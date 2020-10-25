Карты, деньги, два Porshe. История Никласа Бендтнера

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сегодня, 15:30

«Соккер.ру» рассказывает о карьере легендарного «Лорда».

Жизнь Никласа началась с исключения из начальной школы. Только годы спустя он узнал правду: на одном из родительских собраний учитель заявил, что у него «шило в одном месте» (в Дании подобное выражение гораздо грубее). Отцу Бендтнера эта дурацкая шутка не понравилась, он забрал сына, захлопнул дверь и немедленно покинул здание. Никто не смеет так говорить о юном Никласе.

Однако Бендтнер был беспокойным ребенком. Однажды он очень сильно напугал свою мать, неожиданно появившись на пороге дома, после того, как решил самостоятельно уйти из детского сада. Никлас часто покидал дом словно кот, которому нравится гулять самому по себе. Учителя находили канцелярские кнопки на своих стулах, они регулярно просто выгоняли Бендтнера с уроков, не находя сил самостоятельно с ним справится.

Я понятия не имею, почему делаю такие глупые вещи. Иногда от мысли к действию очень короткий путь. Мо учитель датского говорил: «Никлас, ты не думаешь, прежде чем говорить». Я всё разрушаю? Так оно и есть. У меня в заднице ракета, я просто не могу сидеть на месте.

Мать Бендтнера подозревала, что малыш страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и согласилась, чтобы Никлас посещал психолога. Однако врач назвал его «очень подвижным мальчиком».

Возможно, что такие качества Бендтнер унаследовал от своего отца, которого он описывает как «паршивую овцу в семье, негодяя и бабника». Он дал отцу прозвище «Мистер Амагер» в честь острова, на котором Никлас вырос. Амагер — это песчаный остров, недалеко от Копенгагена. Жители столицы назвали это место «Островом д**ьма», поскольку там скапливался весь мусор до 1970 года. У деда Бендтнера тоже была насыщенная жизнь – ветеран Второй мировой войны, который погиб во время велосипедной гонки, слетев на скалы Гран-Канарии.

Впрочем, отношения с отцом у Никласа не такие уж и плохие, он даже стал агентом футболиста.

В любом случае трудно избавиться от ощущения, что Бендтнер родился с определенной импульсивной жилкой. У него на роду было написано взлететь так высоко, насколько это было возможно. Почему-то приходят в голову строчки из песни «Наутилуса Помпилиуса»:

Черный Ангел печали, давай отдохнем! Посидим на ветвях, помолчим в тишине, Что на небе такого, что стоит того Чтобы рухнуть на камни тебе или мне?

Исполнить детскую мечту

Каждый датчанин знает закон Янте. В романе Акселя Сандемусе «Беглец пересекает свой след» рассказывается о вымышленном городе Янте, где людям было приказано соблюдать 10 правил, начиная со слов «Не думайте, что вы особенные». Такой свод правил, согласно которому общество не признаёт права своих членов на индивидуальность.

В семье Бендтнеров придерживались иной точки зрения. Никлас вспоминает, как рос с табличкой на кухне с надписью «15 правил семьи Бендтнер». Первое правило гласило: «Ты ДОЛЖЕН думать, что ты особенный». Вторым было: «Ты ДОЛЖЕН думать, что можеше делать то, что хочешь. Если не можешь, то потому, что не хочешь».

Опять же, похоже, это многое объясняет в дальнейшей судьбе нашего героя.

В 32 года Бендтнер вернулся на Амагер, играя за «Тарнби ФФ» — даже не за их первую команду (которая участвует в четвертом датском дивизионе), а за их ветеранов.

Я играю со всеми своими друзьями детства. Это просто для удовольствия. Мы всегда говорили, что когда придет время, мы снова будем играть вместе. Я не смог отказаться от такой возможности после ухода из «Копенгагена».

В каком-то смысле Бендтнер исполнил свою детскую мечту. А ведь именно этот футболист в 21 год заявлял The Guardian:

В течение пяти лет я хочу стать лучшим бомбардиром АПЛ . Я хочу, чтобы меня знали как нападающего мирового уровня. И это произойдет. Поверьте, это случится. Я уверен, что люди будут смеяться над моими словами, но когда я это сделаю, то смеяться уже буду я.

Эту мечту исполнить не удалось. В английской карьере Никласа были победы – триумфальный гол в дерби с «Тоттенхэмом», хет-трик против «Порту» в матче Лиги чемпионов, голы на ЧМ -2010 и Евро-2012, но хаотичный образ жизни взял своё.

