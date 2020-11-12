Бестрофейные гении. Блестящие футболисты, чьи руки не щупали кубков

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сегодня, 17:44

«Соккер.ру» отдает должное футболистам с выдающимися карьерами и без командных наград.

Мэттью Ле Тиссье (Англия)

Скромный «Бог» с Гернси посвятил свою карьеру выступлениям за «Саутгемптон», в составе которого провел 540 матчей и забил 210 голов, но так ничего и не выиграл. Был ли когда-либо в Англии более недооцененный футболист, чем Ле Тиссье? Зато Мэтт не изменил «святым» и стал «Богом» на Южном побережье Британии.

Он не расцвел в сборной Англии, в составе которой провел только 8 матчей и не был близок к большим наградам в составе «Саутгемптона», несмотря на свой статус одного из самых неординарных и талантливых английских футболистов за последние полвека. Ле Тиссье не обладал высокой скоростью, но его грация покоряет даже сейчас, если взглянуть на старые записи.

Только ради него одного стоило составить этот список, ведь Мэттью благодаря своим 16 сезонам в «Саутгемптоне» стал культовой личностью не только для фанатов «святых», но и для поклонников футбола по всей стране, которые тоже респектовали Ле Тиссье за его исключительную преданность. Сам Мэтт никогда не делал подвига из своей верности «Саутгемптону», для него это было в порядке вещей:

Я играл в эту игру так, как мне хотелось, и если бы я перешел в более крупный клуб, вероятно, у меня стало бы меньше свободы и меньше возможностей быть собой. Я знал, что скорее всего не выиграю никаких наград с «Саутгемптоном», но я играл в Премьер-Лиге 16 лет и это доставляло мне истинное удовольствие. Ни за что не променял бы его на медаль, которую я мог завоевать в другом месте.

(Италия)

Конечно, вы можете сказать, что Джузеппе выигрывал Серию B и Кубок Интертото, но давайте говорить серьезно: у вице-чемпиона мира 1994 года Синьори нет командных титулов. Индивидуальные имеются, в частности, форвард трижды выигрывал «Золотую бутсу» Серии A в 90-е годы, обходил таких монстров, как Баджо и Батистута, Бирхофф и Индзаги.

Голевые подвиги Синьори относятся к периоду его выступлений за «Лацио», а начинал Беппе в скромных клубах — «Леффе», «Пьяченце» и «Фодже». У Джузеппе изумительная статистика — 265 голов на клубном уровне, 126 из которых он забил в футболке римских «орлов».

Молниеносная скорость, превосходный темперамент и прекрасная реализация, однако, не сделали Синьори мишенью для больших клубов, хотя в итальянской прессе не раз открывались бурные дискуссии относительно того, что маленький маэстро мог бы усилить атаку «Милана», славящегося своей великой оборонительной линией.

Наигравшись в «Лацио», 30-летний Синьори оказался сначала в «Сампдории», а потом в «Болонье», где ему предложили очень скромную зарплату и шикарные бонусы за результативность. Беппе не остался внакладе, забив 84 гола в 176 матчах. Увы, к трофейному золоту он так и не прикоснулся.

(Германия)

На счету Бернда Шнайдера 81 матч и 4 забитых мяча за сборную Германию, он выигрывал «серебро» и «бронзу» на чемпионатах мира, но «золото» — никогда и нигде. Шнайдер начинал карьеру в клубе «Карл Цейсс» (Йена), с которой боролся за сохранение прописки во втором дивизионе, уже опытного Бернда пригласил франкфуртский «Айнтрахт», где он провел дебютный сезон на высшем уровне в 25 лет. И сразу же перешел в «Байер».

В тот самый «Байер», который готов был каждого влюбить в себя своей игрой и оттолкнуть каким-то иррациональным невезением, за что получил прозвище «Неверкузен». Бернд играл шикарно и регулярно вызывался в сборную Германии на протяжении десяти лет, но выиграть ничего так и не сумел, хотя не раз подбирался к трофеям на расстояние вытянутой руки.

Квинтэссенцией карьеры немецкого полузащитника стал 2002 год, когда он в течение нескольких недель проиграл финалы Лиги чемпионов, чемпионата мира и Кубка Германии, а также стал серебряным призером Бундеслиги, причем «Байер» отдал первую строчку дортмундской «Боруссии» за тур до финиша.

(Италия)

Замечательный Тото Ди Натале 20 лет играл в футбол, стал лучшим бомбардиром в истории «Удинезе» (224 гола), более сорока раз надевал футболку сборной Италии, дважды становился самым результативным футболистом Серии А. Его карьера — еще одно доказательство, что, хотя трофеи и имеют огромное значение в футболе, они не являются единственным показателем класса и значимости футболиста. Да что там — любые побрякушки меркнут на фоне культурного влияния и уважения публики.

Ди Натале только в 25 лет впервые сыграл на высшем уровне, а к 30 годам Антонио забил какие-то 47 голов в Серии A. Зато потом понеслось! В возрасте с 31 года до 36 лет (2009-2014 годы) Тото наколотил в чемпионате Италии 120 голов. Итальянский форвард скромных габаритов (рост Антонио — 170 сантиметров, как и у Синьори) не выиграл никаких трофеев, зато обзавелся тысячами друзей на всю жизнь: