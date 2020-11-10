Шалость, о которой мечтает Клопп. 5 ключей для «Ливерпуля» от сейфа с новым титулом

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сегодня, 18:00

Тактическая гибкость, ротация состава и увеличение надежности обороны. «Соккер.ру» помогает «Ливерпулю» защитить титул.

Завоевать титул нелегко, особенно в АПЛ , но гораздо сложнее подтвердить свои полномочия через год. Безумный английский сезон, не дающий командам дышать ровно, разгонится до скорости света после заключительной в 2020 году международной паузы. Раскачка завершена, впереди лихие уикенды и суровые будни, ближайшие два-три месяца дадут понимание, кто и на что замахивается в АПЛ .

Мы смотрим на борьбу за чемпионский титул глазами «Ливерпуля», который впервые за 30 лет стал сильнейшей командой Англии, а теперь мечтает продлить пребывание в этом статусе еще на год. Путь команды Юргена Клоппа не устлан лепестками роз: на старте сезона «красные» потеряли Вирджила ван Дейка, в лазарете остается Алекса Окслейд-Чемберлен, в последние недели приходилось мириться с отсутствием Тьяго, Фабиньо и Наби Кейта.

Однако «Ливерпуль» с минимальными потерями проскочил стартовый отрезок дистанции. Задел создать не удалось, зато мерсисайдцы убереглись от ненужных потерь, как «Манчестер Сити». Любопытно, что после ничьей с «горожанами» в прошедший уикенд «Ливерпуль» стал фаворитом АПЛ -2020/21 у букмекеров, который до этого ставили на «Сити». Конечно, в этом сезоне не стоит ждать победы нокаутом, но у «Ливерпуля» действительно хорошие шансы на сохранение титула. И вот 5 ключей, которые помогут сделать это.

1. Создать стабильное сочетание центрбеков без ван Дейка

Возвращение Вирджила к тренировкам ожидается в апреле, а пока наберет форму — закончится сезон. Нужно закусить удила и работать так, будто ван Дейка «Ливерпуль» подпишет только будущим летом. После травмы голландца Джо Гомес успел поиграть в центре обороны с четырьмя разными напарниками: Фабиньо, Натом Филлипсом, Рисом Уилльямсом и Жоэлем Матипом. Статистика пока неплохая: 3 пропущенных мяча в 6 матчах, в которых одержаны 5 побед при одной ничьей. И это с двумя дебютантами в центре обороны.

Впечатляет. Но не вводит в заблуждение, особенно Клоппа, который понимает, что выбор основной пары в центре обороны — ключевое решение. Гомес и Матип — это достаточно серьезно, если Жоэль сумеет обойтись без травм (что маловероятно), следующий в очереди универсальный Фабиньо. Хватит ли этой тройки, чтобы продержаться до мая, или «Ливерпуль» зимой выйдет на трансферный рынок? Как хорошо, что голову предстоит ломать Клоппу, у этой загадки несколько решений, но правильный ответ станет известен только в конце сезона.

2. Тактическая гибкость

Вскоре после завоевания «Ливерпулем» чемпионского титула ассистент Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс дал интересное интервью, в котором признался, что первоочередная задача тренерского штаба на новый сезон — сделать так, чтобы «красные» стали менее предсказуемы для своих соперников. Голландец говорил о трудностях, которые испытывал «Ливерпуль» в матчах с командами, находившими противоядие против угроз со стороны Эндрю Робертсона и Трента Александра-Арнольда.

Первым шагом на пути к гибкости стало появление в команде Алькантары и Диого Жоты. Следующим — искривление привычной тактической расстановки. Мы уже видели «Ливерпуль», действующий по схеме 4-2-3-1, Клопп пробует атаковать по схеме 4-2-4 и защищаться расстановкой 4-4-2. Миновали дни, когда в позавчерашних газетах писали о том, что «красные» снова расставятся по формуле 4-3-3. «Ливерпуль» старается извлечь преимущество из непредсказуемости, а Клопп резюмирует уже проделанную работу:

Раньше у нас была одна отточенная до совершенства схема, сейчас мы можем играть по трем или четырем различным системам. Обычно соперники знают, чего от нас ожидать, но что было, то прошло. Надеюсь, теперь им будет несколько сложнее готовиться к матчам с нами.

3. Тьяго Алькантара, формирующий новую футбольную реальность

Этим ключом Юрген Клопп пока не мог воспользоваться в полной мере из-за коронавируса и травмы, но в теории именно Тьяго станет переключателем «Ливерпуля» между игровыми схемами и откроет перед своим тренером новые горизонты матч-менеджмента. Алькантара может играть и в расстановке 4-3-3, он легко впишется в схему 4-2-3-1, к которой привык в «Баварии».

Тьяго должен улучшить контроль мяча «Ливерпуля», что поможет снизить давление на защиту и даст возможность диктовать темп игры. Пусть ван Дейк и Алькантара — футболисты, выступающие на разных позициях, но именно появление в составе «красных» на постоянной основе испанца может в определенном смысле компенсировать потерю голландца. Они разные по позициям и функционалу, но оба игроки мирового класса. Тьяго — человек, способный сместить акценты в игре «Ливерпуля».

4. Ротация, ротация, ротация

Летом Юрген Клопп говорил, что впереди «самый напряженный сезон в нашей жизни», а также подчеркивал необходимость ротации, без которой не продраться сквозь дебри переполненного событиями календаря. Травмы и болезни на старте сезона лишили «Ливерпуль» кадрового маневра, но по мере возвращения в строй Цимикаса, Тьяго, Наби Кейта, Окслейда-Чемберлена и Фабиньо ротационная машина должна заработать в полную силу. Все они, как и Ориги, Шакири, Минамино, не являющиеся футболистами железной основы, должны внести свой вклад в результаты «красных». В этом сезоне вопрос свежих ног стоит особенно остро.

5. Соперники