Никласа высмеивали не только за растраченный талант, но и за высокомерие, называя «Лордом», считая его забавным персонажем в зарождающуюся эпоху социальных сетей.

Уеду жить в Лондон

Итак, мы возвращаемся к началу его пути в качестве профессионального футболиста, его родители рыдают, когда привозят сына в аэропорт Копенгагена с билетом в один конец в Лондон.

На тот момент будущему «Лорду» было 16 лет, он бы крайне перспективным игроком у себя на родине, но приезд в «Арсенал» показал, что Дания далеко не единственная страна с хорошими футболистами. Директор академии «канониров» Лиам Брэди даже заявлял, что они могут отправить форварда обратно в Данию, если тот не сможет доказать свою профпригодность.

Однажды я специально пропустил урок. Из женского туалета я слышал, как они искали меня, бегая и крича как сумасшедшие. Когда Брэди позже увидел меня в столовой, то схватил меня и сказал: «О чем ты думаешь, парень? Где ты был?» Многие из нас приехали из разных стран, были лучшими и думали, что особенные. Затем мы оказались в «Арсенале» и очень быстро поняли, что являемся одними из 25 или даже одними из 500 хороших молодых талантов, которые пытаются пробиться в основную команду. Была огромная конкуренция, все понимали, что, возможно, лишь нескольким уготована дорога в АПЛ .

В молодежных командах «Арсенала» Бентндер играл в нападении с Артуро Луполи и был зациклен на том, чтобы обойти «совершенно эгоистичного итальянца». Он был уверен, что они оба не смогут попасть в основную команду.

Я не добьюсь успеха, если Луполи попадет в основу.

Луполи, пришедший из «Пармы», дебютировал в основной команде в возрасте 17 лет в матче Кубка Лиги в октябре 2004 года с «Манчестер Сити». Бендтнеру пришлось подождать еще год, прежде чем сыграть в данном турнире.

Сначала его приглашали тренироваться с основной командой на регулярной основе, но затем он навлек на себя гнев Тьерри Анри на тренировке команды. Француз сделал три касания, играя в квадрат, хотя можно было сделать лишь два, позже три касания сделал Никлас, но что позволительно королю, то не может сделать подданный.

Я не думал, что Анри знает столько слов. Он велел мне заткнуться. Знаете, это был хороший совет. Я так и сделал. Стал необычайно спокоен. Так бывает, когда один из лучших нападающих мира стоит перед твоим лицом и орет на тебя.

Алкололь и женщины

Помните первое из правил семьи Бендтнер? «Ты ДОЛЖЕН думать, что ты особенный».

Это чувство усилилось примерно в то время, когда ему исполнилось 18 лет. В течение 12 месяцев он получил первые серьезные деньги от клуба в размере 100 000 фунтов стерлингов, случился дебют в основе, вызовы в сборную Дании до 21 года, а затем – во взрослую команду. Но когда у тебя много денег, то сложно не научиться разбираться в алкоголе и женщинах.

А второе правило помните? «Ты ДОЛЖЕН думать, что можешь делать то, что хочешь».

Это правило он тоже усвоил. Датчанин чувствовал себя непобедимым. Ничто не могло помешать ему реализовать свой потенциал и жить на полную катушку — хотя теперь он знает, оглядываясь назад, что эти два желания несовместимы.

Находясь на правах аренды в «Бирмингеме», он решил подцепить девушку, которая оказалась дочерью главного тренера Стива Брюса. Его новые товарищи по команде засмеялись, сказав, что у него нет шансов, поэтому датчанин решил заключить пари. Он принял несколько ставок по 1000 фунтов стерлингов на то, что не добьется успеха. В конце концов, он влюбился в девушку, что не входило в план Никласа. Лорд даже почувствовал себя виноватым за то, что собрал выигрыш у партнеров по команде. Деньги же он спускал на ночные клубы, походы в стриптиз-бары, казино и спортивные автомобили.

Бендтнер по воскресеньям обедал с семейством Брюсов, играя в счастливую семью, а затем отправлялся в город, пропуская тренировки из-за кутежа.

Настоящий прорыв в игре за «Арсенал» произошел 22 декабря 2007 года. После возвращения из «Бирмингема».

Дерби со «шпорами» зашло в тупик — 1:1. За 14 минут до конца Арсен Венгер подозвал к себе Бентнера и сказал:

У тебя будут шансы. Они тебя не знают. Используй свои физические данные.

Никлас забил гол сразу после выхода на поле. Первым касанием. Немаленький Лорд моментально вырос в глазах болельщиков «канониров».

