерживать мотивацию и не терять целеустремлённость. В детстве отец часто вдохновлял Велько историями из своей игровой и тренерской карьеры, а потом помог ему перейти в «Атлетико», чтобы дать сыну возможность играть на самом высоком уровне. Велько исполнилось тогда всего 17 лет. Но для Пауновича-старшего важно было не просто сделать сына выдающимся футболистом.

Он привил мне ценности, которым я следую до сих пор. Ценности, которые важны, чтобы преуспеть не только в футболе, но и в жизни. Он рассказывал, как общаться с людьми на основе уважения, и я считаю, что самая главная цель, которую нужно ставить перед собой – быть порядочным человеком. Этому я научился у отца. Он сам следовал этим принципам в жизни. Невозможно передать словами, как он влиял на людей и какой ошеломительной была реакция в Сербии, когда его не стало. Ко мне тогда обращалось очень много людей. Они рассказывали истории о том, как он помог им, как вел себя в некоторых ситуациях. Я очень гордился отцом тогда, да и горжусь им до сих пор.

В начале тренерского пути Паунович постепенно проходил по карьерной лестнице, возглавляя молодежные сборные Сербии с 2012-го по 2015-й. Начиная со сборной игроков до 18 лет, а после закончив победой со сборной U-20 на Кубке мира. Это первый трофей в его профессиональной карьере, но для него на первом месте не только спортивные достижения.

Для Пауновича, как и для его отца, важно, чтобы игроки развивались не только в профессиональном, но и в человеческом плане.

Это важная часть моего подхода и оценки своих достижений. Важно не только, как игроки соревнуются и играют, но и то, как они ведут себя в жизни, что говорят журналистам, как поступают и насколько ответственно относятся к ценностям, которые мы в них закладываем. Мы начали работу [с молодежными сборными Сербии] в 2012-м и довели до конца 2015 года. Я очень рад нашему достижению, и я всегда буду работать для того, чтобы учить игроков и влиять на их развитие в самом лучшем смысле.

После этого окончательно понимаешь, чем так привлек Паунович руководство «Рединга». Помогло и то, что он учился у лучших. В «Атлетико» Велько играл под руководством великого Радомира Антича, который дал 17-летнему игроку шанс подписать контракт с испанским клубом, а на базе он жил в одной комнате с Диего Симеоне.

Антич дал мне возможность начать карьеру в этом замечательном виде спорта в качестве игрока. Он поднял меня на профессиональный уровень. Симеоне также серьезно повлиял на меня. Его страсть к игре производила на меня сильное впечатление. В его последний сезон в «Атлетико» мы время от времени жили в одной комнате, и он уже готовил себя к тренерской работе. Он записывал все тренировки и потом обсуждал их со мной. Я тоже был увлечен тренерской работой, но мне и близко не сравнится с Диего. Мне тогда было 26 или 27, а ему около 35. Он уже тогда готовился очень серьезно. Мы встретились снова несколько лет назад на мероприятии в Испании, и он пригласил меня посмотреть, как тренируется его команда. Я приходил, посмотрел много тренировок, и однажды он сказал мне: «Пауно, все начинается и заканчивается с игроком. Все зависит от того, как ты влияешь на своих игроков». Я абсолютно уверен, что это лучший совет, который я получил в своей жизни.

Казалось, Пауновичу начертано продвигаться по карьерной лестнице и однажды стать главным тренером сербской сборной на взрослом уровне.

Однако он выбрал переезд в клуб «Чикаго Файр» в MLS в 2015-м, где проработал четыре года.

Футбол ведет тебя туда, куда захочет. Я прочитал эту фразу в книге про Маурисио Почеттино. Он услышал ее от своего старого тренера Хорхе Гриффа (легенды аргентинского футбола) и я подумал, что мне она тоже подходит. Если посмотреть на мою карьеру и как игрока, и как тренера, можно увидеть, что я много путешествовал по миру. Я нашел проект [в Чикаго], где мне фантастически помогли в развитии и всегда очень поддерживали. Мне дали возможность поработать в фантастической лиге, которая развивается и будет развиваться, обладает невероятными ресурсами и потенциалом. Меня консультировали, мне помогали, и я многому там научился. Меня также направляли, позволяли принимать решения самому и совершать ошибки. Это было как раз то, что я искал, я очень благодарен за это. Я, в свою очередь, добился с клубом лучшего результата в истории. Это было в 2017 году.

Опыт, полученный в MLS , очень помог без раскачки начать сезон в «Рединге». Чемпионшип считается самой непредсказуемой лигой в мире, но, если удалось справиться с вызовами на американском континенте, справишься в любом месте.

В каждой стране футбол имеет свои особенности. В каждой лиге своя специфика. Это касается не только техники. Например, из MLS никто не вылетает, поэтому приходится находить разные способы мотивации игроков, чтобы добиться поставленных целей. Но и в разных частях одного континента есть свои особенности. В начале марта нам пришлось играть при температуре ноль градусов в Чикаго, затем через три дня лететь во Флориду и играть на искусственном покрытии при 30 градусах. Еще через три дня нужно было играть в Колорадо на высоте 2000 метров над уровнем моря, а затем возвращаться в Город ветров в холодную погоду. Сейчас мне понятно, что подобный опыт не купить ни за какие деньги, так многому я тогда научился.

Паунович из тех, кто постоянно повышает квалификацию и никогда не скажет, что узнал о профессии все. Он твердо верит, что тренеру есть чему научиться у своих игроков, неважно будет ли это Бастиан Швайнштайгер в «Чикаго» или мальчишка из академии со стадиона «Мадейски».

Работать со Швайнштайгером и тренировать его было огромной честью для меня. Он был безусловным лидером команды, у него было чему поучиться. Я учусь даже у молодых игроков «Рединга», например, Итана Бристоу, которому всего 18 лет. Тренерская работа требует обратной связи, выстраивания отношений. Одновременно с тем, что ты учишь, общаешься и тренируешь игроков, ты также учишься у них. Каждый из них уникальная личность. Думаю, мой подход всегда был одним и тем же, но при этом я развивался и рос как тренер. У меня больше опыта, чем восемь лет назад, когда я начинал. Считаю, что работу тренера никогда нельзя назвать полностью завершенной. Но есть один принцип, которого я придерживался всегда, и о котором я всегда и всем напоминаю: на первом месте игроки. Я выстраиваю работу вокруг игрока, вокруг того, что ему нужно или не нужно, и от чего стоит избавиться. Я стараюсь создавать теплую, подходящую для обучения, но в то же время победную атмосферу, поэтому использую все имеющиеся ресурсы, чтобы этого добиться.

Есть еще один игрок, у которого Велько многому научился несмотря на то, что тот был еще совсем молод, а карьера нашего героя шла к завершению.

Всю свою карьеру я наслаждался игрой рядом с великими. Но особенно мне повезло, что очень близкие, дружеские отношения сложились у нас с Фернандо Торресом. Когда я уже играл в «Атлетико», он только начинал, и в нем я видел улучшенную версию себя самого. ГОРАЗДО лучшую версию!

Мы сейчас с ним на связи: он звонил мне несколько недель назад, когда я получил работу в «Рединге», чтобы обменяться новостями, он дал мне совет.

Что же это был за совет? Паунович улыбается…

Он сказал, чтобы я был осторожен с журналистами! Шучу, конечно. Он посоветовал просто оставаться самим собой. Это самое важное.

Даже не сомневайтесь, Паунович в точности следует этому совету. Похоже, «Редингу» повезло найти самый настоящий клад.