Рибалта отрицает, что трансфер Малкома – провал. Проверяем КПД дорогих сделок «Зенита»

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30 ноября 2020, 20:36

Узнайте, как часто петербуржцы попадали и промахивались с новичками.

У неудачного трансфера всегда очень много отцов

Трансфер записывают в строку «провал», если деньги не отыграны на поле. Разграничить просто, но не всегда неудача новичка прямо связана лично с ним, или с людьми, что его выбрали и привезли в клуб за хорошие деньги, как Малкома или Вендела.

Но странно, что опытный Рибалта заговорил о трансфере Малкома, словно его лично обвиняют в неудаче. Вспомнил травму бразильца (по словам Медведева, о проблемах знали до покупки), добавил в уравнение Семака, якобы вместе одобрили сделку.

Извне точно не идет поиск крайнего в лице Хавьера. Просто вингер за 40 млн евро без голов и ассистов, и это влияет на результаты. Малком не играет в сильный футбол, даже когда здоров. А именно удачная селекция, если верить и Гвардиоле, и Семаку, определяют успешность команды.

Например, в Лиге чемпионов, где «Зенит» в прошлом сезоне был в шаге от плей-офф – в случае приличной игры в Лиссабоне, а сейчас должен бороться за третье место в группе в лучшем случае. А все из-за заметных трансферов или их отсутствия.

У «Зенита» 41 дорогой трансфер, у «Спартака» — 23

Считаем, отделив обычные сделки от дорогих. Для «Ростова», например, рекордный трансфер – 3.75 млн евро за новичка, но «Зенит» держится на волнах совсем другой высоты. Логично выделить понятие «дорогое подписание» именно для РПЛ . Отметка в 5 млн евро или больше подходит, поскольку и при старых ценах, и сейчас это уже немалые деньги.

У «Зенита» всего 41 такая ставка. «Спартак», как знаете из подзаголовка выше, набрал 23 такие сделки, и это клуб со вторым бюджетом в лиге. «Локомотив» за все время тоже 23 раза тратил пять или больше миллионов евро на переход одного футболиста. У ЦСКА набралось всего 19 игроков за такие деньги, все остальные новички пришли дешевле. У «Динамо» 20 сделок от пяти миллионов евро за один трансфер.

Получается, «Зенит» примерно в два раза чаще рискует. Более того, в их случае планка расположена намного выше – 19 трансферов от 10 млн евро за одного игрока. У «Динамо» всего 8 таких сделок, у ЦСКА и «Локомотива» – по 4, у «Спартака» — 8, более чем в два раза меньше. Суммарные расходы на дорогих новичков у клуба из Санкт-Петербурга высокие – 522 млн евро, средняя стоимость дорогого новичка – 12.75 млн евро.

У «Локомотива» рекордный новичок стоил 15 млн евро, у ЦСКА – 15.7, так что с «Зенитом» в РПЛ некого даже сравнивать. И если разделять полезные и бесполезные сделки, то на данный момент 20 сделок не принесли столько футбольной радости, как хотелось бы «Зениту». Получается, что доля успешных сделок за большие деньги составляет всего 51%, еще немножко, и каждый второй дорогой трансфер себя не оправдает.

Конечно, для этого Малкому и Венделу надо сыграть плохо от начала до конца своего пути в Санкт-Петербурге, и бывали обратные примеры – дорогие Халк, Витсель и Данни оправдали свое появление, а Паредес был неудачной сделкой для футбола, но выгодным трансфером для клубной казны, ведь сумели обмануть шейхов на переговорах. Но чаще вокруг пальца обводят сам «Зенит», суммарно около 210 млн евро потратили на тех, кто не заиграл, как Халк, Данни или Тимощук.

И не принес столько пользы, как Погребняк, подписанный за 5 млн евро, или Кержаков, которого московское «Динамо» по доброте душевной подарило «Зениту» всего за 6.5 млн евро. И опаснее всего для петербуржцев сделки среднего сегмента – много ошибок при покупках за 7-9 млн евро.

У остальных богатых клубов КПД ярчайших сделок выше

И цена ошибки растет, ведь у «Зенита» нет столько денег, как раньше. Речь пока не идет о существенном урезании бюджета, но сложнее зарабатывать в дни матчей. А записывали в эту строку в бухгалтерии неплохие суммы. Также упал спрос на игроков, которых петербуржцы могут отдать в топ-5 – зимой Азмуна, Барриоса и Дриусси с руками за 15-20 млн евро не оторвут.

Даже Сантос, поскольку пришел не за копейки, не принесет большую чистую прибыль. Да и самому «Зениту» Дуглас нужен на разных позициях. Зато растет цена ошибки. Вместо Малкома могли привезти троих ценных футболистов. Если не заиграет и упадет в цене до 10 млн евро вместо сорока – увидите серьезную потерю для клуба.

А если добавить, что общий КПД по дорогим сделкам всего 51%, то вывод не в пользу петербуржцев. У «Спартака» из 23 дорогих сделок 65% удачных, хотя есть Тиль и Педро Роша, о которых вспоминают в первую очередь. У ЦСКА эффективность такая же высокая – 63 %, но еще может подрасти, если Эджуке, Гайч и Фукс придут в себя и будут лидерами в будущем.

У «Локомотива» 78% сделок выше 5 млн евро удачные, у «Динамо» — в том же районе, даже чуть выше, если Шиманьски и Моро в итоге попадут в категорию удачных сделок, а шансы такие имеются. Так что «Зенит» из самых богатых и знаменитых выделяется в худшую сторону. И по трансферному балансу худшие, убытки равны 242 млн евро за десять лет, хотя тут не учтены сотни миллионов, что потратили на зарплаты игрокам, что не принесли пользу.

И по затратам «Зенит» нельзя сравнивать с другими, «Спартак» и «Анжи» отстают почти в два раза. Но не исключено, что именно талант чемпиона к совершению неуместных и бесполезных сделок оставляет в РПЛ интригу. Если бы подписывали свободных агентов с мастерством «Ювентуса», а новичков подбирали, как «Бавария», то в России лет восемь подряд мог быть один чемпион.