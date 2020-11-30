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Рибалта отрицает, что трансфер Малкома – провал. Проверяем КПД дорогих сделок «Зенита»

30 ноября 2020, 20:36
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Узнайте, как часто петербуржцы попадали и промахивались с новичками.

У неудачного трансфера всегда очень много отцов

Трансфер записывают в строку «провал», если деньги не отыграны на поле. Разграничить просто, но не всегда неудача новичка прямо связана лично с ним, или с людьми, что его выбрали и привезли в клуб за хорошие деньги, как Малкома или Вендела.

Но странно, что опытный Рибалта заговорил о трансфере Малкома, словно его лично обвиняют в неудаче. Вспомнил травму бразильца (по словам Медведева, о проблемах знали до покупки), добавил в уравнение Семака, якобы вместе одобрили сделку.

Извне точно не идет поиск крайнего в лице Хавьера. Просто вингер за 40 млн евро без голов и ассистов, и это влияет на результаты. Малком не играет в сильный футбол, даже когда здоров. А именно удачная селекция, если верить и Гвардиоле, и Семаку, определяют успешность команды.

Например, в Лиге чемпионов, где «Зенит» в прошлом сезоне был в шаге от плей-офф – в случае приличной игры в Лиссабоне, а сейчас должен бороться за третье место в группе в лучшем случае. А все из-за заметных трансферов или их отсутствия.

У «Зенита» 41 дорогой трансфер, у «Спартака» — 23

Считаем, отделив обычные сделки от дорогих. Для «Ростова», например, рекордный трансфер – 3.75 млн евро за новичка, но «Зенит» держится на волнах совсем другой высоты. Логично выделить понятие «дорогое подписание» именно для РПЛ. Отметка в 5 млн евро или больше подходит, поскольку и при старых ценах, и сейчас это уже немалые деньги.

У «Зенита» всего 41 такая ставка. «Спартак», как знаете из подзаголовка выше, набрал 23 такие сделки, и это клуб со вторым бюджетом в лиге. «Локомотив» за все время тоже 23 раза тратил пять или больше миллионов евро на переход одного футболиста. У ЦСКА набралось всего 19 игроков за такие деньги, все остальные новички пришли дешевле. У «Динамо» 20 сделок от пяти миллионов евро за один трансфер.

Получается, «Зенит» примерно в два раза чаще рискует. Более того, в их случае планка расположена намного выше – 19 трансферов от 10 млн евро за одного игрока. У «Динамо» всего 8 таких сделок, у ЦСКА и «Локомотива» – по 4, у «Спартака» — 8, более чем в два раза меньше. Суммарные расходы на дорогих новичков у клуба из Санкт-Петербурга высокие – 522 млн евро, средняя стоимость дорогого новичка – 12.75 млн евро.

У «Локомотива» рекордный новичок стоил 15 млн евро, у ЦСКА – 15.7, так что с «Зенитом» в РПЛ некого даже сравнивать. И если разделять полезные и бесполезные сделки, то на данный момент 20 сделок не принесли столько футбольной радости, как хотелось бы «Зениту». Получается, что доля успешных сделок за большие деньги составляет всего 51%, еще немножко, и каждый второй дорогой трансфер себя не оправдает.

Конечно, для этого Малкому и Венделу надо сыграть плохо от начала до конца своего пути в Санкт-Петербурге, и бывали обратные примеры – дорогие Халк, Витсель и Данни оправдали свое появление, а Паредес был неудачной сделкой для футбола, но выгодным трансфером для клубной казны, ведь сумели обмануть шейхов на переговорах. Но чаще вокруг пальца обводят сам «Зенит», суммарно около 210 млн евро потратили на тех, кто не заиграл, как Халк, Данни или Тимощук.

И не принес столько пользы, как Погребняк, подписанный за 5 млн евро, или Кержаков, которого московское «Динамо» по доброте душевной подарило «Зениту» всего за 6.5 млн евро. И опаснее всего для петербуржцев сделки среднего сегмента – много ошибок при покупках за 7-9 млн евро.

