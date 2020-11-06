Жота — новая звезда «Ливерпуля». Диого не впечатлил Симеоне, а сейчас кайфует от работы с Клоппом

1604676104

сегодня, 18:21

«Соккер.ру» реагирует на яркий старт португальца в «Ливерпуле»: 7 голов в 10 матчах.

В прошедший уикенд Диого Жота вырвал для «Ливерпуля» победу в матче с «Вест Хэмом» на 85-й минуте, а потом разразился хет-триком в лигочемпионском матче с «Аталантой». Встреча в Бергамо стала для португальца четвертой подряд с забитыми голами, а всего он наколотил уже 7 мячей в 10 своих первых матчах за «Ливерпуль». Жота признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, а после победы над «Аталантой» скромный Диого не скрывал своих эмоций:

«Ливерпуль» — лучшая команда в моей карьере. Это точно! Не знаю, был ли хет-трик моим лучшим моментом, но я люблю забивать голы, поэтому я очень рад своему достижению и результату. Мы одержали крупную победу на выезде, так что вечер определенно удался!

Симеоне не рассмотрел Жоту

Известный португальский тренер Жорже Жезуш, завоевывавший титулы по обе стороны Атлантики, восхищается карьерой соотечественника, который начал свой путь в скромных клубах и к 23 годам добрался до «Ливерпуля». Жота — воспитанник португальских «Гондомара» и «Пасуш де Феррейра», где он и начал взрослую карьеру в 17 лет, а уже через два года подписал контракт с мадридским «Атлетико», который заплатил за него 7 миллионов евро.

Симеоне просматривал Диого на предсезонном сборе летом 2016 года, но португалец не сумел впечатлить Эль Чоло и отправился в аренду в «Порту», где выступил вполне убедительно. Вернулся в Мадрид с большими надеждами, но снова не получил шанса и отправился доставать «Вулверхэмптон» из Чемпионшипа.

Жота помог «волкам» выйти в АПЛ , забив 17 голов и отдав 6 результативных передач, и летом 2018 года английский клуб выкупил его за 14 миллионов евро. Диого так и не сыграл ни одного официального матча за «Атлетико», хотя он не неженка и мог бы справиться с требованиями Симеоне. Увы, дон Диего просто не дал португальцу шанс себя проявить в Мадриде. Сейчас-то, наверное, сожалеет.

Клопп в восторге от Жоты

Представьте, какого прогресса добился Диого за два года, если в 2018-м «Атлетико» был рад выручить за него 14 миллионов евро (из которых 3.8 млн были переадресованы «Пасушу»), а сейчас Юрген Клопп говорит об удачной сделке за 45 миллионов евро:

Жота намного лучше, чем я себе представлял. Всего лишь за 45 миллионов евро мы смогли добавить в команду игрока, который без потери качества может сыграть на любой позиции в тройке атаке. Доволен ли я? Да я просто счастлив! Он играет именно так, как должны играть новички в нашей команде, у него идеальный возраст (23 года), прекрасная техника, а еще Диого — отличный парень.

Хет-трик в матче с «Аталантой» стал кульминацией недолгой, но насыщенной карьеры португальца в «Ливерпуле». Его нынешние успехи говорят еще и о том, что «Атлетико» верно оценил перспективы Диого в 2016-м, но не сумел распорядиться попавшимся в сети талантом. Забавно, что Жота еще четыре года назад, когда переезжал в Испанию очень точно описал свои сильные качества, о которых теперь знает весь мир:

Я много двигаюсь, люблю динамичный футбол, а одно из моих сильных качеств заключается в том, что я умею завершать атаки разными способами: правой ногой, левой ногой, головой.

