«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграют в 11-м туре чемпионата Англии. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 6 декабря 2020 года.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» выиграл все пять домашних матчей в АПЛ с общим счетом 14:6. В прошлом туре чемпионата команда не удержала победный счет в гостевой встрече против «Брайтона» (1:1).
Затем подопечные Юргена Клоппа отметились победой над «Аяксом» в Лиге Чемпионов (1:0). В семи последних домашних матчах «Ливерпуля» больше трех голов не забивалось.
«Вулверхэмптон»
В гостевых матчах АПЛ «Вулверхэмптон» одержал три победы и дважды проиграл. 29 ноября команда со счетом 2:1 обыграла на выезде «Арсенал». В трех из пяти выездных встречах в чемпионате с участием «волков» прошла ставка на ТМ(2,5).
В турнирной таблице «Вулверхэмптон» расположился на седьмой строчке.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» — 1.558
- Ничья – 4.200
- Победит «Вулверхэмптон» — 6.880
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл два прошлых домашних матча у соперника
- «Вулверхэмптон» не забивал голов в двух прошлых выездных встречах против «Ливерпуля»
- Ставка на ТМ(3,5) выиграла в 12-ти очных встречах «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона»
Прогноз
Очные встречи соперников редко завершаются результативно. У «Ливерпуля» есть проблемы с составом, а «Вулверхэмптон» в гостях строит свою игру от обороны.
Предлагаем ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.500 по линии букмекерской конторы Pinnacle.