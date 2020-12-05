«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В 12-ом туре чемпионата Испании сыграют «Алавес» и «Реал Сосьедад». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.
«Алавес»
В шести домашних матчах «Алавес» одержал только одну победу – «Атлетик» (1:0) 4 октября. Еще в трех встречах команда сыграла вничью, а проиграла на своем стадионе только раз – «Эльче» (0:2).
В прошлом туре чемпионата Испании «славные» отметились победой над «Реалом» в Мадриде (2:1). В четырех из пяти предыдущих поединках «Алавеса» больше трех мячей не забивалось.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В гостях «баски» одержали четыре победы кряду и один раз сыграли вничью – общий счет 12:2. 29 ноября команда разделила очки с «Вильярреалом» (1:1), после чего, не смогла обыграть дома «Риеку» в Лиге Европы (2:2).
Серия без поражения гостей длится семь матчей подряд во всех турнирах – четыре победы и три ничьи.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Алавес» — 4.850
- Ничья – 3.410
- Победит «Реал Сосьедад» — 1.909
Статистика
- Ставка на ТМ(2,5) сыграла в трех прошлых матчах «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
- «Алавес» не побеждал в 9 из 10 прошлых домашних матчах чемпионата Испании
- «Реал Сосьедад» выиграл три из пяти предыдущих гостевых матча у «Алавеса»
- В пяти предыдущих очных встречах команд на стадионе «Алавеса» сыграла ставка на ТМ(2,5)
Прогноз
«Реал Сосьедад» успешно играет в гостях, в том числе и против «Алавеса». При этом, в личных встречах команды много голов не забивают. Предлагаем двойную ставку – «Реал Сосьедад» не проиграет и ТМ(3,5) с коэффициентом 1.70 по линии букмекерской конторы Pinnacle.