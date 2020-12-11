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2 победы в 28 матчах еврокубков, РПЛ грозит 9-е место в рейтинге УЕФА

вчера, 10:02
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Подводим итоги непростой европейской осени.

В квалификации ЛЕ приговорил жребий

Дайте Новикову и Карпину по пять раз сыграть против «Локомотиви» из Тбилиси и «Маккаби» из Хайфы – одержат 10 побед в квалификации из одного матча. Впрочем, шестерку команд из России в группах сезона 2020/21 вряд ли бы увидели, даже если бы дошли до конца квалификации, ведь жребий подсунул «Гранаду» и «Тоттенхэм». Испанцы в итоге вышли в плей-офф, как и «шпоры». Команды такого класса не упустили бы шанс заработать премиальные УЕФА. «Гранада» — клуб юного китайского миллиардера, лондонцы – лидер АПЛ.

- в сложных квалификациях важно быть везучими. «Динамо» и «Ростову» светили матчи именно против клубов топ-5, хотя у москвичей сначала было полтора десятка вариантов проще, а Карпин вместо Моуриньо мог получить поляков, чехов или норвежцев;

- фанатам ЦСКА не стоит кивать на «Динамо» и «Ростов», оправдывая свой результат в группе ЛЕ. Видели игру Ганчаренко с австрийцами, хорватами и голландцами. Если бы «армейцы» шли через квалификацию без прямой путевки, вряд ли клуб топ-5 их бы испугался.

ЦСКА удивляет печальной стабильностью

Когда «Манчестер Сити» и «Бавария» в соперниках – нет вопросов к результатам. А если еще и «Рома» рядом – ни слова, что ЦСКА не выполнил задачу руководства. Жребий часто приговаривает в Лиге чемпионов приличные команды. Посмотрите, кто последний сейчас – «Интер», не только турки, россияне или датчане. Но «армейцы» теперь в ЛЕ, где не было «Боруссии» М, «Реала» и «Шахтера», как у Конте. Ганчаренко не выиграл ни одного матча из шести, хотя тот же «Вольфсберг» успешен и всего второй раз в истории играл в группе Лиги Европы. У австрийцев ни опыта, ни бюджета, ни звезд в составе, а не жаловались.

- на трансферы «армейцы» тратили деньги с прицелом, что отработают в еврокубках, но план провалился. За 8 лет потеряли минимум 140 млн евро выгоды. Для ЦСКА это огромные деньги, ведь их рекордное трансферное лето 2020 года обошлось в 30 миллионов евро;

- Орешкин – новый глава совета директоров ЦСКА от ВЭБ, не оценит 7 последних мест в квартетах еврокубков за 8 лет. Похоже, Ганчаренко спасет только чемпионство в РПЛ, ведь «армейцы» стали первым российским клубом в истории без единой победы в группе ЛЕ.

«Локомотив» сыграл лучше, чем думали

Вот тут нет 6 поражений. Хотя и ничего хорошего в трех подряд последних местах в ЛЧ. И жребий тоже влиял. В группе с «Атлетико», «Ювентусом» и «Байером» шансы на третье место были строго теоретическими. В компании с «Баварией» и «Атлетико» можно было обыграть лишь «Зальцбург» — клуб огромной корпорации, где идеальный порядок. Рангник, что курировал развитие футбольных проектов «Ред Булл», является спортивным менеджером совсем другого порядка, чем Кикнадзе. Поэтому поражение 1:3 в Москве в решающем матче не стало сенсацией. Даже выездная ничья в Австрии далась с трудом.

- у москвичей в ЛЧ 18 матчей — 13 поражений, 3 мировые, 2 победы. Кстати, у Николича ничейные матчи лучше, чем игры у Сёмина, который играл против «Галатасарая» и «Шальке». А это не «Бавария» и «Атлетико»;

- общий результат невеселый, но «Локомотив» дрался – неудобные для соперников. Были серьезные проблемы с составом, есть две ничьи с «Атлетико». А в прошлом году Алексей Миранчук заслужил приглашение в Серию А в дни минимальных поражений от «Ювентуса».

«Зенит» потерял шанс стать «Шахтером»

В рамках УПЛ у детища миллиардера Ахметова похожие шансы быть вечным гегемоном с развитием себя в Европе, как у клуба «Газпрома» в РПЛ. В России чемпионская конкуренция сложнее, но есть ведь еврокубки для сравнения.

