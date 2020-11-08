Лучшая защита «армейцев» – атака. Акинфеев снова спас ЦСКА от неприятностей

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сегодня, 19:25

Москвичи — единолично первые в РПЛ , а «Соккер.ру» разбирает важную фазу их игры.

В атаке Ганчаренко все понятно. У Кучаева пошли удары. Влашич частенько и пасует, и забивает. Гайч и Чалов не позволят друг другу скучать, хотя оба не в лучшей форме. Обляков и Дзагоев – изобретательные, с пасом. Сигурдссон и Эджуке – взрывные, техничные.

Богатый выбор в атаке является козырем, но для титула молодой команде нужно реже допускать в обороне такие отрезки, как в Роттердаме. А сегодня снова Ганчаренко по ходу матча потерял одного из стартовых защитников и нервничал.

Не станет ли игра у своих ворот помехой на пути к титулу, слабым звеном? Собираем «за» и «против», чтобы было проще выбрать свой ответ, ведь сегодня вечером ЦСКА едва не потерял очки на ровном месте.

Слабое звено. Потери и чехарда

ЦСКА в четырех матчах сыграл с тремя центральными, но после травм Набабкина, Щенникова и Фукса модель забыта, играют в четыре защитника. И только Магнуссон с Дивеевым в форме. Карпов и Васин выступают неоднозначно. Слева наиграли хавбека Зайнутдинова – сегодня был заменен после стыка. Справа не вышел Фернандес. Хавбеки Тикнизян и Марадишвили уже играли на флангах обороны. Есть нестабильная по составу линия с несколькими мастерами «привозов». Бедняга Васин сегодня снова заработал пенальти…

Не помеха. Мало пропускают в РПЛ

Меньше «армейцев» в тринадцати полных турах пропустил только «Зенит». Но если учесть, что многие соперники с опаской атакуют ворота чемпиона, а на ЦСКА нападают смелее, то разница в один мяч ничего не значит. Против «Ростова» Акинфеев снова был надежен, хотя у него количественно не было много работы. И это отличительная черта – не важно, каким методом, но «армейцы» редко горюют после пропущенных мячей. Всего десять ошибок в 14 турах – отличный показатель.

Слабое звено. Разницу делает вратарь

Не так защита крута и надежна, как Акинфеев – спаситель? У Игоря уже 48 сэйвов в РПЛ , это немало для голкипера лидера – по 3.42 за игру. По количеству «сухих» матчей капитан рекорды не ставит, сегодня собрал шестой, но неплохо, учитывая, что постоянно меняются сочетания в линии. Но если бы не форма вратаря, то плакало бы лидерство ЦСКА в таблице. Даже те матчи, где удавалось увеличить разницу до двух мячей, не обходились без спасений Акинфеева перед этим. Сегодня еще один пример – Игорь взял пенальти от Еременко при счете 1:0.

Не помеха. Кадровый потенциал

Даже в неоптимальном составе – а такой видим почти всегда в чемпионате, пропускают мало. А вот пара Дивеева и Фукса в центре позволяет вернуть в будущем Магнуссона на левый фланг. Или оставить там Зайнутдинова, но создать более стабильную линию защиты с талантливым бразильцем, что способен стать лидером обороны. Не случайно ведь за него боролись, а Бабаев отдал немало денег. Конечно, когда Фернандес, Зайнутдинов и Фукс за пределами поля, как против «Ростова», то Васин выходит на первый план. Но во втором круге, когда «армейцы» дождутся всех лучших – ждём меньше ошибок.

Слабое звено. Позиционные огрехи

У «Динамо» до дерби с «Локомотивом» всего 4 пропущенных мяча с игры, остальные – с пенальти и после стандартов. ЦСКА неплохо держится при угловых и штрафных (две ошибки в 14 турах), но с игры «армейцам» забить проще. Увидели 7 таких мячей до матча с «Ростовом», и хотя команда Карпина сыграла в Москве откровенно вяло у чужих ворот – минимальное количество по-настоящему опасных моментов, не все соперники такие добрые. Как только оборону ЦСКА заставляют перестраиваться – курьезные ситуации видим частенько. Но курьезные они не для Акинфеева.

Не помеха. Молодость и свежесть

Как легко догадаться, лучшая команда РПЛ по количеству отборов – «Динамо». Но вот по перехватам уже ЦСКА чуть выше, чем соседи. И сегодня в первом тайме загнали «Ростов», поскольку быстро реагировали на чужие действия в стартовой фазе атак и круто играли между линиями. Многим соперникам по РПЛ «армейцы» не уступают, поскольку молодость равна резкости. Средний возраст заявки Ганчаренко всего 24.1 года, а стартового состава часто еще меньше, им проще будет сохранить свежесть в середине и конце чемпионата.

Слабое звено. Прессинг и опорники

Важно, что ЦСКА пока не может высоко прессинговать постоянно. Против «Ростова» получилось, но в Лиге Европы видели яркую разницу с австрийцами и голландцами. Более искушенные тактически команды, чем середняки РПЛ , способны оставить «армейцев» без мяча. И как его отобрать? Также в поединках с теми, кто задавит опорную зону без бывалого разрушителя в стиле Вернблума, возникнут атаки по центру. Тут ЦСКА в родстве со «Спартаком», ведь молодым коллективам сложно быть жесткими.

Не помеха. Соперники не без греха

Чемпионство в РПЛ необязательно достается безгрешному коллективу. Порой достаточно, чтобы остальные теряли очки чаще. Сегодня в парах «Динамо» и «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» будет минимум два и максимум четыре клуба, что не смогут заработать три пункта. ЦСКА уходит на перерыв на матчи сборных единоличным лидером в таблице, а психологически это невероятно важно. Если «Зенит» наберет три пункта, отрыв не будет большим, но каждая осечка конкурента минимизирует урон от ошибок защитников «армейцев».

Мнение читателей. У ЦСКА чемпионская оборона?

«Спартак» Карреры пропускал много в целом, но мало в важных матчах – общую статистику сформировали веселые погромы. Титульные «Локомотив» и «Зенит» — команды о защите. Так что будущий чемпион вряд ли будет работать по бразильской схеме. А у ЦСКА ведь еще и проблема реализации моментов имеется...

Следовательно, вся надежда на Акинфеева и его не всегда путевых учеников. Именно в таком порядке. Сегодня Игорь Владимирович отразил удар с «точки» от Еременко. Без сэйва «Ростов» мог перевернуть проигранный по первому тайму матч. Такие «стечения обстоятельств», как говорит Обляков – в основе потери ЦСКА очков. Упускали верное преимущество не раз.

Именно надежность защиты может заказать себе под новогоднюю елку Ганчаренко. Команда у него бегущая, но умеющая сама себе навредить. Пока удачные показатели – результат аккуратности при стандартах (меньше после таких моментов пропустил только «Зенит») и сэйвов Акинфеева, который уже привык – один из защитников точно придумает момент.