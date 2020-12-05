«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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05 декабря 2020, 15:54

В 12-ом туре чемпионата Испании сыграют «Алавес» и «Реал Сосьедад». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.

«Алавес»

В шести домашних матчах «Алавес» одержал только одну победу – «Атлетик» (1:0) 4 октября. Еще в трех встречах команда сыграла вничью, а проиграла на своем стадионе только раз – «Эльче» (0:2).

В прошлом туре чемпионата Испании «славные» отметились победой над «Реалом» в Мадриде (2:1). В четырех из пяти предыдущих поединках «Алавеса» больше трех мячей не забивалось.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В гостях «баски» одержали четыре победы кряду и один раз сыграли вничью – общий счет 12:2. 29 ноября команда разделила очки с «Вильярреалом» (1:1), после чего, не смогла обыграть дома «Риеку» в Лиге Европы (2:2).

Серия без поражения гостей длится семь матчей подряд во всех турнирах – четыре победы и три ничьи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» — 4.850

Ничья – 3.410

Победит «Реал Сосьедад» — 1.909

Статистика

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в трех прошлых матчах «Реал Сосьедад» в Ла Лиге

«Алавес» не побеждал в 9 из 10 прошлых домашних матчах чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» выиграл три из пяти предыдущих гостевых матча у «Алавеса»

В пяти предыдущих очных встречах команд на стадионе «Алавеса» сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Реал Сосьедад» успешно играет в гостях, в том числе и против «Алавеса». При этом, в личных встречах команды много голов не забивают. Предлагаем двойную ставку – «Реал Сосьедад» не проиграет и ТМ(3,5) с коэффициентом 1.70 по линии букмекерской конторы Pinnacle.