Бендтнер чувствовал себя непобедимым. Он был подростком, который заполучил пятилетний контракт на сумму более 100 000 фунтов стерлингов в месяц. Впереди его ждали АПЛ , два Porsche и огромное количество женщин.

Гол в ворота «Тоттенхэма» был тем моментом, когда я полностью почувствовал себя частью первой команды. Это было волшебство.

Но затем в следующую субботу Никлас заработал удаление в матче с «Эвертоном», а несколько недель спустя удар в нос от Эммануэля Адебайора во время тренировки. Оба были оштрафованы на двухнедельную заработную плату.

Я и Адэ вообще не ладили.

Бендтнер описывает Адебайора как «странного человека», но это была одна из нескольких распрей в «Арсенале» в ту эпоху. Робин ван Перси тоже поссорился с Адебайором. Позже возникли разногласия между Самиром Насри и частью команды, включая Вильяма Галласа. В раздевалке «канониров» явно не хватало единства.

Многие из нас боролись за место в основе. Мне очень нравился Ван Перси, но я и Адэ? Нет, у нас не было никаких шансов стать друзьями.

Вне поля Бендтнер все больше и больше становился публичным. Он стал магнитом для папарацци, выходя из ночных клубов Лондона с кучей красивых женщин. Ему нравились обычные футбольные тусовки, но форвард тяготел к частным клубам, таким как «Boujis», где он болтал с принцем Гарри («всегда дружелюбен, всегда практичен») и с другими представителями лондонской аристократии. Его следующей серьезной девушкой стала Кэролайн Флеминг, датская баронесса. Прозвище «Лорд Бендтнер» окончательно прилипло к футболисту.

Одинокая птица, ты летишь высоко

В антрацитовом небе безлунных ночей

Повергая в смятенье бродяг и собак

Красотой и размахом крылатых плечей

Какое-то время ему удавалось много работать и много играть. Он забил девять голов во всех соревнованиях за «Арсенал» в сезоне-2007-08, 14 — в следующем. У него не было изящества Ван Перси или силы Адебайора, но Венгер все больше и больше доверял Никласу.

Не ешьте на ночь сырых помидоров!

А потом за пять месяцев произошло два события.

Сразу после ответного домашнего поражения «Арсенала» от «Манчестер Юнайтед» в мае 2009 года в полуфинале Лиги чемпионов Бендтнер решил утопить свое горе в бутылке.

Он помнил, что пришел в «Boujis». И всё. Больше ничего. Потом он проснулся полностью одетым в ледяной ванне. В телефоне было огромное количество пропущенных звонков.

Никлас пропустил утреннюю тренировку, но главной проблемой стало то, что в Интернете уже были фотографии, на которых его сажают в машину в 4 часа утра со спущенными штанами. Бендтнер был убежден, что ему что-то добавили в алкоголь.

Позже в том же году он попал в автокатастрофу на трассе A1 к северу от Лондона. Его Alfa Romeo за 120 000 фунтов стерлингов была уничтожена, но Никлас не пострадал. Это была не его вина, но разве это что-то меняло?

Слава изменила Никласа Бендтнера? Ударила ему в голову? Или это просто подчеркнуло склонности, с которыми он родился?

Я очень любопытный человек, без этого я бы не был полноценным. Но я входил в новый мир, пытаясь найти свой путь. Я любил повеселиться. Еще я любил девушек и вечеринки. Мне интересно знакомиться с новыми людьми и узнавать что-то новое. Что больше всего отвлекало? Деньги? Алкоголь? Азартные игры? Девушки? Всё. В моей жизни всегда были взлеты и падения. Я все время переходил из одной крайности в другую. Знал ли Венгер, что я слишком много пил? Я не уверен в этом. Он просто пытался меня поддержать. Но я не могу согласиться с тем, что я якобы много пил. Это не так. Я не пил каждый день, но когда это делал, то делал по-настоящему. Вначале мне было любопытно. Когда ты молод, то можешь куражиться всю ночь, а на утро всё равно чувствовать себя бодрым. Алкоголь стал частью моей жизни, но я никогда не терял контроль.

Однажды Бендтнер проигрался в казино

Что случилось той ночью в 2011 году? Я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом для покера. Но рулетка – это другое дело. Красное, черное, красное, черное. Чего там сложного? Через 90 минут я проиграл 400 тысяч фунтов. Я, шатаясь, зашел в туалет и плеснул себе водой в лицо. Затем я отыграл 380 тысяч. Чем выше ставки, тем выше выброс адреналина , но та ночь открыла мне глаза. Больше я никогда не играл на большие суммы, иногда играю с друзьями, мы скидываемся по 12 фунтов. Я когда-нибудь переставал кайфовать от футбола? Никогда. Самое лучшее в моей жизни (помимо рождения сына) — это быть на поле, чувствовать траву под ногами и играть для болельщиков.

