«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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05 декабря 2020, 15:38

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграют в 11-м туре чемпионата Англии. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 6 декабря 2020 года.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» выиграл все пять домашних матчей в АПЛ с общим счетом 14:6. В прошлом туре чемпионата команда не удержала победный счет в гостевой встрече против «Брайтона» (1:1).

Затем подопечные Юргена Клоппа отметились победой над «Аяксом» в Лиге Чемпионов (1:0). В семи последних домашних матчах «Ливерпуля» больше трех голов не забивалось.

«Вулверхэмптон»

В гостевых матчах АПЛ «Вулверхэмптон» одержал три победы и дважды проиграл. 29 ноября команда со счетом 2:1 обыграла на выезде «Арсенал». В трех из пяти выездных встречах в чемпионате с участием «волков» прошла ставка на ТМ(2,5).

В турнирной таблице «Вулверхэмптон» расположился на седьмой строчке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» — 1.558

Ничья – 4.200

Победит «Вулверхэмптон» — 6.880

Статистика

«Ливерпуль» выиграл два прошлых домашних матча у соперника

«Вулверхэмптон» не забивал голов в двух прошлых выездных встречах против «Ливерпуля»

Ставка на ТМ(3,5) выиграла в 12-ти очных встречах «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона»

Прогноз

Очные встречи соперников редко завершаются результативно. У «Ливерпуля» есть проблемы с составом, а «Вулверхэмптон» в гостях строит свою игру от обороны.

Предлагаем ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.500 по линии букмекерской конторы Pinnacle.