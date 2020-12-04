«Милан», «Реал Сосьедад» и «Тоттенхэм». Очарования старта сезона 2020/21 в топ-5

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04 декабря 2020, 22:30

Находим позитив и хвалим за футбольный прогресс.

7 место. «Байер»

- в больших чемпионатах хватает очарований – «Вест Хэм», «Лидс», «Сассуоло» и «Вильярреал» хорошо начали сезон. Но в список хочется включить именно дикий «Байер», который без лидера атак Хаверца остался командой, что может забивать 3-4 мяча в хороший для себя вечер;

- у Петера Боша команда без тормозов — в Бундеслиге 3 матча из 9 с тремя-четырьмя голами, а в Лиге Европы — 4 из 5 таких игр. «Ницце» в двух поединках забили 9 раз, после свежей игры Виейра отправился в отставку. «Байер» определенно хочет большего в плей-офф Лиги Европы, чем в прошлом сезоне, когда вылетели от финалиста «Интера»;

- немецкая команда играет в результативной лиге – «Бавария», «Боруссия» Д и «Лейпциг» постоянно создают моменты, а «Байер» по качеству шансов лишь на 13-м месте. Но очаровывает их эффективность. Аргентинец Лукас Аларио забил 7 мячей в Бундеслиге практически из ничего. А вот в защите финна Градецки, которого России надо переиграть на Евро-2020, дела идут лучше, чем раньше.

6 место. «Атлетико»

- ожидаемое очарование, но тут акцент на изменениях в атаке. Опытный Суарес – неожиданный новичок, и именно благодаря Луису раскрылись его коллеги. У «Атлетико» вторая атака Ла Лиги, Фелиш и Суарес забили по 2 мяча. Жоау растет, а Луис ему активно помогает;

- Облак – стена, защита Симеоне – одна из лучших на планете. Не пропустили от «Барселоны», учли урок Мюнхена – в повторной игре одна ошибка против лучшей команды года. Заиграл в центре Эрмосо, купленный год назад у «Эспаньола», а опорная не просела без Партея;

- Симеоне нужен чемпионский титул, поэтому «Атлетико» будет играть на результат, подстраиваться тактически под соперников – выходят в два и три центральных. И если Корреа, Суарес, Фелиш и Сауль порадуют в атаке – до конца будут драться за титул. «Индейцы» не любят таких соперников, как «Локомотив», но в Ла Лиге встречают их редко, поэтому чаще выигрывают.

5 место. «Челси»

- Грановская, Лэмпард и Чех провели сказочную трансферную кампанию на деньги Абрамовича. Вернер, Зиеш, Чилуэлл, Хаверц, Тиаго Силва и Менди сделали новую команду, которая на удивление быстро сыгралась, чем удивила опытных соперников по АПЛ , которые могли ждать пробуксовку, раз во всех линиях видим перемены;

- вратарь Менди пропустил в 12 первых играх за «Челси» всего 3 мяча. Повторил достижение Петра Чеха, пришел из того же клуба, что и легенда – «Ренна». Эдуару многовато лет, чтобы называть его перспективным (уже 28), но это четкое попадание. Новый вратарь играет спокойнее и надежнее, чем невезучий Кепа;

- у «Челси» 1 поражение в 17 официальных матчах сезона – от «Ливерпуля» в сентябре. Неплохо для команды с таким количеством перемен. А если бы не любовь к мировым, то именно Лэмпард мог сейчас идти на чистом первом месте. Впрочем, лишь два пункта до вершины. А поскольку дело не только в Менди, а скорее в Тиаго Силве и Вернере, то «Челси» может приятно удивить и в АПЛ , и в ЛЧ .