«Шахтер» — полуфиналист Лиги Европы, дважды в группе обыграли «Реал», а в решающий момент не хватило одной контратаки с «Интером», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ, и все это на фоне коронавируса. Конте ниже в таблице, донецкая команда снова в ЛЕ. Тогда как у Семака два подряд последних места в группах ЛЧ, хотя назвать «Брюгге» грандом уровня «Интера» – соврать себе.

- в Лиге чемпионов у Семака 5 поражений в 6 гостевых играх. Общая серия матчей без побед на выезде составляет 16 игр. Конечно, тут вопросы психологии и изучения соперников. Проблема, которую не решают в Санкт-Петербурге годами;

- европейцев не пугает «Зенит». Некогда победитель Кубка УЕФА не смог завоевать репутацию клуба, что готовит футболистов для топ-5. Даже Витсель попал в Дортмунд через Китай. «Брюгге» выходил за очками и победами, и Зидан вряд ли проиграл бы Семаку.

«Краснодар» — единственный, кто порадовал

Мог ли Мусаев стать сенсацией группового этапа Лиги чемпионов? Безусловно, если бы дотерпели в большинстве в матче с «Севильей» — не пропуская от Ракитича, это был бы плюс три очка себе и минус три для испанцев. Могли не пропускать на 95-й минуте дома, плюс один пункт себе и минус два для соперника. Итого получали бы 9 очков у Мусаева и всего 8 баллов у Лопетеги, то есть «Севилья» отправилась бы в любимую Лигу Европы. Яркий пример, что сражаться можно почти со всеми. Тот же «Ренн» — команда очень опасная и симпатичная, но «Краснодар» получил ничью и победу.

- с учетом квалификации имеем 2 победы в 28 матчах, и обе на счету «Краснодара». На них влияла пандемия – заметно, как Кабелла меняет команду, а он болел, пропуская игры ЛЧ. Влияли травмы. И неудачи в РПЛ тоже прибивали морально. Но дрались и выбрались в плей-офф ЛЕ;

- «Краснодар» седьмой сезон подряд играет в еврокубках. Лишь раз не вышли в групповой раунд, но в 4 случаях оказались в плей-офф. Неплохой результат для молодого клуба. Проходили «Байер», дрались с «Валенсией», огорчали «Порту» и «Ренн». И заставили нервничать «Севилью».

РПЛ загнала себя в район 10-го места в Европе

На 11-е место падать нельзя – теряется прямая путевка в группу ЛЧ для чемпиона. А ведь было все, чтобы закрепиться на шестой позиции, которая отправляла в элитный турнир три команды. Португальцы не ставят рекорды – шотландцы от них не так далеко, хотя из четырех клубов остались лишь два. Французы вовсе провалились, их общий коэффициент хуже, чем у Израиля. Вот только сама РПЛ на 16-м месте. Причем у греков, киприотов и поляков, у которых по одному клубу в плей-офф, даже остались теоретические шансы повторить российский результат. «Краснодар» получает приличную оценку за старания и два победы, остальные – без комментариев.

- Нидерланды и Бельгия, с чьими лигами предлагал сравнивать РПЛ по уровню развития Слуцкий, подобрались к России в таблице УЕФА. И у тех, и у других осталось по три команды, как и у Австрии. Есть риск упасть в ближайшем будущем в конец первой десятки;

- клубы РПЛ поставили себя в неудобное положение, ведь впереди реформа еврокубков. Будет сложнее попасть в группу ЛЕ, а Лига Конференций по отбору не проще, чем второй еврокубок. Владельцам лучших клубов России пора включаться, ведь еврокубки это не только престиж, но и деньги, без которых развиваться в профессиональном футболе невозможно.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:23, ред.
Да ПОЧЕМУ пишете 2 победы и все у Краснодара
Победа с Паок дома
Победа с Паок на выезде
Победа с Ренн дома

