ГлавнаяНовости

Футболки с фамилией Месси заняли 1-е место по продажам в США, Роналду — 3-е

сегодня, 07:46

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг по продажам футболок со своим именем в США.

Вторую строчку рейтинга занял полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич. Замкнул тройку лидеров нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В топ-5 вошли форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Фрнации Килиан Мбаппе, а также нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд.

Напомним, недавно Мбаппе вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории ПСЖ.

Рейтинг продаж футболокКарта продаж футболок

Все новости
Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
Вчера, 03:40 Комментарии75
Сборная России опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА
26 ноября Комментарии54
Тедеско вошёл в топ-10 самых перспективных тренеров мира по версии AS
20 ноября Комментарии71
ОфициальноIQUII Sport: «„Зенит“ – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях»
19 ноября Комментарии100
«Локомотив» — лучший российский клуб по количеству воспитанников в Европе
18 ноября Комментарии33
Официально«Барселона» – лучший клуб Испании XXI века по версии CIHEFE
14 ноября Комментарии62
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
League1
League1
сегодня в 09:06
Скорее всего маленькие продажи у всех. СШАнцы ничего не понимают в настоящем футболе, там у них свои приоритеты в спорте: какой-то никудышный бейсбол, регби в хоккейной форме, которое они называют СШАнский футбол, в общем чушь всякая.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:59
Какая страна, такие и продажи....
ABir
ABir
сегодня в 08:48
В США Пулишич должен был быть третьим после сестёр Уильямс
Gahi
Gahi
сегодня в 08:26
Очень солидный охват территории продаж футболок с именем Месси в стране где 2026 году пройдёт Чемпионат Мира. А если учесть что вторым после Месси идёт игрок Национальной сборной хозяйки страны и клуба Челси Кристиан Пулишич,  то скорее всего после Барселоны Лионель отправится туда где уже побывал после Барселоны Златан Ибрагимович.  Маркетинговая  компания работает очень хорошо подготавливая Месси к пришествию в новый свет, чтобы своим присутствием на поле вдохновить и подтянуть местных игроков к домашнему чемпионату мира. Успех сборной России 2018 году послужил хорошим примером для сплочённости и гордости за  страну во время проведения чемпионата.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:22
Рейтинг фальшивый. Первый Мбаппе. За ним Пушилич и Рональдо. Месси только четвртый. Вот что по этому поводу заявил Дональд Трамп -«Выявлены массовые фальсификации. Мы будто страна третьего мира».
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:13
Скоро Пулишич первый будет
shlomo
shlomo
сегодня в 08:13
Кто то сделал очень хорошие деньги...:)))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:10
Ясно кто там самый раскрученный.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:56
Месси популярнее из-за испаноговорящего юнесинианца.
beefs
beefs
сегодня в 07:50
Красивая команда нарисовалась...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:47
А с Рональдо какое место?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100