Итак, Бендтнер до сих пор в «Арсенале», который не побеждал в плей-офф Лиги чемпионов с марта 2010 года.

Потрясающая победа в ответном матче со счетом 5:0 над «Порту» на «Эмирейтс» стала одним из главных достижений Бендтнера в футболке «канониров». В тот день он сделал хет-трик.

К концу сезона-2009/10 Бендтнер провел за «Арсенал» 124 матча во всех соревнованиях, забив 35 голов. Это впечатляющий показатель, особенно если учесть, что почти в половине этих игр он выходил на замену.

Он возлагал большие надежды на чемпионат мира тем летом. Да, Никлас забил на турнире всего один гол (в ворота Камеруна), но столько же забили и Криштиану Роналду, Лионель Месси и Уэйн Руни. Датчанин был одним из немногих игроков АПЛ , вернувшихся из Южной Африки с хорошей репутацией.

Однако с этого момента его карьера в «Арсенале» пошла под откос.

Заграница нам поможет

Травма паха подорвала его игру в следующем сезоне, но были и другие факторы. Чем дольше он выпадал из первой команды, тем чаще пропадал в ночных клубах или за покерными столами, это, казалось, превращалось в порочный круг. В то же время его отношения с баронессой Кэролайн стали натянутыми, когда она забеременела. Он сделал ей предложение, а в декабре того же года родился их сын Николас-младший.

Бендтнер хотел проводить как можно больше времени со своим сыном, датчанин хотел остаться в Лондоне, но в итоге поехал в Сандерленд, что почти в 300 милях от столицы. Его заманил туда его бывший наставник «Бирмингема» Брюс, который не стал ему тестем, но взаимная симпатия между ними осталась.

После очередного похода в казино Брюс позвонил футболисту и сказал:

Держись подальше от всего этого де**ма, парень. Это губит людей.

Бендтнер провел хорошее время в клубе, даже нашел собутыльника в Ли Каттермоле, но затем случилась аренда в «Ювентус».

24-летний датчанин даже думал, что ему дадут легендарный 10-й номер, но получил 17-й, а это не самое счастливое число в Италии. Потом снова травма паха – 5 месяцев вне игры.

Он вернулся в «Арсенал» в сезоне-2013/14 — недовольный тем, что Венгер отказался продать его «Кристал Пэлас». Бендтнер сыграл всего 157 минут в 38 играх АПЛ . Проблема была в том, что его не воспринимали всерьез. Никлас мог конкурировать только с Гуннезавром. В августе 2014 года он окончательно ушел из «Арсенала», перейдя в «Вольфсбург».

Были моменты, когда давняя уверенность, казалось, вернулась к нему, особенно в Суперкубке Германии-2015, где он на последней минуте сравнял счет с мюнхенской «Баварией», а затем пробил победный пенальти, но таких моментов было очень мало. 9 голов за два года.

Затем был переход в «Ноттингем Форест». Это было только ради сына, который жил со своей мамой в Лондоне. Но лишь в «Русенборге» Бендтнер снова обрел себя и вернул настоящую любовь к футболу.

В своем первом сезоне за «Русенборг» он забил 23 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии с 19 голами. Это была не совсем та «Золотая бутса», о которой он мечтал десять лет назад, но тоже весьма неплохо.

Рассказывали историю о том, как юных игроков «Арсенала» просили заполнить анкеты для психологической оценки, где их уверенность в себе должна была измеряться по шкале от одного до девяти. Бендтнер поставил себе 10. Впрочем, сам игрок это отрицает.

Однако, несмотря на всё, Бендтнер забил 30 голов за сборную. Это столько, сколько забил Алан Ширер за Англию. Только семь человек забили больше голов за Данию. 16-летний Бендтнер хотел бы большего, но сейчас футболист явно этим доволен.

В Дании он вернулся к своим близким. Сын Николас, которому сейчас девять, тоже там, и они видятся каждые выходные. Теперь его жизнь стала намного спокойнее.

Я горжусь своей карьерой. Если ко мне поступит хорошее предложение в январе, то я его обдумаю. В декабре я начну учиться на тренера. Как тренер Бендтнер справился бы с таким игроком, как он сам? Я надеюсь, что смогу помочь любому игроку. Сделать его увереннее. А с таким игроком, как Адебайор? Я бы его продал!

При написании статьи использовались материалы The Athletic и автобиографии Бендтнера «Обе стороны».