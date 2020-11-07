Погребняк огорчил «Спартак». Три форварда и высокие фланги не испугали «Урал»

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сегодня, 19:30

«Соккер.ру» обращает внимание, как тактические идеи Тедеско помогают и вредят.

Матч против «Урала» был важен для Доменико по нескольким причинам. Первая: проиграли «Ростову», показав плохой для лидера РПЛ футбол. Вторая: «Урал» — неудобный соперник, 1 победа в 5 матчах до сегодня, и снова не получилось победить.

Была и третья причина. Завтра ЦСКА встретит Карпина, «Локомотива» — Шварца, а «Зенит» — Мусаева. Конкуренты потеряют очки, минимум каждый второй. «Спартак» не обыграл «Урал», но есть повод рассказать о новинках в игре команды. Тедеско добавил мелких, но принципиальных штрихов.

Изменили модель игры

Движению к схеме «3-1-4-2» не одна неделя, но раньше так не могли работать, поскольку не было Мозеса, а появление Бакаева под двумя форвардами превращало схему в «3-4-1-2». В Екатеринбурге, не считая дебютного отрезка, где «Урал» решил взять «Спартак» нахрапом, видели Мозеса, Айртона и Зобнина высоко, Ларссона – на одной линии с Романом, а крайние центральные располагались привычно широко в позиционных атаках. Понсе и Соболев сыграли в паре.

Изъяны идеи: упираясь в низкий блок соперника, как с «Уралом» после перерыва, «Спартак» теряет темп, получая пять человек в центре и недобор на флангах для растягивания чужой линии защиты.

Ларссон заменил Бакаева

Зелимхан, хотя его по праву критиковали – не в форме, провел в основе 10 туров. Теперь уже из четырнадцати, ведь Ларссон сыграл сегодня плеймейкера. Для Джордана, что не пропустил ни одного поединка, позиция не новая, но Тедеско выпустил одновременно и шведа, и Соболева с Понсе. Смелая схема с тремя номинальными форвардами позволила собрать удары – 17 штук на выезде. Ларссон создал четыре из них, причем переключился строго на пасы, обошелся без единого удара.

Изъяны идеи: Джордана нет в штрафной – 0 касаний в ее пределах, а в отборе как хавбек он так себе. Арбитр не свистнул на нем фол – «Урал» забил второй мяч в той атаке.

Латерали заиграли высоко

Фишка этой идеи в том, что когда «Спартак» переводит значительные силы на правый фланг – слева можно заметить, как Крал делает шаги влево, прикрывая спину Айртону. Зобнин еще активнее и очевиднее страхует Мозеса после его атак. Сегодня Тедеско получил плоды от такой тактики, ведь у бразильца голевая передача, у нигерийца – заработанное пенальти.

Изъяны идеи: Айртон и Мозес так себе в защите. Следовательно, Крал и Зобнин быстрее устают, их страхуя, а широкая игра соперника – Кулаков активничал в атаке, приводит к моментам у ворот Максименко.

Еще сильнее опустили линию защиты

Если против «Ростова» у команды Карпина был один крутой момент, и Мамаев его реализовал, то «Урал» сыграл иначе. Агрессивная игра хозяев привела к полумоментам. Уральцы растягивали защиту «красно-белым», но Тедеско опустил линию обороны вниз, не позволяя Мозесу и Айртону часто играть в защите невнимательно. Пропустили после углового и контратаки, «Урал» реализовал 2 из 4 точных ударов. Хозяева создавали моменты через Эль-Кабира по флангу в первом тайме, а Аугустиняк сравнял счет после того, как закопанные на линии штрафной центральные беки остались без помощи центральных хавбеков Умярова и Крала:

Изъяны идеи: увеличивается отрыв Маслова, Жиго и Джикии от команды. В результате Самуэль и Георгий выпадают из созидательной фазы игры – сегодня у них суммарно передач лишь на 8 больше, чем у одного Маслова. А самое главное – появляется разрыв, который один Крал закрыть физически не может. Тем более что Алекс страхует Айртона в атакующей фазе.

Ставка на изначальный план

Вынужденная привычка, ведь проблема в состоянии Кокорина, Бакаева, Мозеса – нигериец ушел с поля в перерыве, вместо него вышел Умяров и начали эксплуатацию универсализма Зобнина. Форвард Александр и хавбек Зелимхан появились лишь в концовке, тренер не уверен, что им хватает свежести на полчаса против соперника, настроенного навредить «Спартаку». Да и появление этих игроков атаки ничего не изменило. Однообразие подхода становится проблемой «красно-белых». Мелкие фишки Доменико предлагает – идут к продуктивности Мозеса в атаке, Айртон стал смелее смещаться в центр. Но все эти козыри перекрываются сопутствующими минусами. Например, неумением закрывать соперников при подаче с углов поля, хотя опека на первый взгляд плотная.

Изъян идеи: «Спартак» сыгранный, поэтому они получают преимущество в контроле мяча (сегодня 54 % времени играли первым номером), точнее, чем соперники, отдают передачи (брак всего 18 %). У москвичей больше ударов – 10 на 17, больше обводок. Команда сыгранная, поэтому перехватывает мячи (19 удачных действий). Но этого мало, если видим нехватку точных опасных ударов от свежих людей, вышедших на замену.

«Спартак» играет симпатично, но не готов к лидерству?

Такое ощущение, что Тедеско с командой себя немного неправильно позиционируют. В том плане, что не вселяют страх в соперника. Или хотя бы ту обреченность, что выручает «Зенит» в плохой вечер в РПЛ . «Спартак» иногда дожимал, да и по голу Аугустиняка будут споры о решение VAR – агрессивная атака видна, возможен фол. Но мы говорим о тактике.

Как только соперник заставляет «Спартак» перестраиваться, чтобы победить – возникают проблемы. Не забили «Сочи» третий мяч, чтобы ни один арбитр РПЛ не смог отобрать у них победу. Не сумели дважды пробить Беленова – минус два пункта с «Уфой». С «Ростовом» тоже, хотя остались на концовку в большинстве, не увидели «Спартак», что шокировал Карпина.

И сегодня не победили. Хватало четырех голов для плюс 7 пунктов и уверенного первого места. А парадокс ситуации – все положительные идеи Тедеско одновременно оголяют тылы. Минус на плюс дает нейтральный ноль – перебор с ничьими. «Спартак» уже не проигрывает (как сезоном ранее). Тогда после 14 матчей было 6 поражений, сейчас — два, в целом видим прогресс. Но не видим готовности резервистов спасти, если речь не о выходе Соболева на замену.