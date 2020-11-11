Защитник «Вулверхэпмтона» хочет выступать за сборную России. Недавно он играл в мини-футбол

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сегодня, 09:04

«Соккер.ру» знакомит читателей с потенциальным новичком главной команды страны.

С очень потенциальным. Потому что до вчерашнего дня о существовании футболиста по имени Максимилиан Килман у нас знали единицы. И вряд ли в это число входил Станислав Черчесов. В Англии о Килмане тоже знали немногие. Ибо Макс заиграл только в этом году. А о своих русских корнях защитник «Вулверхэмптона» поведал только сейчас.

Итак, во вторник 23-летний защитник «волков» заявил, что готов встать под знамёна сборной России или Украины. Ибо папа Максимилиана родом из Москвы, а мама — киевлянка. Что сам Макс говорит по-русски. В сборную Англии его вряд ли позовут, поэтому Килман (есть предположение, что до отъезда в Британию его предки носили фамилию Кильман) может помочь исторической родине.

Надо сказать, что Килман — не первый футболист, предлагающий сборной России свои услуги. Первым был француз Дамьен Ле Таллек, чья жена русская, да и сам полузащитник «Монпелье» последовал примеру Жерара Депардье, получив российский паспорт. Второй — полузащитник швейцарского «Серветта» Гаэль Ондуа – камерунец, чьё детство прошло в России. Но этих футболистов у нас знают — один играл в «Мордовии», другой — в «Анжи». А кто такой Килман?

Максимилиану двадцать три года. Уроженец Лондона, воспитанник «Фулхэма». Но за «дачников» Килман так и не поиграл. В шестнадцать лет Макс сделал выбор в пользу мини-футбола и играл в зале за команду «Гельвеция». И не только — за сборную Англии поиграл. 25 матчей набежало. Впрочем, на родине футбола не слишком жалуют иные ветки игры. Про классический футбол молодой человек тоже не забывал, выступал за команду «Мэйденхэд Юнайтед». Слышали про такую? А она существует, играет в лиге Нэшнел, бывшая Конференция. А ещё уходил в аренду в «Марлоу», играющим в региональной любительской лиге.

Макс — высокий (метр девяносто с лишним), крепкий, атлетично сложенный защитник. В августе 2018 года он вдруг получил приглашение в «Вулверхэмптон», вернувшийся в АПЛ . Что уже было удивительно. Скачок сразу через три дивизиона — из Нэшнел в АПЛ . Естественно, первое время Макс в составе «волков» только числился. Однако тренер Нуну помнил о новичке. Даже иногда хвалил его, говорил, что Макс безболезненно перешёл из мини-футбола в обычный. Однако в заявку «волков» Килман попадал редко. А выходил ещё реже. В сезоне-2018/19 он появился лишь раз. В следующем сезоне — трижды. Плюс пять раз в Лиге Европы. Уже что-то, но всё равно маловато. Поэтому в Англии о существовании футболиста по имени Максимилиан Килман знали только болельщики «волков».

Но в текущем сезоне Макс, отсидев на лавочке в трёх стартовых турах, вдруг обнаружил себя в стартовом составе на матч с родным «Фулхэмом». Отыграл все девяносто минут, «волки» выиграли 1:0, а сам центральный защитник был удостоен похвалы не только от тренера, но и от прессы. И в следующей встрече Макс вышел на поле в игре с «Лидсом». Безупречно отработал в обороне и отдал голевой пас Хименесу. Макс продолжал выходить на поле. Уже пять игр набралось, в которых «волки» пропустили два мяча и потеряли четыре очка. Впрочем, в недавней игре с «Лестером» молодой защитник привёз пенальти, с которого Джейми Варди забил победный мяч. Но со всеми такое случается. В поражении Макса никто не обвинял. Прекрасной игрой в осенних матчах Макс заслужил новый контракт с «волками» до 2025 года. А также был удостоен внимания ВВС. В недавнем интервью известному британскому каналу Килман рассказал о своих русских и украинских корнях, а заодно и поведал о своей мечте сыграть за одну из постсоветских сборных. И эти откровения стали сюрпризом и для Станислава Черчесова, и для Андрея Шевченко. Оказывается, в Англии есть футболист, способный укрепить центр обороны.

И тут может начаться интересное, ведь рослый центральный защитник нашей сборной не помешал бы. Учитывая уход Сергея Игнашевича и братьев Березуцких, нестабильность Андрея Семёнова, затянувшийся кризис Ильи Кутепова и Виктора Васина. Георгию Джикии не помешал бы сильный напарник. Сильный. Но Макс Килман — кот в мешке. Пять удачных матчей в АПЛ ещё не показатель. Вряд ли стоит ожидать, что прочитав интервью Килмана, в РФС бросятся собирать документы для его репатриации.

Именно репатриации, а не натурализации, как было в случае с Марио Фернадесом, Гильерме или Ари. Тут уместна параллель с Романом Нойштедтером или Константином Раушем. Но в отличие от двух немцев, родившихся на территории СССР , Килман появился на свет не в нашей стране. Он — уроженец Лондона. Поэтому могут возникнуть некоторые сложности. И к чемпионату Европы можно не успеть. А раз не успеют, то и спешить не стоит. Пусть проявит себя, а там видно будет — пригодится ли нам Максим Александрович Кильман или нет.

Вариант с Украиной вряд ли будет для Макса приоритетным. Законы наших соседей не допускают двойного гражданства (хотя у многих деятелей имеется и тройное, а у бывшего премьер-министра Павла Лазаренко была куда более впечатляющая коллекция паспортов — не то 28, не то 30). Но если Килман решит играть в команде Андрея Шевченко, то ему придётся сдавать паспорт «с двуспальным английским лёвою». Что не очень хорошо для игрока АПЛ . Ибо Макс в 23 года вряд ли захочет играть в российском или украинском чемпионатах.

P.S. А помните, как два года назад говорилось о возможном привлечении в сборную России Владимира Рипцова? Он более известен как Вальдемар Антон. Бывший капитан молодёжной сборной Германии и защитник «Ганновера» был готов помочь команде Станислава Черчесова. Но пока Антон не заигран ни за сборную России, ни за команду Узбекистана, на территории которого 24 года назад он родился.