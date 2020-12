Шесть команд в плей-офф ЛЧ, наши снова без побед. Топ-10 событий еврокубковой недели

«Соккер.ру» рисует картину евронедели.

10 место. Захватывающая перестрелка «Браги» и «Лестера» в Лиге Европы

Игра португальского и английского клубов в Лиге Европы не может похвастаться огромной аудиторией, но выбравшие этот матч для просмотра точно не пожалели. «Брага» и «Лестер» выдали ярчайшую встречу еврокубковой недели, сами повеселились на славу и порадовали зрителей ярким футболом, обилием голов и закрученной интригой.

«Брага» трижды вела в счете, «Лестер» трижды отыгрывался, причем португальцы свой третий гол забили на 90-й минуте, а «лисы» отыгрались 5 минут спустя усилиями, конечно же, Джейми Варди. Стоит добавить, что команды нанесли по 7 ударов в створ ворот, так что голевых моментов хватило бы и на 10 голов.

Поздний гол Варди принес «Лестеру» досрочную путевку в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, и «Брага» почти наверняка выйдет из группы.