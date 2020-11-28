Футболки с фамилией Месси заняли 1-е место по продажам в США, Роналду — 3-е

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сегодня, 07:46

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины возглавил рейтинг по продажам футболок со своим именем в США .

Вторую строчку рейтинга занял полузащитник «Челси» и сборной США . Замкнул тройку лидеров нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии .

В топ-5 вошли форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Фрнации , а также нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии .