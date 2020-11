Крутой Уокер. Самый недооценённый защитник «Ман Сити» в эпоху шейха Мансура

«Соккер.ру» рассказывает о навыках защитника «Манчестер Сити».

Уокера сложно назвать надежным защитником. Это может подтвердить любой, кто следил за игрой «Манчестер Сити» в последние несколько лет.

В начале карьеры он был миниатюрным нападающим в академии «Шеффилд Юнайтед», Кайл был чем-то похож на Джермейна Дефо или Кевина Филлипса, только он не мог забивать голы. Это продолжалось до того, как правый защитник молодежной команды не получил травму перед игрой с «Ноттингем Форест».

Скорость – полезная штука, особенно в нынешней игре «Сити», ведь сейчас команда стала медленнее из-за того, что ушли Компани, Сильва, близок к уходу и Фернандиньо.

Стиль игры Уокера прост, но при этом англичанин довольно часто перекрывает воздух самым топовым вингерам АПЛ и Лиги чемпионов.

Несколько лет назад в одной из игр на «Селхарст Парк» Вилфрид Заха издевался над соперниками по флангу весь матч, а в последние пять минут перебрался на другой фланг, где тоже был лучшим. Скорость и выносливость – очень полезные качества.

Бывают игры, такие как августовская победа «Сити» над «Реалом», когда Уокер выглядит просто одержимым, он бежит как паровоз, не замечая ничего на своем пути. Но Кайл не сразу был таким сильным и выносливым.

Уокер говорит, что хочет закончить свою карьеру на «Бремэлл Лейн». Но сейчас еще рано думать об этом. Очень символично, что Кайл забил единственный гол в матче против своего бывшего клуба в минувшие выходные.

У защитника есть не только сила и скорость. Уокер превратился в универсального защитника и для клуба, и для сборной. Один источник, близкий к основной команде «Сити», недавно заявил:

Возможно, пришло время для признания Кайла? Всегда казалось, что англичанину чего-то не хватает. Даже после того, как он провел отличное время в «Тоттенхэме», где он доказал себе и Харри Реднаппу, что может играть на высшем уровне, закрепился в основе сборной Англии, а позже подтвердил свою квалификацию при Маурисио Почеттино. Но все равно казалось, что Уокер не способен провести на высшем уровне серию матчей.

Впрочем, впервые такую мысль высказал именно аргентинский тренер, с которым у Уокера были странные отношения. Вроде бы и вражды не было, но и дружбы тоже. После перехода Кайла в «Ман Сити» Почеттино заявил:

В автобиографии Маурисио утверждал, что Уокер сообщил ему о намерении уйти сразу же после того как начал проигрывать конкуренцию Кирану Триппьеру. Якобы Кайл заявил о своем желании за полтора месяца до завершения сезона, чем ошеломил тренера, ведь тогда «шпоры» боролись за титул, для таких разговоров не было времени. Якобы футболист находится не в лучшем физическом состоянии, из-за чего не готов играть во всех матчах.

Уокер опровергал эти слухи, что привело к новому публичному противостоянию между ними, хотя сейчас их отношения наладились.

Уокер ценил то, что Маурисио важную роль в подготовке игроков выделял восстановлению и диете. Это пошло на пользу «Сити», ведь Кайл практически не получал травм за 5 лет! В свои 30 лет он выглядит таким же сильным и быстрым, как и раньше. Возможно, что это один из лучших защитников «горожан» в эпоху шейха Мансура.

Многие болельщики могут не согласиться с такой мыслью, но Уокер определенно заслужил похвалу. Когда «Сити» подписал игрока за 52,7 млн евро, то многие были просто в шоке. Казалось, что это очень дорого. Впрочем, тем же летом Неймар переехал в Париж за 222 млн евро.

Легенда английского футбола Гари Линекер тогда вот так прокомментировал трансфер Уокера:

Забавно, что тренеры никогда и не требовали от Кайла регулярно пасовать. Один раз за матч Уокер сносит всех на своем правом фланге, создавая голевой момент для своих партнеров. Эх, если бы только его просили делать это чаще.

Кайл по-прежнему может быть полезен сборной, даже при наличии Кирана Триппьера и Трента Александера-Арнольда, но ведь Уокер может сыграть и центрального защитника. Сейчас Саутгейт возвращается к схеме с тремя центральными защитниками, уроженец Шеффилда явно приносит пользу команде. Впрочем, этим летом Уокер нарушил карантин ради секса с проститутками, а затем призвал всех сидеть дома. Саутгейт заявлял, что больше не будет вызывать игрока. Уокер, вероятно, убедил тренера в том, что больше не будет вызывать жриц любви. Защитник продолжает выступать за сборную.

Позже даже сами эскортницы осудили игрока за лицемерие. Они сами и выложили скандальные фото.

Но критика — последнее, что сможет сломать игрока. В 2015 году по социальным сетям разлетелось «запретное» видео. На нём якобы супруга Уокера предаётся любовным утехам с мопсом футболиста. А голос из-за кадра – слишком похож на игрока сборной Англии. Футболист пообещал засудить все издания, если кто-то хоть раз ещё напишет об этом, но фотографии с мопсом Кайл выкладывать перестал. После такой «дичи» англичанину не страшно ничего.

Kyle Walker and his dog be like... #KyleWalker #Dog #Spurs pic.twitter.com/fa7b27fqoi