Шесть команд в плей-офф ЛЧ, наши снова без побед. Топ-10 событий еврокубковой недели

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27 ноября 2020, 12:00

«Соккер.ру» рисует картину евронедели.

10 место. Захватывающая перестрелка «Браги» и «Лестера» в Лиге Европы

Игра португальского и английского клубов в Лиге Европы не может похвастаться огромной аудиторией, но выбравшие этот матч для просмотра точно не пожалели. «Брага» и «Лестер» выдали ярчайшую встречу еврокубковой недели, сами повеселились на славу и порадовали зрителей ярким футболом, обилием голов и закрученной интригой.

«Брага» трижды вела в счете, «Лестер» трижды отыгрывался, причем португальцы свой третий гол забили на 90-й минуте, а «лисы» отыгрались 5 минут спустя усилиями, конечно же, Джейми Варди. Стоит добавить, что команды нанесли по 7 ударов в створ ворот, так что голевых моментов хватило бы и на 10 голов.

Поздний гол Варди принес «Лестеру» досрочную путевку в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, и «Брага» почти наверняка выйдет из группы.

9 место. Гладбахская «Боруссия» за 180 минут забила 10 безответных голов «Шахтеру»

Напомню, «Шахтер» начал свой путь в Лиге чемпионов с сенсационной гостевой победы над «Реалом», в ворота которого забил три мяча уже в первом тайме. А вот после этого «горняки» только и делают, что пропускают, а сами забить не могут: «сливочные» были близки к камбэку, забив два мяча во втором тайме в ворота «Шахтера»; против «Интера» команда Луиша Каштру чудом выстояла на 0:0, зато «Боруссия» из Менхенгладбаха была безжалостна — 6:0 и 4:0. Десять безответных пропущенных мячей за два матча — это нокаут.

8 место. «Марсель» — абсолютный антирекордсмен Лиги чемпионов

«Марсель» проиграл «Порту» в домашнем матче и установил абсолютный антирекорд Лиги чемпионов — 13 поражений подряд. «Андерлехт» со своей дюжиной фиаско в 2003-2005 годах остался позади. Серия «Олимпика» началась в плей-офф сезона-2011/12 с поражения от «Интера» в ответном матче 1/8 финала. «Бавария» в четвертьфинале обыграла французов дважды. В ЛЧ -2013/14 «Марсель» потерпел шесть поражений в группе, а этой осенью проиграл еще в четырех матчах.

7 место. У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах групповых турниров ЛЧ и ЛЕ

Печальная пора, очей разочарованье. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА совместными усилиями не смогли выиграть ни одного матча в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы. У наших представителей было 16 матчей, половину из которых они свели к ничьим, а во второй половине проиграли.

6 место. Роналду забивает в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Гол в ворота «Ференцвароша» позволил Криштиану продлить результативную серию в Лиге чемпионов до 15-ти сезонов. Серия эта началась с голов за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2006/07, а продолжилась в «Реале» и «Ювентусе». По числу сезонов с результативными действиями в Лиге чемпионов Роналду уступает не только Лионелю Месси, но и Кариму Бензема, которые забивают в 16 кампаниях подряд.

5 место. Эрлинг Холанд забивает в каждом матче Лиги чемпионов

Свой дебютный сезон в Лиге чемпионов норвежец начал с пяти подряд результативных матчей в футболке «Зальцбурга», в нынешнем розыгрыше он не уходит с поля без гола в четырех первых играх. Холанд огорчил всех соперников «Боруссии»: забил по голу «Лацио» и «Зениту», а в матчах 3-го и 4-го тура против «Брюгге» оформил по дублю. Таким образом, Эрлинг забил уже 6 голов в Лиге чемпионов и является лучшим бомбардиром турнира. Подробнее о его феноменальной статистике можно узнать здесь.

4 место. «Интер» близок к третьему подряд невыходу из группы Лиги чемпионов

«Интер» на наших глазах превращается в главного неудачника Лиги чемпионов последних лет. Клуб с такими ресурсами близок к третьему подряд непопаданию в плей-офф. После четырех туров у «нерадзурри» только 2 очка, после двух поражений от «Реала» команда Антонио Конте замыкает таблицу группы и обязана не только побеждать в двух оставшихся турах, но и надеяться на благосклонность Фортуны.

3 место. «Локомотив» снова устоял против «Атлетико»

Отдельным пунктом выделяем неожиданный и приятный для нас результат: после ничьей в Москве «Локомотив» не проиграл «Атлетико» и в Мадриде, сохранив шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Это была тяжелая игра для «железнодорожников», которым пришлось окопаться в обороне. Гильерме наиграл на попадание в Команду недели ЛЧ , а Марко Николич собирает респекты, ведь его команда отчаянно борется в квартете, где «Локомотиву» прочили последнее место и антирекорды.

2 место. «Аталанта» одержала победу на «Энфилде»

В трех первых турах группового этапа «Ливерпуль» одержал три сухие победы, но в 4-м туре неожиданно проиграл на своем поле «Аталанте», за которую сыграл несколько минут Миранчук. Голы забили Госенс и Иличич еще до появления на поле Алексея, и этот результат закручивает интригу в группе «D»: в двух последних турах «Ливерпуль», «Аякс» и «Аталанта» будут делить на троих две путевки в плей-офф.

1 место. Шесть команд решили задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Сразу шесть команд завоевали путевки в 1/8 финала после четырех туров. Без осечек прошли этот отрезок «Бавария», «Манчестер Сити» и «Барселона» — у них по 12 очков. Мюнхенцы обеспечили себя еще и первым местом в группе досрочно. Вместе с «Барселоной» в плей-офф вышел «Ювентус», киевское «Динамо» и «Ференцварош» ожидаемо не смогли составить конкуренцию испанскому и итальянскому грандам. Также синхронно вышли в плей-офф из одной группы «Челси» и «Севилья», оставившие «Ренн» и «Краснодар» далеко позади.