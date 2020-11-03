Крутой Уокер. Самый недооценённый защитник «Ман Сити» в эпоху шейха Мансура

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вчера, 21:30

«Соккер.ру» рассказывает о навыках защитника «Манчестер Сити».

Уокера сложно назвать надежным защитником. Это может подтвердить любой, кто следил за игрой «Манчестер Сити» в последние несколько лет.

В начале карьеры он был миниатюрным нападающим в академии «Шеффилд Юнайтед», Кайл был чем-то похож на Джермейна Дефо или Кевина Филлипса, только он не мог забивать голы. Это продолжалось до того, как правый защитник молодежной команды не получил травму перед игрой с «Ноттингем Форест».

Я всегда помню, что их левый нападающий был, вероятно, их лучшим игроком, его главная сила заключалась в том, что он был быстрым, но я оказался быстрее. После этого я начал играть на позиции правого защитника. С тех пор ничего не изменилось.

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Скорость – полезная штука, особенно в нынешней игре «Сити», ведь сейчас команда стала медленнее из-за того, что ушли Компани, Сильва, близок к уходу и Фернандиньо.

Стиль игры Уокера прост, но при этом англичанин довольно часто перекрывает воздух самым топовым вингерам АПЛ и Лиги чемпионов.

Несколько лет назад в одной из игр на «Селхарст Парк» Вилфрид Заха издевался над соперниками по флангу весь матч, а в последние пять минут перебрался на другой фланг, где тоже был лучшим. Скорость и выносливость – очень полезные качества.

Бывают игры, такие как августовская победа «Сити» над «Реалом», когда Уокер выглядит просто одержимым, он бежит как паровоз, не замечая ничего на своем пути. Но Кайл не сразу был таким сильным и выносливым.

Я был маленьким. Когда я был подростком, то мой рост составлял 162 сантиметра. Я был самым маленьким в команде. Поэтому мне приходилось ходить в спортзал чаще, чем всем остальным. Никогда не забуду слова Рона Рида (директор академии «Шеффилд Юнайтед»): «Перед тем, как лечь спать, убедись, что съел большую тарелку хлопьев. Попробуй делать это несколько недель, а потом увидим результат». И, честно говоря... это действительно сработало, но я не знаю, было ли дело в тарелке хлопьев, возможно, я просто рос!

Уокер говорит, что хочет закончить свою карьеру на «Бремэлл Лейн». Но сейчас еще рано думать об этом. Очень символично, что Кайл забил единственный гол в матче против своего бывшего клуба в минувшие выходные.

У защитника есть не только сила и скорость. Уокер превратился в универсального защитника и для клуба, и для сборной. Один источник, близкий к основной команде «Сити», недавно заявил:

Они продолжают покупать новых правых защитников, но ни один из них не так хорош, как Кайл Уокер!

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Возможно, пришло время для признания Кайла? Всегда казалось, что англичанину чего-то не хватает. Даже после того, как он провел отличное время в «Тоттенхэме», где он доказал себе и Харри Реднаппу, что может играть на высшем уровне, закрепился в основе сборной Англии, а позже подтвердил свою квалификацию при Маурисио Почеттино. Но все равно казалось, что Уокер не способен провести на высшем уровне серию матчей.

Впрочем, впервые такую мысль высказал именно аргентинский тренер, с которым у Уокера были странные отношения. Вроде бы и вражды не было, но и дружбы тоже. После перехода Кайла в «Ман Сити» Почеттино заявил:

Я считаю, что в «Тоттенхэме» мы уже видели все лучшее, на что способен Кайл. Он уже показал свой максимум.

В автобиографии Маурисио утверждал, что Уокер сообщил ему о намерении уйти сразу же после того как начал проигрывать конкуренцию Кирану Триппьеру. Якобы Кайл заявил о своем желании за полтора месяца до завершения сезона, чем ошеломил тренера, ведь тогда «шпоры» боролись за титул, для таких разговоров не было времени. Якобы футболист находится не в лучшем физическом состоянии, из-за чего не готов играть во всех матчах.

Уокер опровергал эти слухи, что привело к новому публичному противостоянию между ними, хотя сейчас их отношения наладились.