У остальных богатых клубов КПД ярчайших сделок выше

И цена ошибки растет, ведь у «Зенита» нет столько денег, как раньше. Речь пока не идет о существенном урезании бюджета, но сложнее зарабатывать в дни матчей. А записывали в эту строку в бухгалтерии неплохие суммы. Также упал спрос на игроков, которых петербуржцы могут отдать в топ-5 – зимой Азмуна, Барриоса и Дриусси с руками за 15-20 млн евро не оторвут.

Даже Сантос, поскольку пришел не за копейки, не принесет большую чистую прибыль. Да и самому «Зениту» Дуглас нужен на разных позициях. Зато растет цена ошибки. Вместо Малкома могли привезти троих ценных футболистов. Если не заиграет и упадет в цене до 10 млн евро вместо сорока – увидите серьезную потерю для клуба.

А если добавить, что общий КПД по дорогим сделкам всего 51%, то вывод не в пользу петербуржцев. У «Спартака» из 23 дорогих сделок 65% удачных, хотя есть Тиль и Педро Роша, о которых вспоминают в первую очередь. У ЦСКА эффективность такая же высокая – 63 %, но еще может подрасти, если Эджуке, Гайч и Фукс придут в себя и будут лидерами в будущем.

У «Локомотива» 78% сделок выше 5 млн евро удачные, у «Динамо» — в том же районе, даже чуть выше, если Шиманьски и Моро в итоге попадут в категорию удачных сделок, а шансы такие имеются. Так что «Зенит» из самых богатых и знаменитых выделяется в худшую сторону. И по трансферному балансу худшие, убытки равны 242 млн евро за десять лет, хотя тут не учтены сотни миллионов, что потратили на зарплаты игрокам, что не принесли пользу.

И по затратам «Зенит» нельзя сравнивать с другими, «Спартак» и «Анжи» отстают почти в два раза. Но не исключено, что именно талант чемпиона к совершению неуместных и бесполезных сделок оставляет в РПЛ интригу. Если бы подписывали свободных агентов с мастерством «Ювентуса», а новичков подбирали, как «Бавария», то в России лет восемь подряд мог быть один чемпион.

Но попытка усилить состав Малкомом, Венделом, Чистяковым и Ловреном не обеспечила успехи в ЛЧ и солидное преимущество в РПЛ к зиме. Для богатейшего клуба это плохо, для реальной чемпионской борьбы – замечательно.

