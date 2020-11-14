Эксперименты в Стамбуле. Сменщик Дзюбы, возвращение Зобнина и джокер Лесовой

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сегодня, 14:53

«Соккер.ру» напоминает, что в Турции Черчесов будет вынужден экспериментировать.

Кто лучше для основы: Дивеев или Евгеньев?

Черчесов свою ставку сделал – Игорь сыграл с Молдавией, Роман остался в запасе. Если бы матчи Лиги Наций были домашними, а соперники закрывались, а не атаковали, как турки и сербы, то появление «динамовца» смотрелось бы логичнее.

У Евгеньева первый пас лучше, чем у Дивеева. Но Игорь – скала, способен сыграть примитивно, но надежно, как и нужно на выезде новичку рядом с капитаном Джикией. Хорошо, что прогресс молодых игроков московских клубов позволяет накануне Евро-2020 получить конкуренцию на проблемной позиции.

Семенов ошибался много раз, к сожалению. Кудряшов мелковат для игры в центре в схеме с четырьмя защитниками в линию. В «Зените» Чистяков вне основы. Осипенко хорош, но Черчесов пока его игнорирует. Зато заметил Дивеева и Евгеньева. Уже плюс, ведь Кутепов на лавке в клубе, а молодые могут прибавлять резче.

Пока выбрали Игоря, но Роман тоже растет, вариантов в обороне становится больше. Лишь отсутствие сыгранности настораживает. Особенно с учетом, что надежного Шунина не будет, а Гильерме обожает приключения.

Фомин может усилить полузащиту команды?

Непонятно, зачем болельщики смотрят на товарищеские игры в эпоху мировой пандемии взглядом для официальной игры. Игроки не понимают, зачем руководство федерации придумало лишний перелет в столь сложном графике. Могли спокойно побегать на тренировке в Москве с тем же успехом.

Однако матч против Молдавии позволил выделить Фомина. Хавбек «Динамо», как и его коллеги – Евгеньев и Лесовой, не все матчи проводит на одном дыхании. Но это рослый (187 сантиметров), молодой (23 года) и голодный к успехам (в родном «Краснодаре» в основе не закрепился) полузащитник.

Зная Черчесова, скорее верится в пару Зобнина с Кузяевым или Оздоевым в основе. После МРТ не выявили у Романа травму, просто решили поберечь. Но наличие новых вариантов после травмы Баринова – плюс для сборной. Если одно из классических сочетаний не сработает, то есть Фомин на лавке.

Как только станет понятно, что центр поля работает недостаточно агрессивно или активно – у Станислава Саламовича есть возможность выпустить на поле хавбека, который набирается уверенности и умеет играть рядом с напарниками, вроде Зобнина и Алексея Миранчука (в клубе это Моро (Каборе) и Шиманьски).

Заболотный, Ерохин и Лесовой выйдут на поле?

Не только у российской сборной появились вопросы к тестированию УЕФА . Вильена возвращается в Краснодар, ведь повторный тест негативный, в отличие от первого. Сомнительные результаты россиян удалось оспорить серий исследований. А поскольку Заболотный может иметь в организме антитела – переболел ранее, то вскрыли проблему.

Чувствительные тесты могут ошибочно указывать на болезнь, когда ее уже нет. Важно перепроверять результаты. И круто, что вся тройка вылетела в Стамбул, позволяют выйти на поле. Заболотный вряд ли был бы первым номером Черчесова в атаке, но Ерохин и Лесовой, учитывая их форму в «Зените» и «Динамо», — кандидаты в основу.

Причем Даниил важен, поскольку тащит мяч – принципиально в мире сборных. Результативный дриблер Лесовой кажется человеком, который освежит атаку сборной и слева, и справа. У него 67 % удачных финтов. Процент выше, чем у техничных вингеров Кварацхелии и Бериши. Плохо, что Даниил не дебютировал с Молдавией, но старт не за горами.

Мостовой по стилю подходит хуже. Ерохин может подменить Алексея Миранчука или Бакаева на позиции плеймейкера. Или же выйти на острие атаки, если вариант с ложной девяткой устроит Черчесова. Антон, Александр и Даниил в крутой форме, за их право сыграть неслучайно воевали.

Соболев станет ключевым дублером Дзюбы?

Для Семака хорошо, что Артем остался в клубе. Отдохнет накануне новой серии матчей в РПЛ и Лиге чемпионов. Но сборная потеряла капитана. Причина понятная и решение Черчесова верное – лучше без лидера, чем с ним и давлением со всех сторон. Но есть и минусы.

Станислав Саламович 2.5 года выстраивал игру под Дзюбу. И в роли оттянутого форварда, что создает моменты (как в «Зените»), и в роли столба впереди, что ждал навесов и забивал в отборе Евро-2020. С другой стороны, нет вакуума в резерве и без Смолова с Кокориным.

Чалов, Соболев и Заболотный – три разных варианта. Федор подходит для тактически заковыристой игры. Александр может продуктивно выйти на замену, что практикуется в «Спартаке». Антон же является примером форварда среднего класса в хорошей форме – опция на замену.

Отсутствие Дзюбы в каком-то плане даже плюс, ведь можно формировать тройку, вроде Лесовой – Соболев – Ионов, к которой ни Турция, ни Сербия не совсем готовы. Вариантов много, есть Черышев, Мостовой, Чалов, два Миранчука, что могут играть на краях атаки. Прочитать сборную России становится сложнее, хотя и угадать с составом – тоже.

Потеряли половину оптимального состава?

Этот год еще и о понимании. Бизнесу важно понимание государства. Государству – дисциплинированность народа. И люди хотят, чтобы их понимали. Многие впервые в жизни схлестнулись со смертельной опасностью для себя или близких. Многие хорохорятся – и правильно делают, но тревожность не выключается кнопкой на пульте.

Вот и футболистов надо понимать. Это не тот год, когда у них был отдых и сборы. И если смотреть на состав сборной России на матчи против Турции и Сербии, то без контекста адекватную оценку выдать сложно. Из оптимального по возрасту, форме и мастерству состава сборной России осталась половина.

Потеряли Дзюбу, Головина, Баринова, Шунина и Фернандеса. Не наиграли в основе за последний год Дивеева или Евгеньева. Сафонов мог бы выступать в отборе, но человек, сместивший Гильерме в запас – Шунин, не сыграет в Стамбуле или Белграде. Не всегда выступал в основе Зобнин, как и братья Миранчуки.

Важно ставить вопросы о кадрах и отвечать на них. Например, констатируем наличие резерва. Лесовой, Ерохин или Кучаев проводят такой сезон, что заслужили шанс, невзирая на отсутствие или наличие потерь. Но игры сборных – особенные, тут важна скорость тренерской реакции, умение сочетать незнакомых между собой игроков.

Тревожно, что лишились опытных людей. Плохо, что Черышев, Ионов, Бакаев и Алексей Миранчук не на пике физической формы. Но собрать и основу, и пять запасных можно. Нет эпидемии, как у ряда других сборных. Наоборот, три человека вышли из карантина.

Но каким вы видите правильный стартовый состав в Стамбуле? Чтобы иметь право оценивать априори рискованную ставку Черчесова, логично поделиться своим видением оптимальной основы с учетом всех потерь.