ИТОГО 3 ПОБЕДЫ
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:31
Хороший разбор
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:03
Ещё 5 чемпионств зенита и о 9месте будем вспоминать и гордиться.
volga.kot
volga.kot
вчера в 18:00
Больно! Больно! Но кто то от этой боли кайфует
Сп62
Сп62 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 13:23
Ты не прав. Можно и государственные деньги тратить с умом, если есть ответсвенность перед страной и народом. Германия вкладывает бюджетные деньги в развитие футбола и результаты на лицо. Там есть демократия и ответственность. У нас отчитываться не перед кем.
Nick Ch
Nick Ch ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:36, ред.
Грамотное управление ресурсами - это когда деньги свои, заработанные тяжким трудом, а не государственные (или около) дурные нефте-газодоллары, которые никто не считает, пока не придётся вписаться в рамки Fair Play. У нас что Зенит разбрасывается деньгами на дурные зарплаты (пешеход-онанист - самый "успешный" российский футболист за год) и безумные трансферы людей, закончивших с футболом, что Спартак тратит миллиард на агентов и сотни миллионов на неустойки менеджерам... Более-менее грамотный подход только у Краснодара, вот он, собственно, и играет и развивается, а остальные только на подсосе...
Великолепный
Великолепный
вчера в 12:04
Конечно, именно так и должен был завершиться групповой этап еврокубков для наших клубов. Сезон, где четыре клуба в 24 матчах смогли выиграть только один раз, а завершили свое черное дело с разницей мячей 18-42(!). Добавить сюда еще и сборную России – получим 30 матчей с одной победой и разницей мячей 22-53(!).
Это какой-то ужас. А ведь до этого еще был позор Динамо с нищим грузинским Локомотивом, а Ростова - с Хайфой. Это еще спартак с 7- го места РПЛ не играл в Еврокубках. Да, были еще по две победы сборной над Сербией и Венгрией, а Краснодара над ПАОКом. Получается, все пять побед в этом году одержала сборная и один клуб!
viv
viv
вчера в 11:48
С каждым годом все хуже и хуже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:17
Очень толково все разобрано, со всем можно согласиться. Нашим пора научиться грамотно управлять финансами, вкладывая деньги в спортшколы и выращивая своих звезд. Тогда не нужно будет покупать втридорога относительно хороших легов. На суперзвезд нам не хватит золотого запаса, а переплачивать приходится за холодный климат и бардак в нашем футболе.
Что касается рейтинга, то что заработали, то и получили. Давали несколько лет хорошие очки- боролись даже за пятерку. Сейчас сдали, а конкуренты не дремлят .
Надеюсь, со следующего сезона начнем медленное возхождение.
Выхода другого нет...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:06
Дно пробито? Нет, это только начало.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:00, ред.
Удручающие результаты наших клубов в еврокубках.

Краснодар - 5 очков.
Локомотив - 3 очка
ЦСКА. - 3 очка
Зенит - 1 очко
Квалификация
Динамо - 0
Ростов - 0
Как говорится доигрались.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 10:41, ред.
Ребята, про Зальцбург как "клуб огромной корпорации" паровозы должны очень-очень громко молчать. РЖД у нас уже что, нищий киоск с пирожками? Если кто-то разучился пользоваться хотя бы википедией, сходите посмотрите по крайней мере на те данные - у Ред булла за 18й год выручка 6$ млрд, а у РЖД за 17й - 38 с половиной! Я очень сомневаюсь, что при взятии за один год там будет принципиальное различие. А по факту почти СЕМИКРАТНОЕ расхождение чисто по выручке не в пользу австрийцев. Конкретно Зальцбург и Лейпциг - не более, чем немного усовершествованные Лестеры с не слишком крупными, но умными денежными вливаниями. Это единственное, что прозвучало в том предложении грамотно - "корпорация, ГДЕ ПОРЯДОК". Которая умеет в адекватные расходы, с умом. А паровозы имеют за плечами дичайший госмешок без головы и ежегодное весёлое вытирание об себя ног всей Европы от мала до велика.
volga.kot
volga.kot
вчера в 10:22
Россия вперёд!!!!! Это только начало нашего славного периода!!!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 10:14
Спасибо за статью....очень жаль, что в этих еврокубках российские команды огорчали нас не только в престижной ЛЧ.....Ростов и Динамо обидно вылетели еще в квалификации Лиги Европы, а попавший напрямую в турнир ЦСКА к последнему туру группового этапа лишился шансов на попадание в плей-офф.....ЦСКА подвел итоги не только своим выступлениям в Европе в этом году, но и всем российским командам......
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:05
Позорное выступление
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