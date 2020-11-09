Пятиматчевая серия побед «Реала Сосьедад». Лидер Ла Лиги собирается претендовать на Лигу чемпионов

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сегодня, 16:48

«Соккер.ру» рассказывает о лидере испанского чемпионата.

Пока «Реал», «Атлетико» и особенно «Барселона» сорили очками на старте, в лидеры испанского чемпионата выскочил «Реал Сосьедад». «Чури урдин» одержали пять побед подряд и не хотят останавливаться.

Нельзя сказать, что баски как-то особенно хорошо стартовали. Гостевая ничья с «Вальядолидом». Затем в Сан-Себастьяне не позволили обыграть себя мадридскому «Реалу» — тоже ничья. Затем подопечные Иманола Альгвасила отгрузили три безответных мяча в ворота новичка «Эльче», а после проиграли дома «Валенсии» и провалились на десятое место. Ничего особенного.

Но после обидного домашнего поражения команда из Сан-Себастьяна превратилась в хищника, «поедающего» всех на своём пути. «Хетафе», «Бетис», «Уэска», «Сельта», теперь «Гранада», которая единственная в этом списке сумела избежать разгрома. На протяжении трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет таблицу чемпионата Испании. И ему это нравится.

В прошлом году «Чури урдин» тоже неплохо смотрелись в домашнем чемпионате. И дело не только в итоговом шестом месте и в попадании в Лигу Европы. Чувствовалось, что Иманол уверенно держит руль, и команда при нём прогрессирует. Но в межсезонье клуб потерял Мартина Эдегора. Норвежскому полузащитнику дали ещё один шанс в «Реале». Нельзя сказать, то Эдегор тянул басков на себе. Но фигурой был важной, и без него было сложно представить игру.

Однако пока потерю Мартина никто не ощутил. Сам норвежец снова потерялся в Мадриде. А «Сосьедад» сумел безболезненно заменить своего ведущего полузащитника, пригласив опытнейшего Давида Сильву. Переход этот был воспринят неоднозначно, с некой долей скепсиса. Нет, мастерство Давида, как и его заслуги перед испанским футболом, никто под сомнение не ставит. Смущал возраст новичка — 34 года, да и «Манчестер Сити», где Сильва отыграл десять лет, привык к решению иных задач, нежели его новая команда. Второй момент. «Реал Сосьедад» давно сделал то, что никак не осмелится совершить «Атлетик», а именно отказался от этнического принципа при комплектовании команды. В Сан-Себастьяне играют не только баски. Но что касается испанских футболистов, то предпочтение отдаётся именно баскам. Или хотя бы соседям из Наварры, к которым принадлежит вернувшийся годом ранее из Англии левый защитник Начо Монреаль. А Давид Сильва — уроженец Канарских островов, да и вообще на четверть японец. В «Атлетик» бы его не взяли. Но «Сосьедад» был иного мнения и не прогадал. Давид приехал в Сан-Себастьян играть, а не доигрывать. То он и подтверждает на протяжении девяти туров. Чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы забил один мяч и дважды помог отличиться товарищам. Более того, он ведёт игру в центре поля, а ветеран умеет делать это не хуже норвежца.

Но главная звезда лидера Ла Лиги вне всяких сомнений — левый крайний полузащитник Микель Ойарсабаль. В пятиматчевой выигрышной серии Микель отличился шесть раз. Ойарсабаль и в предыдущих сезонах смотрелся прекрасно, забивая не менее десяти мячей, а уж в нынешнем он просто восхитителен. Что скорость, что дриблинг, что удар, что видение поля. В сборной Испании баска явно недооценивают, там Ойарсабаль получает не так много времени. Но в родном клубе за Микеля держатся двумя руками. Продлили с ним контракт, назначили приличную сумму отступных. Меньше ста миллионов не предлагать, и то не факт, что продадут. В отсутствие давно травмированного капитана Ильярраменди именно Ойарсабаль выводит «Чури урдин» на поле. Созданы все условия. Играй и радуй. Пока телезрителей.

Но если Ойарсабаль несмотря на возраст, а Микелю всего 23 года, уже приучил болельщиков к сильной игре, то прогресс правого атакующего полузащитника Кристиана Португеса стал особенностью нового сезона. Нет, не неожиданностью, от Порту (так называют футболиста в Испании) давно ждали хорошей игры. Недаром баски заплатили за уроженца Мурсии 10 миллионов евро. Просто в нынешнем сезоне миниатюрный — рост Кристиана всего 167 сантиметров, созрел. Может быть, поздно — в 28 лет, но лучше поздно, чем никогда. Порту не столь быстр, как Микель, но при этом он лучше играет в пас и, как ни странно, головой.

Еще один Микель — Мерино, не столь заметен, как его тёзка. Но выполняет гигантский объём в центре поля, развязывая руки созидателям. Мерино довольно рано раскрылся в родной «Осасуне», но уход в дортмундскую «Боруссию» был ошибкой. Да и в «Ньюкасле» он скорее терял время. Но в Сан-Себастьяне футболист получил игровую практику и вырос в одного из сильнейших опорников Испании. Рядом с Мерино заметно прибавил ещё один игрок центра поля — Мартин Субименди, который всё чаще и чаще выходит в стартовом составе.

Выбор вратаря одно время считали чудачеством Иманола. Херонимо Рульи, один из голкиперов сборной Аргентины, считался первым номером «Чури урдин». Но в прошлом году его довольно спокойно отдали в аренду французскому «Монпелье», в новом сезоне отпустили в «Вильярреал». Опытный Мигель Анхель Мора сидит на лавочке, а играет Алехандро, или как его чаще называют, Алекс Ремиро. Воспитанник «Атлетика» бегал по арендам, помог «Уэске» в первый раз выбраться в Примеру, а потом снова оказался лишним в Бильбао. И тут приглашение в Сан-Себастьян. Ремиро не сразу, но всё же стал основным в «Сосьедаде». В этом сезоне Алекс бесспорный первый номер своей команды. О сборной он пока не мечтает, там все места заняты. Но своё место в воротах «Чури урдин» он просто так не отдаст.

Второй сезон в центре обороны выделяется Робин Ле Норман. Не слишком известный в родной Франции игрок уже обратил на себя внимание главного тренера чемпионов мира Дидье Дешама. На родине Робин почти не играл, вот и подался в соседнюю Испанию, где стал игроком основы крепкого клуба. Ле Норман очень хорош в подкатах и выборе позиции, неплохо играет головой, еще умеет начинать атаки, как длинным, так и коротким пасом. Кроме того, Робин успел добиться хорошей сыгранности с другим центральным защитником Арицем Элустондо.

Центральный нападающий Александер Исак, мощно выглядевший во втором круге прошлого сезона, пока не вышел на пик формы. Всего два гола. Также ещё не разыгрался и второй мощный форвард Виллиан. Наверное, это вопрос времени. Как игра Аднана Янузая. Бельгиец пока довольствуется выходами на замены.

«Реал Сосьедад» хорошо замахнулся. Но каким будет удар. В Сан-Себастьяне уже вспоминают события 17-летней давности, когда их любимый клуб на равных боролся с «Реалом» и лишь на финише пропустил мадридских одноклубников вперёд. Не забыли болельщики, как в начале восьмидесятых «Чури урдин» дважды выигрывали чемпионат Испании. «Соккер.ру» писал об этих славных временах. Команда на ходу, почему бы не помечтать? Чемпионство баскам вряд ли светит, но побороться за место в Лиге чемпионов вполне по силам.