Замены – слабое место Семака. Странные решения ведут к осечкам «Зенита»

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сегодня, 10:10

Проверяем на примерах этого сезона. «Соккер.ру» видит тенденцию, что учащает неудачи.

7 августа 2020. «Зенит» — «Локомотив» — 2:1

Петербуржцы выиграли Суперкубок России, но смотрите на замены. Семак с 81 по 90 минуты использовал все пять, чтобы сломать Николичу игру в концовке. Не строить свое, ломать чужое. Освежения не было. Жирков почти сразу получил желтую. Уходящего Азмуна наказали перед самой заменой. «Зенит» тянул время, ведя 2:1.

15 августа 2020. «Ростов» — «Зенит» — 0:2

Начинаем с матчей, где Семак выигрывал, но с оговорками. В Ростове-на-Дону на 78-й минуте удалили Ракицкого. До этого Семак успел снять с игры крайних хавбеков, но замены Карпина сработали лучше. Пусть не смущает гол Ловрена в концовке. «Ростов» поднажал и до удаления, и после. Замены Семака ничего не дали, были словно случайными.

26 августа 2020. «Динамо» — «Зенит» — 1:0

Первый случай в сезоне, когда от Семака требовалось перестроить игру, пропустив, но у тренера не получилось. На 70-й минуте убрал Оздоева и Дзюбу, выпустил Ригони и Жиркова – странные замены. И хотя арбитр ошибочно удалил Скопинцева (позже карточку отменили), даже в большинстве «Зенит» не заиграл. Барриос увидел красный свет, а судорожный выход Сутормина и Ерохина запоздал – на 87-й минуте сложно сломать «динамовцев», что почувствовали вкус победы.

30 августа 2020. «Локомотив» — «Зенит» — 0:0

Ноль. Ноль точных ударов за матч в Москве увидели в исполнении «Зенита». Слабо для чемпиона, особенно с учетом, что у Семака есть конкуренция в составе. Снова увидели любимые двойные замены – Ригони и Круговой, Ерохин и Сутормин вышли попарно. Не увидели перемен в перерыве. Были запоздалые ходы – на 86-й минуте. Конечно, «Локомотив» не проиграл.

19 сентября 2020. «Урал» — «Зенит» — 1:1

Те же яйца, только в профиль – у Семака любовь к бесполезным двойным заменам. Разница лишь в том, что «Урал» пропустил на 4-й минуте и отыгрался на 69-й. Но разве были у чемпиона шансы переиграть команду Матвеева за счет замен? «Урал» во втором тайме создал немного моментов, но забил. А из четырех джокеров Семака лишь у Ригони был удар по воротам.

3 октября 2020. «Спартак» — «Зенит» — 1:1

Очередной классический пример. «Зенит» повел на 65-й минуте, чуть позже Семак выпустил Азмуна, но в итоге дождался лишь гола Понсе в свои ворота. Во втором тайме у чемпиона нет свежих ходов, Сергей Богданович использовал в ключевом матче РПЛ замены, чтобы тянуть время – Круговой и Сутормин вышли на 91-й минуте.

20 октября 2020. «Зенит» — «Брюгге» — 1:2

Редкий случай в сложной игре, когда «Зенит» получил гол в свою пользу уже после замен. Вендел и Мостовой появились, а через пару минут случился автогол «Брюгге». Отчасти перестановки сработали: У Вендела был 1 удар и 2 момента, у Мостового – 2 удара. Конечно, попытки не засчитываются на табло, «Брюгге» выиграл в гостях в концовке. Но тут дело не в заменах. С другой стороны, освежение игры запоздало, в атаке недоработали – 3 точных удара за матч и автогол, и при счете 1:1 «Зенит» не мчался за победой.

24 октября 2020. «Зенит» — «Рубин» — 1:2

Обратите внимание, что чемпион начал терять очки дома, где обычно выступает успешно. В Санкт-Петербурге в национальном первенстве давно не уступали, но Слуцкий разработал грамотный план на игру, на гол Ерохина ответили мячами Деспотовича и Йевтича. Ждали ходы Семака. И что увидели? За одиннадцать минут вбросил в игру свежую четверку, которая выжала из себя 1 последний пас и 1 удар. Снова не перестроились, не сравняли.

28 октября 2020. «Боруссия» Д – «Зенит» — 2:0

Тут Семак решился на небывалый для себя ход – Дзюбу сняли в перерыве. Но разве с Мостовым выиграли? Парадокс, что уже после серии замен случилось пенальти. И попытка освежить игру сменой Барриоса на Сутормина провалилась. В очередной раз Семак разрушает игру своей команды во втором тайме. Нужна свежесть, а вместо нее появляется сумбур. И редко видим реальное голевое усиление атаки.

4 ноября 2020. «Зенит» — «Лацио» — 1:1

Обидно упускать победу, когда соперник не может поставить лучших футболистов. И почти не создает моменты, как и сам «Зенит». Но Семака наказали за непонятное отношение к выбору времени и характера замен. По уму первым надо было убрать Жиркова, намного быстрее. Был смысл выпустить Вендела вместо Оздоева или Кузяева – добавить последний пас, попытаться забить второй гол. Заодно перевели бы Дзюбу на острие, чтобы меньше включался, берег силы, мог подыграть в концовке.

Но нет, Вендел и Сутормин появились на 91-й минуте, когда Кайседо сказал голевое слово. Во втором тайме у Семака не получается контролировать игру, особенно когда соперник делает свои ходы. В РПЛ многие не могут навалиться на «Зенит» агрессивно, а в ЛЧ все соперники забирали очки именно во вторых таймах. Дело не только в усталости. Индзаги использовал Кайседо, Перейру и Фелипе как оружие по достижению результата. У Семака плановые замены не сыграли, как обычно.

Выводы из разбора

- о странных заменах тренера «Зенита» говорим с его первого сезона главным. Боязнь к перестановкам в сердце проблемы. Экспериментов с тактикой давно нет, «4-4-2» — базовая схема. Но в строгой классической структуре игры есть люфт для перемен – хотя бы по позиции. Вот только не получается у Семака сделать замену вовремя и переломить неудачный матч;

- Сергей Богданович часто начинает паниковать во втором тайме. В «Уфе» у него не было проблем с заменами, поскольку скамейка была короткой. В «Зените» тоже временный дефицит кадров, но тренер должен был убедить боссов, что не хватает людей тех или иных позиций. Приезд плеймейкера Вендела не привел хотя бы к эффекту Жулиано, не говоря об эффекте Халка;

- не исключено, что сами запасные подобраны неверно. Впрочем… Понятно по форме Ерохина, что резервист прошлого чемпионского сезона – забил лишь 2 гола в ЛЧ и РПЛ , может приносить пользу. Но только если играет в основе. Сейчас имеет 7 голов и 2 ассиста. Как джокер – после 16 выходов на замену, пользу не приносил, в старте – другое дело. С Оздоевым когда-то было аналогично. Но невозможно всех поставить сразу, надо уметь и перестановками пользоваться;

- «Зенит» потерял очки в 8 матчах из 16 в РПЛ и Лиге чемпионов, в половине случаев. В этих поединках увидели 31 замену (3.9 в среднем за игру). Но если начинать считать ассисты и голы людей, вышедший усилить «Зенит» с подачи Семака, то сделать это просто — 0 мячей и 0 результативных передач. Красноречивая статистика, 31 попытка переломить ход непростого поединка и 31 разочарование.

Семак и его штаб проигрывают в футбол во вторых таймах – шесть из семи осечек с голами соперники оформили после перерыва.