2 победы в 28 матчах еврокубков, РПЛ грозит 9-е место в рейтинге УЕФА

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вчера, 10:02

Подводим итоги непростой европейской осени.

В квалификации ЛЕ приговорил жребий

Дайте Новикову и Карпину по пять раз сыграть против «Локомотиви» из Тбилиси и «Маккаби» из Хайфы – одержат 10 побед в квалификации из одного матча. Впрочем, шестерку команд из России в группах сезона 2020/21 вряд ли бы увидели, даже если бы дошли до конца квалификации, ведь жребий подсунул «Гранаду» и «Тоттенхэм». Испанцы в итоге вышли в плей-офф, как и «шпоры». Команды такого класса не упустили бы шанс заработать премиальные УЕФА . «Гранада» — клуб юного китайского миллиардера, лондонцы – лидер АПЛ .

- в сложных квалификациях важно быть везучими. «Динамо» и «Ростову» светили матчи именно против клубов топ-5, хотя у москвичей сначала было полтора десятка вариантов проще, а Карпин вместо Моуриньо мог получить поляков, чехов или норвежцев;

- фанатам ЦСКА не стоит кивать на «Динамо» и «Ростов», оправдывая свой результат в группе ЛЕ . Видели игру Ганчаренко с австрийцами, хорватами и голландцами. Если бы «армейцы» шли через квалификацию без прямой путевки, вряд ли клуб топ-5 их бы испугался.

ЦСКА удивляет печальной стабильностью

Когда «Манчестер Сити» и «Бавария» в соперниках – нет вопросов к результатам. А если еще и «Рома» рядом – ни слова, что ЦСКА не выполнил задачу руководства. Жребий часто приговаривает в Лиге чемпионов приличные команды. Посмотрите, кто последний сейчас – «Интер», не только турки, россияне или датчане. Но «армейцы» теперь в ЛЕ , где не было «Боруссии» М, «Реала» и «Шахтера», как у Конте. Ганчаренко не выиграл ни одного матча из шести, хотя тот же «Вольфсберг» успешен и всего второй раз в истории играл в группе Лиги Европы. У австрийцев ни опыта, ни бюджета, ни звезд в составе, а не жаловались.

- на трансферы «армейцы» тратили деньги с прицелом, что отработают в еврокубках, но план провалился. За 8 лет потеряли минимум 140 млн евро выгоды. Для ЦСКА это огромные деньги, ведь их рекордное трансферное лето 2020 года обошлось в 30 миллионов евро;

- Орешкин – новый глава совета директоров ЦСКА от ВЭБ , не оценит 7 последних мест в квартетах еврокубков за 8 лет. Похоже, Ганчаренко спасет только чемпионство в РПЛ , ведь «армейцы» стали первым российским клубом в истории без единой победы в группе ЛЕ .

«Локомотив» сыграл лучше, чем думали

Вот тут нет 6 поражений. Хотя и ничего хорошего в трех подряд последних местах в ЛЧ . И жребий тоже влиял. В группе с «Атлетико», «Ювентусом» и «Байером» шансы на третье место были строго теоретическими. В компании с «Баварией» и «Атлетико» можно было обыграть лишь «Зальцбург» — клуб огромной корпорации, где идеальный порядок. Рангник, что курировал развитие футбольных проектов «Ред Булл», является спортивным менеджером совсем другого порядка, чем Кикнадзе. Поэтому поражение 1:3 в Москве в решающем матче не стало сенсацией. Даже выездная ничья в Австрии далась с трудом.

- у москвичей в ЛЧ 18 матчей — 13 поражений, 3 мировые, 2 победы. Кстати, у Николича ничейные матчи лучше, чем игры у Сёмина, который играл против «Галатасарая» и «Шальке». А это не «Бавария» и «Атлетико»;

- общий результат невеселый, но «Локомотив» дрался – неудобные для соперников. Были серьезные проблемы с составом, есть две ничьи с «Атлетико». А в прошлом году Алексей Миранчук заслужил приглашение в Серию А в дни минимальных поражений от «Ювентуса».

«Зенит» потерял шанс стать «Шахтером»

В рамках УПЛ у детища миллиардера Ахметова похожие шансы быть вечным гегемоном с развитием себя в Европе, как у клуба «Газпрома» в РПЛ . В России чемпионская конкуренция сложнее, но есть ведь еврокубки для сравнения.

«Шахтер» — полуфиналист Лиги Европы, дважды в группе обыграли «Реал», а в решающий момент не хватило одной контратаки с «Интером», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ , и все это на фоне коронавируса. Конте ниже в таблице, донецкая команда снова в ЛЕ . Тогда как у Семака два подряд последних места в группах ЛЧ , хотя назвать «Брюгге» грандом уровня «Интера» – соврать себе.

- в Лиге чемпионов у Семака 5 поражений в 6 гостевых играх. Общая серия матчей без побед на выезде составляет 16 игр. Конечно, тут вопросы психологии и изучения соперников. Проблема, которую не решают в Санкт-Петербурге годами;

- европейцев не пугает «Зенит». Некогда победитель Кубка УЕФА не смог завоевать репутацию клуба, что готовит футболистов для топ-5. Даже Витсель попал в Дортмунд через Китай. «Брюгге» выходил за очками и победами, и Зидан вряд ли проиграл бы Семаку.

«Краснодар» — единственный, кто порадовал

Мог ли Мусаев стать сенсацией группового этапа Лиги чемпионов? Безусловно, если бы дотерпели в большинстве в матче с «Севильей» — не пропуская от Ракитича, это был бы плюс три очка себе и минус три для испанцев. Могли не пропускать на 95-й минуте дома, плюс один пункт себе и минус два для соперника. Итого получали бы 9 очков у Мусаева и всего 8 баллов у Лопетеги, то есть «Севилья» отправилась бы в любимую Лигу Европы. Яркий пример, что сражаться можно почти со всеми. Тот же «Ренн» — команда очень опасная и симпатичная, но «Краснодар» получил ничью и победу.

- с учетом квалификации имеем 2 победы в 28 матчах, и обе на счету «Краснодара». На них влияла пандемия – заметно, как Кабелла меняет команду, а он болел, пропуская игры ЛЧ . Влияли травмы. И неудачи в РПЛ тоже прибивали морально. Но дрались и выбрались в плей-офф ЛЕ ;

- «Краснодар» седьмой сезон подряд играет в еврокубках. Лишь раз не вышли в групповой раунд, но в 4 случаях оказались в плей-офф. Неплохой результат для молодого клуба. Проходили «Байер», дрались с «Валенсией», огорчали «Порту» и «Ренн». И заставили нервничать «Севилью».

РПЛ загнала себя в район 10-го места в Европе

На 11-е место падать нельзя – теряется прямая путевка в группу ЛЧ для чемпиона. А ведь было все, чтобы закрепиться на шестой позиции, которая отправляла в элитный турнир три команды. Португальцы не ставят рекорды – шотландцы от них не так далеко, хотя из четырех клубов остались лишь два. Французы вовсе провалились, их общий коэффициент хуже, чем у Израиля. Вот только сама РПЛ на 16-м месте. Причем у греков, киприотов и поляков, у которых по одному клубу в плей-офф, даже остались теоретические шансы повторить российский результат. «Краснодар» получает приличную оценку за старания и два победы, остальные – без комментариев.

- Нидерланды и Бельгия, с чьими лигами предлагал сравнивать РПЛ по уровню развития Слуцкий, подобрались к России в таблице УЕФА . И у тех, и у других осталось по три команды, как и у Австрии. Есть риск упасть в ближайшем будущем в конец первой десятки;