Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг сборных. Россия сохранила за собой 39-е место.
Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии, которая уже третий год подряд сохраняет лидирующую позицию.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)
…
39. Россия (1441).
Которых он сам набирает, обучает и ставит в состав. Не всегда удачно и не очень профессионально. Так что это место во многом "заслуга" Черчесова. Могли бы быть и повыше...
Которых он сам набирает, обучает и ставит в состав. Не всегда удачно и не очень профессионально. Так что это место во многом "заслуга" Черчесова. Могли бы быть и повыше...