Диого Жота заслужил место в основе «Ливерпуля». Его жертва — Фирмино

Еще недавно казалось нереальным выбить кого-то из тройки Мане-Салах-Фирмино, но португальский новичок «красных» прямо на наших глазах усаживает на скамейке бразильского форварда, чья форма в последнее время не впечатляет. В воскресенье «Ливерпуль» ждет встреча с «Манчестер Сити», и в Англии уверены, что в стартовом составе снова выйдет Жота. Для примера изучите мнение Рио Фердинанда:

Нравится вам или нет, но Фирмино хочет играть в стартовом составе, а Жота подверг его огромному давлению. Роберто теперь нужно постараться, чтобы убедить Клоппа выпустить его в стартовом составе.

Еще недавно подобное высказывание считалось крамолой, но времена меняются, как и игра «Ливерпуля» в атаке. Бобби Фирмино еще принесет пользу «красным», но сейчас Жота продуктивнее и лучше подходит в компаньоны Мохамеду Салаху, который стал больше сваливаться в центральную зону со своего правого фланга. Изменился и функционал египтянина: из машины по забиванию голов он превращается в связующее звено, плеймейкера широкого спектра.

Кроме того, в тройке Мане-Жота-Салах идеальная взаимозаменяемость. Каждый может сыграть на любой из трех позиций в атаке, что дает Клоппу огромный простор для творчества, а «Ливерпулю» — варианты для запутывания соперников. Построение с Фирмино принесло победы в Лиге чемпионов и АПЛ , но футбол не стоит на месте, и Клопп рад появлению Жоты еще и потому, что португалец делает «Ливерпуль» непредсказуемым.

Фирмино важен благодаря многим аспектам своей игры: он хорош в прессинге, работе без мяча, подыгрыше, умении стягивать широко действующих крайних форвардов к центру. Но у Бобби 3 мяча в последних 29 официальных матчах за «Ливерпуль». В некотором смысле он сам стал заложником своей роли подыгрывающего, разучился быть нападающим, который забивает. Ворвавшийся в состав «Ливерпуля» Жота является новой угрозой, появление которой было необходимо для развития команды.

А есть другие подходящие роли для Жоты?

Место Фирмино в стартовом составе подвергается сомнению из-за формы Роберто. А если попытаться сохранить классическое трио и ввести Жоту дополнительным игроком в атаку? Очевидно, Клопп обдумывает этот вариант, более того, он уже использовал прототип, возможно, будущей основной схемы. В матче с «Шеффилдом» «Ливерпуль» отказался от излюбленной расстановки 4-3-3 в пользу 4-2-3-1. Мане сыграл слева, Жота занял позицию справа, Салах расположился на острие, а Фирмино действовал в оттяжке.

Не факт, что все сыграли на оптимальных позициях, ведь Салах может вернуться направо, Фирмино стать форвардом, а Жота занять позицию атакующего полузащитника. Во всяком случае, в «Вулверхэмптоне» Диого не забывал об умной игре в пас, так что он может справиться с этой ролью, особенно в окружении партнеров, с которыми очень легко найти общий язык.

Сейчас португалец исключительно хорош, поэтому все мысли вращаются относительно того, как прописать его в стартовом составе «Ливерпуля». Но он может принести массу пользу «красным» и в качестве «суперсаба», человека, который добавляет движения уставшей команде и всегда нацелен на результативные действия. Работа тренера заключается не в том, чтобы сразу выбросить все козыри, Клопп прекрасно понимает, что для побед нужны сильные футболисты на скамейке. «Запасные выигрывают матчи», — это реплика Юргена.

В любом случае Диого Жота — самый большой апгрейд атаки «Ливерпуля» с момента подписания Мохамеда Салаха. Количество и качество новых вариантов, которое появляется у Юргена Клоппа с приходом португальца, говорит о том, чего стоит этот футболист. Впечатляет то, с какой легкостью влился Жота в игру «Ливерпуля». И эта легкость оставляет запас для дальнейшего развития. Превзошедший ожидания Клоппа Диого подбросил своему новому тренеру интересную дилемму, а Юрген просто обожает решать такие задачки.