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Нидерланды вплотную приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

04 декабря 2020, 02:10

По итогам очередной еврокубковой недели Нидерланды, занимающие 8-ю строчку в таблице коээфициентов УЕФА, вплотную приблизились к России, располагающейся на 7-м месте.

В Лиге Европы ЦСКА потерпел поражение от «Вольфсберга» (0:1). В Лиге чемпионов «Краснодар» победил «Ренн» (1:0), «Локомотив» уступил «Зальцбургу» (1:3), а «Зенит» проиграл «Брюгге» (0:3). Таким образом, в копилке России стало больше на 0,333 балла.

ПСВ в Лиге Европы переиграл «Гранаду» (1:0), «АЗ Алкмар» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), а «Фейеноорд» уступил загребскому «Динамо» (0:2). «Аякс» в Лиге чемпионов потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:1). Теперь отставание Нидерландов от России составляет всего 1,815 балла. У голландцев есть теоретическая возможность обойти россиян в рейтинге уже на следующей неделе.

Также отставание от России сократили идущая на 9-м месте Бельгия (отрыв составляет 2,315 баллов), и занимающая 10-е место Австрия (отрыв составляет 3,39 очков).

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susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 декабря в 19:24
Скоро приблизимся к Сан-Марино и Гибралтару... (((
David Young
David Young ответ Санчо Панса (раскрыть)
04 декабря в 17:47
Как минимум два разгрома очень даже вероятны. Но Краснодару с Челси уже всё равно, ведь третье и первое место соответственно от них не уйдёт уже при любом результате, Бавария и Динамо Загреб тоже вряд ли будет напрягаться, но всё равно очень маловероятно, что проиграют, а вот Зениту хуже всего - не только они сами играют хуже всех российских клубов в еврокубках, но и соперник у них сверхмотивированный именно на победу. Так что разгром в Дортмунде легко может иметь место.
alexamit
alexamit
04 декабря в 17:18
На кой чёрт нужны эти коэффициенты?Вычисляй-не вычисляй эти цифры,наш футбол всё равно в глубокой ЗАДНИЦЕ!!!Ни физики,ни техники,ни тактики!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 16:03
Спасибо за то, что нас Нидерланды уже не обогнали, прежде всего, Краснодару, а также Ливерпулю и загребскому Динамо!)
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 16:01
И они вполне могут это сделать! Нашим клубам играть против Челси, Баварии и Динамо Загреб на выезде...И против Боруссии Дортмунд, мда.
David Young
David Young ответ Я на стреме (раскрыть)
04 декабря в 15:42
.
За адекватность
За адекватность
04 декабря в 14:30
По большому счету просадка в ТК УЕФА после выступлений три сезона шестью клубами была вполне прогнозируема. Знаменатель больно тяжел. Другое дело насколько сильно просесть. Ведь первый сезон набрали вполне приемлемые, как на шесть команд, 7.583. А вот дальше пошел провал. Определяющими для места в таблице коэффициентов станут последующие два сезона. Когда будут отпадать 9.200 и 12.600 и соответственно пятерке клубов- участников нужно будет желательно равнозначно компенсировать эти потери. Если не получится, то вполне можно улететь из десятки и лишиться прямых мест в ГЭ. Как всегда личное мнение.
матос
матос ответ Dirty_Harry (раскрыть)
04 декабря в 14:27
ты прав!
pomor45
pomor45
04 декабря в 14:17
Ничего, привыкнем и будем кайфовать от успехов в будущей ЛЕ2, если, конечно, лучше работать станем. ЛЧ, а, пожалуй, и ЛЕ, для нас стали горизонтом.
Союзник противников
Союзник противников ответ kingoffam (раскрыть)
04 декабря в 13:16
Это невозможно,ибо есть обязательства,как члена УЕФА-ФИФА.Так что гордо будем пожинать плоды своих заблуждений(см.Аршавина-"Ваши ожидания...").А лучше реально смотреть на положение дел и "выводы выводить",с чем у нас ба-а-альшие проблемы,особенно при всевластии в футболе никчемных топ-менеджеров госкомпаний,считающих,что они в состоянии успешно руководить всем подряд.И не бесплатно...
ballak144
ballak144
04 декабря в 13:04
помнится, половина сайта из-за евроочков переживала, и толку? лучше меньше команд, меньше позора. да и количество команд в рпл уменьшать надо
kingoffam
kingoffam
04 декабря в 13:00
Да накласть на эти таблицы.Нам такими клубами вообще лучше в Европу не ходить.Меньше позора.
Agamaga
Agamaga
04 декабря в 11:52
Всё по делу!
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 11:24
Это хорошо,нефутбольная страна должна занять своё законное место.
VanZu777
VanZu777
04 декабря в 10:53
Поменять Семака с Гончаренко надо, вдруг фартанет
112910415
112910415
04 декабря в 10:41
да не беда
RomzesRZN
RomzesRZN
04 декабря в 10:18
Мда, отправили 4 всадников апокалипсиса за честь страны биться) позор на позоре! Ну ничего в следующей лч «Спартак» покажет, кто в стране лучший клуб.
particular
particular
04 декабря в 10:12, ред.
При нынешних делах, это наш удел - смотреть, как нас обходят везде и во всём...
У нас только по ящику и с трибуны всё хорошо...
telefonist
telefonist
04 декабря в 10:05
Какая там Португалия, какое 6-е место? Голландию, Бельгию, Австрию, Швейцарию, да и Украину можно смело ставить впереди нас в рейтинге. У нас получается только внутренний междусобойчик, а в Европе вообще ни о чём!!!
Pashok00786
Pashok00786
04 декабря в 09:55
хаха зима близко)))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
04 декабря в 09:50
Пофигу на рейтинг главное чтобы в зряплатах не потеряли игроки и тренерский штаб, а также агенты, руководство РФС и прочие функционеры, футбол и его развитие им всем давно не интересен.
mat73
mat73
04 декабря в 09:22
Догоним и перегоним! Африку с Азией...
nikoladolgov
nikoladolgov
04 декабря в 09:09
А там и хохлы подтянутся
С таким кабинетным футболом и с таким руководством футбол в России умер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 08:35
А теперь без разницы, какое место. Всё равно представителей будет раз-два и обчёлся...
escudete
escudete
04 декабря в 08:32
Ничего удивительного!! Наш чемпионат в настоящее время ровен чемпионату Австрии а возможно даже слабее!!!
Я на стреме
Я на стреме
04 декабря в 08:23, ред.
отчётливо вижу свет "красных фонарей ", повеяло какой то травкой ....это Нидерланды приближаются
Happyboy Barca
Happyboy Barca
04 декабря в 08:18
зато по духовным скрепам мы впереди планеты всей . а еще у нас есть спутник v
lobsterdam
lobsterdam
04 декабря в 08:07
в рфпл могут дальше спокойно спать и еще долго не просыпаться: мы впереди бельгии и голландии! а что еще надо для сытой жизни?
Твой Арсен
Твой Арсен
04 декабря в 07:57
Пусть обходят нас. Посмотрим на Аякс, Фейеноорд, АЗ Алкмар, на Твенте. Посмотрим на футбол. Наших футболеров мы уже оценили.
Правдин Семён
Правдин Семён
04 декабря в 07:49
Это даже смешно.
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