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Project Pandora
Project Pandora ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 10:12
А титулы по чём?
Хиромант
Хиромант
02 декабря в 17:25
Тут два варианта - либо Малком не тот, за которого его все приняли, либо тренер слабый, не знает какой пазл куда поставить, чтобы сложилась целая картинка (читай - команда). А если и то, и другое - тогда совсем все плохо - надо будет менять обоих.
С Венделом картина таже. Валяемся в лазаретах, даже не начав толком играть. А когда и сыграл немного - то не та позиция, то поля у нас не такие, то адаптация прошла неправильно, то ещё какая-нибудь хрень. Короче отмазки что по одному бразильцу, что по другому лепят постоянно, пытаясь как-то оправдать их "НИКАКУЮ" игру.
Ракицкому запретили бить штрафные и делать длинные диагонали вперёд - и всё, игрок "сдулся". А ведь именно из-за этих штрафных и обостряющих длинных точных передач в атаку его и брали в команду. И ведь именно этим он блистал в первый сезон в Зените. Куда всё подевалось? Значит запрещает тренер, строит какую-то свою тактику, которую мы до сих пор не можем увидеть, даже с сильным микроскопом.
Вот на вскидку три из 6 дорогих трансферов Рибалты. И поди пойми, кто здесь "ХУ"?!
Рибалта - "подсунувший" клубу "некондицию"? Тренер - не нашедший правильное место в составе сильным игрокам? Сами игроки - начавшие откровенно "валять дурака" на поле, увидев такие офигенные зарплаты и "валяться" по лазаретам, увидев такие офигенные больничные?
Я, лично, затрудняюсь с правильным ответом...
ekliziast
ekliziast ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
01 декабря в 16:16
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Dgoni67 (раскрыть)
    01 декабря в 13:33
    Почему обязательно легионеров вместо Малкома , а не привести, к примеру Сафонова + Антона Миранчука + Зобнина ( фамилии взял навскидку), т.е. не легионеров. С точки зрения хозяев Зенита "Деньги в РПЛ решают все"
    112910415
    112910415
    01 декабря в 12:49
    как бы не разорились с такой эффективностью !
    или нет, не опасно ? )
    Bullкин
    Bullкин ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    01 декабря в 09:21
      Dgoni67
      Dgoni67
      01 декабря в 00:47
      "Вместо Малкома могли привезти троих ценных футболистов" - пишет автор. Вы о каком чемпионате пишете, вообще то у нас лимит
      sv_1969
      sv_1969 ответ JackNorz (раскрыть)
      30 ноября в 23:37
      Не основы это точно!Во многих он выходил на 15-20 мин!Я просто ответил человеку на то что он говорит что типа шейхов не обманули а я считаю что это была классная сделка по продаже!Только и всего)
      JackNorz
      JackNorz ответ sv_1969 (раскрыть)
      30 ноября в 23:31
      В Википедии посмотрел? Молодец, но если внимательнее посмотреть, 35 матчей у него по состоянию на 12 августа 2019 года. Играл в финале ЛЧ в этом году, в новом сезоне уже участвовал в 7 матчах чемпионата Франции. Может игрок и не прям железной основы, но времени на поле он проводит достаточно.
      sv_1969
      sv_1969 ответ Правдин Семён (раскрыть)
      30 ноября в 23:23
      У Паредеса в ПСЖ всего 35 матчей с 19-го года и в старте там не все!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      30 ноября в 23:12
      Стадион прибавьте к малкому и халкам
      7777demon
      7777demon ответ Правдин Семён (раскрыть)
      30 ноября в 23:04
      В основе ПСЖ!?) Вы собственно футбол смотрите или что!?
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      30 ноября в 21:38
      Отчасти так. Но на вентилятор накинуто немало . По Венделу ещё не ясно ничего. Чистяков в аренде и недорогой-зачем он здесь? С Паредесом обманули шейхов? А почему он тогда в основе и ПСЖ и сборной? И т.д.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      30 ноября в 21:22, ред.
      Вместо этого многословия можно обратить внимание на следующее. "И по трансферному балансу худшие, убытки равны 242 млн евро за десять лет, хотя тут не учтены сотни миллионов, что потратили на зарплаты игрокам, что не принесли пользу." В этой связи вызывает улыбку фраза " Зенит в два раза чаще рискует". А чем он рискует? Государственными деньгами. Рискует тот, кто своими деньгами рискует и может обанкротиться. Гинер рискнул на свои построить стадион ( в отличие от Зенита) - лишился контроля над клубом. А Зениту спокойно списали убытки в без малого 500 млн ( полмиллиарда!!!) евро и хоть бы что. Кстати это как раз стоимость стадиона ВЭБ арена. Вот вам и спортивный принцип в действии. А приводить в пример Спартак нельзя. Там Федун своими деньгами рискует, как и Галицкий, и Ротенберг.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      30 ноября в 20:59
      Что по мнению автора является «удачным» трансфером, а что «провальным»?
      Зенит начал покупать игроков дороже 5 лямов с 2007 года.
      За это время взяли 16 титулов.
      Сколько титулов взяли Динамо и спартак со своими «удачными» трансферами?
      sv_1969
      sv_1969
      30 ноября в 20:39
      Рибалту слушать себя не уважать)
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