Почеттино вывел мою игру на новый уровень. При нём я стал лучше понимать игру.

Уокер ценил то, что Маурисио важную роль в подготовке игроков выделял восстановлению и диете. Это пошло на пользу «Сити», ведь Кайл практически не получал травм за 5 лет! В свои 30 лет он выглядит таким же сильным и быстрым, как и раньше. Возможно, что это один из лучших защитников «горожан» в эпоху шейха Мансура.

Многие болельщики могут не согласиться с такой мыслью, но Уокер определенно заслужил похвалу. Когда «Сити» подписал игрока за 52,7 млн евро, то многие были просто в шоке. Казалось, что это очень дорого. Впрочем, тем же летом Неймар переехал в Париж за 222 млн евро.

Легенда английского футбола Гари Линекер тогда вот так прокомментировал трансфер Уокера:

Кайл Уокер становится самым дорогим защитником в мире. Представьте, сколько бы он стоил, если бы мог отдать пас.

Забавно, что тренеры никогда и не требовали от Кайла регулярно пасовать. Один раз за матч Уокер сносит всех на своем правом фланге, создавая голевой момент для своих партнеров. Эх, если бы только его просили делать это чаще.

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Кайл по-прежнему может быть полезен сборной, даже при наличии Кирана Триппьера и Трента Александера-Арнольда, но ведь Уокер может сыграть и центрального защитника. Сейчас Саутгейт возвращается к схеме с тремя центральными защитниками, уроженец Шеффилда явно приносит пользу команде. Впрочем, этим летом Уокер нарушил карантин ради секса с проститутками, а затем призвал всех сидеть дома. Саутгейт заявлял, что больше не будет вызывать игрока. Уокер, вероятно, убедил тренера в том, что больше не будет вызывать жриц любви. Защитник продолжает выступать за сборную.

Позже даже сами эскортницы осудили игрока за лицемерие. Они сами и выложили скандальные фото.

Но критика — последнее, что сможет сломать игрока. В 2015 году по социальным сетям разлетелось «запретное» видео. На нём якобы супруга Уокера предаётся любовным утехам с мопсом футболиста. А голос из-за кадра – слишком похож на игрока сборной Англии. Футболист пообещал засудить все издания, если кто-то хоть раз ещё напишет об этом, но фотографии с мопсом Кайл выкладывать перестал. После такой «дичи» англичанину не страшно ничего.

Любопытно, что «Сити» регулярно покупает новых правых защитников. А они регулярно проигрывают конкуренцию Уокеру. Данило уже уехал из Манчестера, Жоау Канселу на очереди.

У моего отца было правило: он никогда не позволял мне побеждать. Я не выигрывал у него даже в простую карточную игру! Это сделало меня очень упертым и решительным в жизни. Это был важный урок. Теперь я не позволяю обыгрывать меня своим детям! Разве что иногда, я все же не такой строгий родитель (смеется).

Что касается Канселу, то он теперь осваивает левый фланг. Португалец понял, что Уокера ему не вытеснить.

Ниже мы можем увидеть значительный прогресс Уокера на позиции правого защитника. Он стал гораздо больше перемещаться по всему полю. Трудно переоценить такие навыки игрока, ведь мало игроков способны так «пахать» на поле.

Тепловая карта Уокера в сезоне-2016/17

Тепловая карта Уокера в сезоне-2019/20

Недавно Гари Невилл указал на главную ошибку Уокера – он часто выключается из игры, если мяч оказывается на противоположном фланге. Это может разрушить любые аргументы в пользу Уокера, именно поэтому часто говорят, что он не самый надежный защитник.

Но все же сложно поспорить с тем, что Кайл значительно улучшил свою игру в последние сезоны. Стабильность. Вот чего не хватает Уокеру, это можно сказать и про Стоунза, Отаменди и Жезуса. Гвардиоле определенно есть над чем работать.

Покупка Уокера, безусловно, выглядит отличной сделкой для «Сити», ведь найти надежного защитника для клуба – очень сложная задача. «Горожане» готовы заплатить целое состояние за стабильного левого игрока обороны.

У Кайла не самые лучшие отношения с болельщиками, но для того, кто «не может сыграть надежно три игры подряд», он все делает правильно. Уокер прошел долгий путь.