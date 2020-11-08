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Лучшая защита «армейцев» – атака. Акинфеев снова спас ЦСКА от неприятностей

сегодня, 19:25
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Москвичи — единолично первые в РПЛ, а «Соккер.ру» разбирает важную фазу их игры.

В атаке Ганчаренко все понятно. У Кучаева пошли удары. Влашич частенько и пасует, и забивает. Гайч и Чалов не позволят друг другу скучать, хотя оба не в лучшей форме. Обляков и Дзагоев – изобретательные, с пасом. Сигурдссон и Эджуке – взрывные, техничные.

Богатый выбор в атаке является козырем, но для титула молодой команде нужно реже допускать в обороне такие отрезки, как в Роттердаме. А сегодня снова Ганчаренко по ходу матча потерял одного из стартовых защитников и нервничал.

Не станет ли игра у своих ворот помехой на пути к титулу, слабым звеном? Собираем «за» и «против», чтобы было проще выбрать свой ответ, ведь сегодня вечером ЦСКА едва не потерял очки на ровном месте.

Слабое звено. Потери и чехарда

ЦСКА в четырех матчах сыграл с тремя центральными, но после травм Набабкина, Щенникова и Фукса модель забыта, играют в четыре защитника. И только Магнуссон с Дивеевым в форме. Карпов и Васин выступают неоднозначно. Слева наиграли хавбека Зайнутдинова – сегодня был заменен после стыка. Справа не вышел Фернандес. Хавбеки Тикнизян и Марадишвили уже играли на флангах обороны. Есть нестабильная по составу линия с несколькими мастерами «привозов». Бедняга Васин сегодня снова заработал пенальти…

Не помеха. Мало пропускают в РПЛ

Меньше «армейцев» в тринадцати полных турах пропустил только «Зенит». Но если учесть, что многие соперники с опаской атакуют ворота чемпиона, а на ЦСКА нападают смелее, то разница в один мяч ничего не значит. Против «Ростова» Акинфеев снова был надежен, хотя у него количественно не было много работы. И это отличительная черта – не важно, каким методом, но «армейцы» редко горюют после пропущенных мячей. Всего десять ошибок в 14 турах – отличный показатель.

Слабое звено. Разницу делает вратарь

Не так защита крута и надежна, как Акинфеев – спаситель? У Игоря уже 48 сэйвов в РПЛ, это немало для голкипера лидера – по 3.42 за игру. По количеству «сухих» матчей капитан рекорды не ставит, сегодня собрал шестой, но неплохо, учитывая, что постоянно меняются сочетания в линии. Но если бы не форма вратаря, то плакало бы лидерство ЦСКА в таблице. Даже те матчи, где удавалось увеличить разницу до двух мячей, не обходились без спасений Акинфеева перед этим. Сегодня еще один пример – Игорь взял пенальти от Еременко при счете 1:0.

Не помеха. Кадровый потенциал

Даже в неоптимальном составе – а такой видим почти всегда в чемпионате, пропускают мало. А вот пара Дивеева и Фукса в центре позволяет вернуть в будущем Магнуссона на левый фланг. Или оставить там Зайнутдинова, но создать более стабильную линию защиты с талантливым бразильцем, что способен стать лидером обороны. Не случайно ведь за него боролись, а Бабаев отдал немало денег. Конечно, когда Фернандес, Зайнутдинов и Фукс за пределами поля, как против «Ростова», то Васин выходит на первый план. Но во втором круге, когда «армейцы» дождутся всех лучших – ждём меньше ошибок.

Слабое звено. Позиционные огрехи

У «Динамо» до дерби с «Локомотивом» всего 4 пропущенных мяча с игры, остальные – с пенальти и после стандартов. ЦСКА неплохо держится при угловых и штрафных (две ошибки в 14 турах), но с игры «армейцам» забить проще. Увидели 7 таких мячей до матча с «Ростовом», и хотя команда Карпина сыграла в Москве откровенно вяло у чужих ворот – минимальное количество по-настоящему опасных моментов, не все соперники такие добрые. Как только оборону ЦСКА заставляют перестраиваться – курьезные ситуации видим частенько. Но курьезные они не для Акинфеева.

