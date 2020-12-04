Нидерланды вплотную приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

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04 декабря 2020, 02:10

По итогам очередной еврокубковой недели Нидерланды, занимающие 8-ю строчку в таблице коээфициентов УЕФА , вплотную приблизились к России, располагающейся на 7-м месте.

В Лиге Европы ЦСКА потерпел поражение от «Вольфсберга» (0:1). В Лиге чемпионов «Краснодар» победил «Ренн» (1:0), «Локомотив» уступил «Зальцбургу» (1:3), а «Зенит» проиграл «Брюгге» (0:3). Таким образом, в копилке России стало больше на 0,333 балла.

ПСВ в Лиге Европы переиграл «Гранаду» (1:0), « АЗ Алкмар» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), а «Фейеноорд» уступил загребскому «Динамо» (0:2). «Аякс» в Лиге чемпионов потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:1). Теперь отставание Нидерландов от России составляет всего 1,815 балла. У голландцев есть теоретическая возможность обойти россиян в рейтинге уже на следующей неделе.

Также отставание от России сократили идущая на 9-м месте Бельгия (отрыв составляет 2,315 баллов), и занимающая 10-е место Австрия (отрыв составляет 3,39 очков).