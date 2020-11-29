«Атлетико» — «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1 декабря в Мадриде состоится матч Лиги Чемпионов. «Атлетико» на домашней арене сыграет против «Баварии». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на это противостояние.
«Атлетико»
В двух матчах против «Локомотива» команда из Мадрида набрала только два очка. «Атлетико» сейчас занимает вторую строчку в группе, имея на счету пять зачетных пунктов.
Подопечные Диего Симеоне в первом туре уступили в гостях «Баварии» (0:4), после чего, обыграли дома «Зальцбург» (3:2). В последнем матче чемпионата Испании «матрасники» одолели в гостях «Валенсию» (1:0).
«Бавария»
«Бавария» показала стопроцентный результат в четырех турах групповой стадии Лиги Чемпионов. Благодаря этому коллектив из Мюнхена досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места.
Последней жертвой команды стал «Зальцбург», который был переигран в прошлом туре (3:1). В чемпионате Германии «Баварии» легко разобралась в гостях со «Штутгартом» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» — 2.140
- Ничья – 3.950
- Победит «Бавария» — 3.190
Статистика
- «Бавария» выиграла 15 последних матча в Лиге Чемпионов
- «Бавария» забивала минимум три гола в 9 из 11 предыдущих поединках турнира
- Ставка на ТБ(2,5) прошла в 10 из 11 прошлых матчах «Баварии» в ЛЧ
- «Атлетико» выиграл оба домашних поединка у «Баварии» с одинаковым счетом 1:0
Прогноз
Статус фаворита «Атлетико» в этом матче связан с тем, что «Бавария» уже не преследует никаких турнирных задач на групповой стадии Лиги Чемпионов. Но вряд ли немецкая команда позволит себе вольности, ведь на кону стоит престиж мюнхенского клуба.
Вероятней всего, нас ожидает игра на встречных курсах с забитыми голами. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.751.