Не помеха. Молодость и свежесть

Как легко догадаться, лучшая команда РПЛ по количеству отборов – «Динамо». Но вот по перехватам уже ЦСКА чуть выше, чем соседи. И сегодня в первом тайме загнали «Ростов», поскольку быстро реагировали на чужие действия в стартовой фазе атак и круто играли между линиями. Многим соперникам по РПЛ «армейцы» не уступают, поскольку молодость равна резкости. Средний возраст заявки Ганчаренко всего 24.1 года, а стартового состава часто еще меньше, им проще будет сохранить свежесть в середине и конце чемпионата.

Слабое звено. Прессинг и опорники

Важно, что ЦСКА пока не может высоко прессинговать постоянно. Против «Ростова» получилось, но в Лиге Европы видели яркую разницу с австрийцами и голландцами. Более искушенные тактически команды, чем середняки РПЛ, способны оставить «армейцев» без мяча. И как его отобрать? Также в поединках с теми, кто задавит опорную зону без бывалого разрушителя в стиле Вернблума, возникнут атаки по центру. Тут ЦСКА в родстве со «Спартаком», ведь молодым коллективам сложно быть жесткими.

Не помеха. Соперники не без греха

Чемпионство в РПЛ необязательно достается безгрешному коллективу. Порой достаточно, чтобы остальные теряли очки чаще. Сегодня в парах «Динамо» и «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» будет минимум два и максимум четыре клуба, что не смогут заработать три пункта. ЦСКА уходит на перерыв на матчи сборных единоличным лидером в таблице, а психологически это невероятно важно. Если «Зенит» наберет три пункта, отрыв не будет большим, но каждая осечка конкурента минимизирует урон от ошибок защитников «армейцев».

Мнение читателей. У ЦСКА чемпионская оборона?

«Спартак» Карреры пропускал много в целом, но мало в важных матчах – общую статистику сформировали веселые погромы. Титульные «Локомотив» и «Зенит» — команды о защите. Так что будущий чемпион вряд ли будет работать по бразильской схеме. А у ЦСКА ведь еще и проблема реализации моментов имеется...

Следовательно, вся надежда на Акинфеева и его не всегда путевых учеников. Именно в таком порядке. Сегодня Игорь Владимирович отразил удар с «точки» от Еременко. Без сэйва «Ростов» мог перевернуть проигранный по первому тайму матч. Такие «стечения обстоятельств», как говорит Обляков – в основе потери ЦСКА очков. Упускали верное преимущество не раз.

Именно надежность защиты может заказать себе под новогоднюю елку Ганчаренко. Команда у него бегущая, но умеющая сама себе навредить. Пока удачные показатели – результат аккуратности при стандартах (меньше после таких моментов пропустил только «Зенит») и сэйвов Акинфеева, который уже привык – один из защитников точно придумает момент.

Игорь проводит достойный сезон, еще и скромно относится к комплиментам – справедливо отметил, что Песьяков сегодня спасал чаще, тоже заслужил приз «Игрок матча», отданный капитану ЦСКА. А защите пора подтягиваться к вратарю, «Ростов» не нагрузил работой, дал отдохнуть, но впереди матчи с «Сочи», «Рубином» и в Лиге Европы.

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Все комментарии
kts
kts
сегодня в 21:28
Смешные кони
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:22, ред.
У ЦСКА большие проблемы с травмированными игроками линии защиты.
Не могли играть Фернандес, Щенников, Карпов, Набабкин, Фукс. 5 защитников.
Приходится в защиту ставить полузащников Зайнутдинова и Марадишвилли.
Хорошо что в ЦСКА есть Акинфеев и такая хорошая линия атаки.
Red blu
Red blu
сегодня в 21:18
Были опасения перед игрой с Ростовом, и после неудачного выезда в Нидерланды, что армейцам не хватит сил, так как у ЦСКА было меньше 64 -ех часов на восстановление. Но армейцы с честью вышли из этого положения, настрой на игру был запредельный
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:13
Когда опустеет лазарет ЦСКА будет без проблем лидером РПЛ. Состав позволит проводить безболезненные ротации, давать игрокам посильную нагрузку без ущерба игре.Команда будет самой привлекательной по стилю игры. Ждём.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ rubin kazzzan (раскрыть)
сегодня в 21:06
Опять спасла НОГА БОГА))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:03
В целом справедливо.Сегодня проблемы,которые могли возникнуть в защите,были нивелированы принципом "лучшая оборона-это нападение".Хорошо команда бежала и реагировала на ошибки.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 20:01
Акинфеев если даже бабочек запускает в свои ворота все равно лучший вратарь! А тут сухарь в матче РПЛ!!!!!!!!! Герой, не иначе!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:28
Мы во всем лучшие!
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