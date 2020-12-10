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Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

сегодня, 12:54

ФИФА обновила рейтинг сборных. Россия сохранила за собой 39-е место.

Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии, которая уже третий год подряд сохраняет лидирующую позицию.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)

39. Россия (1441).

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:32
Свое Законнок место. А что тут такое негодование.
Европейские Кубки это показали в полном обьеме.
Одна победа...)))). А что вы от Сборной хотели...???....
JackNorz
JackNorz
сегодня в 15:28
Систему рейтинга давно нужно пересмотреть, Бельгия все таки не самая первая, наверняка найдутся команды посильнее.
League1
League1
сегодня в 15:21
В целом адекватный рейтинг. Но бельгия на первом месте... Пусть свои кубки предъявят сначала.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:13
Пример надо брать с Семака. Он все свои ошибки признает, в грудь себя бьёт, всю вину на себя берет, волосы рвёт на голове и вообще мужик страдает. А Черчесову хоть бы что
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 15:06
Да не обращайте внимание на рейтинг сборных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там вон Бельгия на 1-м месте,Англия на 4-м ,Аргентина,Мексика,Уругвай,Италия в 10-ке!!!!!!!!!!!!!!!Эти сборные,за последние годы ,ничего не показали достойного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Германии и Хорватии даже в 10-ке нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Этот рейтинг ничего ровным счетом не значит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А по поводу нашей сборной-Стас погрузил её на дно(но по этому никому ненужному рейтингу,а по игре)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:05
По итогам прошлого года +10, по итогам этого -1.
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 14:42
После ЧЕ снизу постучат
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 14:41
Второй вариант в опросе исправить бы, на "нет, 39-е место не заслуженно высокое".
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:33
Черчесов довел Россию до ямы !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:26
Теперь можно с гордостью сказать, что мы в 4-м десятке, а не в 5-м! Чабан - это эпический бездарь и быдлан!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
сегодня в 14:20, ред.
Сенегал, Иран, Тунис, Марокко, Нигерия, Румыния, Корея - Выше
Спасибо Стас)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:14, ред.
Последние игры сборной всё испортили. Не осилить Молдову, продуть туркам и Сербии -это нечто из рук вон. Тренер не признаёт своих ошибок, ищет виноватых среди игроков.
Которых он сам набирает, обучает и ставит в состав. Не всегда удачно и не очень профессионально. Так что это место во многом "заслуга" Черчесова. Могли бы быть и повыше...
truffagldino
truffagldino
сегодня в 14:07
39-е место всё таки лучше сорокового.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:33
А могло быть намного лучше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:32
Про Эстонию не знаю, но Иран на 7 мест выше нас.
альсато
альсато
сегодня в 13:23
Стабильность-знак мастерства!)))))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 13:20
Снизу ещё никто не беспокоил
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 13:18
Спасибо зенитовским игрокам!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:13
С таким чемпионатом ещё высоко сидим. Гыгыгы
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:11
Толку-то Бельгии от этого первого места. Титулов как не было, так и нет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:11
До Эстонии нам далеко там ? )))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:09
Похоже ещё не предел для чабана
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:08
Достойное и , главное, заслуженное место. Хотелось бы еще информацию. График движения по местам рейтинга под руководством Черчесова и положение относительно нас Украины, Ирана, Кувейта и др. реальных ближайших конкурентов. Вперед к новым победам под мудрым руководством....... а
particular
particular
сегодня в 13:04
Накапливаемый годами негатив предопределил наше неизбежное сползание в компанию Ямайки, Ганы и Буркина-Фасо... Причём, резвый подъём даже не предвидится 🤨
Mangur
Mangur
сегодня в 12:56
СереднячОк среди середнячков.Заслуженно
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