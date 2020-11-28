Футболки с фамилией Месси заняли 1-е место по продажам в США, Роналду — 3-е

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг по продажам футболок со своим именем в США.
Вторую строчку рейтинга занял полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич. Замкнул тройку лидеров нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
В топ-5 вошли форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Фрнации Килиан Мбаппе, а также нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд.
Напомним, недавно Мбаппе вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории ПСЖ.