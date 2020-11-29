«Атлетико» — «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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29 ноября 2020, 11:58

1 декабря в Мадриде состоится матч Лиги Чемпионов. «Атлетико» на домашней арене сыграет против «Баварии». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на это противостояние.

«Атлетико»

В двух матчах против «Локомотива» команда из Мадрида набрала только два очка. «Атлетико» сейчас занимает вторую строчку в группе, имея на счету пять зачетных пунктов.

Подопечные Диего Симеоне в первом туре уступили в гостях «Баварии» (0:4), после чего, обыграли дома «Зальцбург» (3:2). В последнем матче чемпионата Испании «матрасники» одолели в гостях «Валенсию» (1:0).

«Бавария»

«Бавария» показала стопроцентный результат в четырех турах групповой стадии Лиги Чемпионов. Благодаря этому коллектив из Мюнхена досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места.

Последней жертвой команды стал «Зальцбург», который был переигран в прошлом туре (3:1). В чемпионате Германии «Баварии» легко разобралась в гостях со «Штутгартом» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» — 2.140

Ничья – 3.950

Победит «Бавария» — 3.190

Статистика

«Бавария» выиграла 15 последних матча в Лиге Чемпионов

«Бавария» забивала минимум три гола в 9 из 11 предыдущих поединках турнира

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 10 из 11 прошлых матчах «Баварии» в ЛЧ

(2,5) прошла в 10 из 11 прошлых матчах «Баварии» в «Атлетико» выиграл оба домашних поединка у «Баварии» с одинаковым счетом 1:0

Прогноз

Статус фаворита «Атлетико» в этом матче связан с тем, что «Бавария» уже не преследует никаких турнирных задач на групповой стадии Лиги Чемпионов. Но вряд ли немецкая команда позволит себе вольности, ведь на кону стоит престиж мюнхенского клуба.