4 место. «Монако»

- команда Головина после 12-ти туров Лиги 1 в прошлом сезоне шла на 15-м месте – близко к зоне вылета, а сейчас с 23 очками разделяют вторую-пятую строчки. Невероятный прогресс на фоне частых перемен на тренерской скамье – c 2014-го было пять разных тренеров, Раньери, Жардим, Анри, снова Жардим, Морено и теперь Ковач;

- пока российский хавбек – один из лидеров «Монако» последнего года, приходил в себя после травмы, Фолланд и Бен Йеддер включились в атаке, а Агилар зажег на правом фланге. Нико Ковач неплохо зашел, хотя в случае с «монегасками» надо судить по более длительному отрезку, слишком часто у команды Сеска все зависит от настроя и настроения;

- у «Монако» четыре победы подряд, в том числе – над ПСЖ . Не удивительно, что зарядились оптимизмом, не отвлекаясь на матчи еврокубков, свежее некоторых сложных соперников. Но впереди поединки с «Лиллем» и «Марсель», нужен на поле Головин, важно набирать очки с прямыми конкурентами и оставаться в зоне Лиги чемпионов.

3 место. «Тоттенхэм»

- Моуриньо посвежел и снова в ударе. Такое ощущение, что Леви объяснил ему, что образ «плохого парня» седовласому мужчине не идет. Жозе в тренерской фазе «строгий педагог с юмором». Также заметно, что наняли людей, которые занялись имиджем Моуриньо – реакция фанатов на португальца, что разгружал продукты для небогатых людей во время пандемии, снова такая, как была в его молодости;

- «шпоры» лидируют вместе с «Ливерпулем» в чемпионате Англии. Также разделяют с «Челси» самую крупную разницу мячей в АПЛ +12. И, разумеется, у Моуриньо порядок в защите Льориса, лидируют по пропущенным голам – лишь 9 ошибок. Всего одно поражение, но еще в первом туре. Разнесли МЮ в гостях – 1:6, переиграли МС – 2:0. У «шпор» идет игра;

- Сон и Кейн – настоящие монстры. Не то чтобы кто-то сомневался в финалистах Лиги чемпионов. Но южнокореец традиционно среди недооцененных игроков, уважаемых экспертами. А Харри теперь нужен не сам процесс, но и трофейный результат. 16 голов и 11 ассистов на двоих – одна из причин лидерства «шпор» в АПЛ .

2 место. «Реал Сосьедад»

- классический сплав опыта и молодости. Не старые Мерино, Ойарсабаль и Янузай вместе с опытными Давидом Сильвой и Начо Монреалем воспользовались моментом и выскочили на первое место в Ла Лиге, пока «Реал» и «Барселона» не в порядке, а у Симеоне матчи в запасе;

- тренер Иманол Альгвасил ведет свою команду к плей-офф в Лиге Европы – все решится в новом туре, но геройствуют в основном в Примере. Всего одно поражение в 11 матчах, сразу 7 побед, одна из самых надежных линий защиты – Ремиро неожиданно грамотно прикрывают, уже 6 «сухарей»;

- разумеется, это скорее Золушка с каретой-тыквой, чем команда, что станет чемпионом Испании. Но в истории «Реала Сосьедад» были знаменитые прорывы на вершину, баски – упрямые. Поэтому наслаждаемся прогрессом Мерино, классом Давида Сильвы и настроем испанского середняка.

1 место. «Милан»

- хотя Златан и болел, в 6 матчах Серии А забил в 39 лет уже 10 голов и сделал один великодушный ассист. Ибрагимович может остаться в команде еще на сезон, а пока делает то, что умеет – колотит мячи на радость публике;

- приятно, когда легендарные клубы возвращаются к заметным успехам. У «Милана» ни одного поражения в Серии А, выход в плей-офф Лиги Европы после пяти туров, одна из самых непробиваемых линий обороны в Серии А – всего 8 мячей в 9 турах. Это только начало, но обнадеживающее;

- с появлением Златана у «россонери» появился характер, которого так давно не хватало. Пиоли пошутил, что камбэком против «Селтика» вчера – с 0:2 на 4:2, в команде проверяли, выздоровел ли тренер от коронавируса. И может шутить, ведь побеждают. «Милан» стал увереннее, чем был, сезон долгий, но Эрнандес, Доннарумма, Чалханоглу и Кьер настроены повоевать за зону Лиги чемпионов, где «россонери» не было с весны 2014-го года.