Российский футбол приболел. У наших клубов 0 побед в 12 матчах еврокубкового сезона

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сегодня, 12:19

К сожалению, «Соккер.ру» знает, как опозориться еще сильнее.

Российские клубы провели уже 12 матчей в основной сетке еврокубков. Результат плачевен: 0 побед, 6 ничьих и 6 поражений. Хуже некуда? На самом деле, есть куда, ведь групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы не окончены, впереди у «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА еще 12 матчей, в которых можно не выиграть.

Встречи с зарубежными соперниками, причем необязательно из топ-чемпионатов, словно рентгеном просвечивают наши ведущие команды. Думаю, уже все убедились, что РПЛ живет по своим правилам и законам, матчи во внутреннем чемпионате не являются показателем силы и статуса в Европе. Кажущиеся гениальными в РПЛ тренерские находки оборачиваются футбольной ересью в еврокубках, блестящие футболисты становятся обычными, а сильные по нашим меркам — ниже среднего еврокубкового уровня.

Когда в прошлом сезоне никто из наших не пробился в весеннюю часть Лиги чемпионов и Лиги Европы, эксперты с умным видом утверждали, что это стечение обстоятельств и проблема управления конкретными клубами. Примерно на то же самое списали фиаско «Динамо» и «Ростова» в квалификационных раундах. Неужели и сейчас, на экваторе групповых турниров, остаются уникумы, отрицающие очевидное?

Российский футбол давно и тяжело болен. Симптомы и болезни уже смешались в истощенном организме. Непризнание недуга означает заинтересованность в том, чтобы текущая конъюнктура сохранялась. Чтобы футбол в России не превратился в большой спорт или успешную бизнес-империю, а оставался беззащитной скважиной, откуда кружку избранных позволено выкачивать богатства, как из недр земных выкачивают «народное достояние».

Без этой вводной части было бы нечестно переходить к проблемам клубов, которые мешают им быть успешными в еврокубках. Несмотря на шаткий общий фундамент, энтузиасты и оптимисты пытаются строить на нем домишки. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, а чей-то проект с гироскопом может однажды выстрелить и стать исключением, которое лишь подчеркнет неистребимое правило. Дальше — строго о проблемах футбола. Вернее, того, что мы привыкли называть футболом.

«Локомотив» — 2 очка

Единственный из трех наших клубов в Лиге чемпионов, который сумел не проиграть в двух матчах, а уж домашняя ничья с «Атлетико» стала приятной сенсацией, да и с «Баварией» была возможность зацепить очки. «Локомотив» де-юре без побед, как и все остальные, но де-факто претензий к «железнодорожникам» нет, учитывая мощь соперников по группе, которым команда Марко Николича в каждом матче навязывает борьбу.

Важно обратить внимание, что ради Лиги чемпионов «Локо» наплевал на РПЛ : после старта группового этапа москвичи дважды проиграли в чемпионате «Ротору» и «Сочи» с одинаковым счетом 1:2. В матчах РПЛ Николич оставляет на скамейке Антона Миранчука и других лидеров, а добытые при участии честолюбивых дублеров результаты говорят о неготовности играть на несколько фронтов.

Если «Локомотив» продолжит проигрывать в РПЛ ради ничьих в Лиге чемпионов, в конце года Марко Николичу могут припомнить низкое место в турнирной таблице чемпионата России. И не получится откупиться матчами в ЛЧ , в которых за «железнодорожников» не было стыдно. «Локомотив» показывает хоть что-то во многом потому, что Николич не научился «сосредотачиваться на чемпионате» и ставит Лигу чемпионов в приоритет.

«Краснодар» — 1 очко

По слухам, в «Краснодаре» все ключевые решения принимает Сергей Галицкий, а расставленные им по ключевым должностям специалисты выполняют сугубо операционные задачи. Может быть, еще одному владельцу российского клуба пора довериться профессионалам не на словах, а на деле? У «Краснодара» большой потенциал, но его постоянно нивелируют странные кадровые решения и эпидемия травм.

«Краснодар» не донес до Лиги чемпионов многих основных игроков, лидеров, которые должны определять игру клуба, и за это нужно строго спросить с медицинского штаба и ответственных за физическую подготовку. Такое количество травм не может быть объяснено сугубо злым роком. А кто придумал идти в Лигу чемпионов с парой центральных защитников Мартынович-Кайо? Это изначально выглядело самоубийством.

Не хочется и вспоминать про рекламный щит на месте отсутствующего годами характера: в «Краснодаре» нет выстроенной системы ответственности, каждый смотрит на соседа и все смотрят в ложу, где сидит Сергей Галицкий. В этом клубе многое делается хорошо и правильно, но от некоторых привычек нужно отказываться, а иные стратегии — менять.

«Зенит» — 1 очко

«Зенит» проделал большую работу, чтобы опередить конкурентов в России, однако сила петербуржцев на поверку оказывается особым скиллом для побед в РПЛ , в Лиге чемпионов схемы Семака не работают, что особенно обидно, ведь генеральный директор Медведев рекламировал «Зенит» как команду, созданную для успехов в Европе. «Сине-бело-голубым» второй год подряд светит последнее место в лигочемпионской группе, и если прошлой осенью финиш на четвертой строчке с 7 очками стал досадной неприятностью, то сейчас курс вполне закономерный.

Перед матчем с «Лацио» Семак дал отдохнуть Дзюбе, а в самой игре отказался от традиционного подхода «бей вперед, игра придет». Получилось симпатично, и очко удалось зацепить, в отличие от встреч с «Брюгге» и «Боруссией». Вот только Сергей Богданович предпочел не заметить резервистов в составе «Лацио», а между тем с Лейвой, Луисом Альберто и Иммобиле у «орлов» была бы другая игра. Все соперники по Лиге чемпионов теряли важных игроков перед матчами с «Зенитом», но сохранить лицо получилось только в одной игре.

Голевая серия Александра Ерохина не отменяет кризис идей в «Зените», вызывают непонимание некоторые стратегические решения клуба. Например, очень наивно играть на несколько фронтов, имея в составе только двух квалифицированных центральных защитников — Ракицкого и Ловрена. Чистяков на Лигу чемпионов даже не заявлен. Стоит вылететь украинцу или хорвату, возникнет крайне неприятная ситуация. Опять же, Дуглас Сантос по меркам РПЛ может казаться блестящим центрбеком на замену, но в Лиге чемпионов он будет выглядеть иначе.

ЦСКА — 2 очка

«Армейцы» выбрались на первое место в РПЛ , играя в Лиге Европы. Что любопытно, ЦСКА решил вообще не замечать, что выступает на несколько фронтов: Виктор Ганчаренко отказался от полноценной ротации состава. В результате его команда побеждает в РПЛ и страдает в Лиге Европы, где собрала две ничьи и звонко проиграла «Фейеноорду». Отказ от ротации выглядит особенно странно, учитывая, что у ЦСКА впервые за долгие годы появилась глубина состава. Зачем нужно было расширять обойму, если играют все равно одни и те же? В каких зонах реальная конкуренция пошла на пользу?