Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам еврокубковой недели Нидерланды вновь приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.
ЦСКА уступил загребскому «Динамо» (1:3) в 6-м туре Лиги Европы. В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), «Локомотив» потерпел поражение от «Баварии» (0:2), а «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» (1:1).
В Лиге Европы «АЗ Алкмар» потерпел поражение от «Риеки» (1:2), «Фейеноорд» проиграл «Вольфсбергу» (0:1), а ПСВ разгромил «Омонию» (4:0). В Лиге чемпионов «Аякс» уступил «Аталанте» (0:1).
Таким образом, отрыв России от ближайших преследователей в лице Нидерландов теперь составляет 1,58 балла.
Также к России приблизилась Бельгия, идущая на 9-м месте в рейтинге. Отставание бельгийцев сократилось до 2,082 балла.
Но даже в этом провале я вижу небольшой плюсик. У нас просто нет 5-6 конкурентоспособных команд. Постоянно несколько команд не проходят в группу и висят балластом. А очки делятся на 6. Теперь будет 3-4 команды.
То есть самые лучшие от нас, без заменителей Уфы или Арсенала. И если следующий сезон не будет такой же скомканный, как этот, есть надежда на выравнивание ситуации. Ну не должны наши быть вечно четвертыми. Верю в удачу...
Но даже в этом провале я вижу небольшой плюсик. У нас просто нет 5-6 конкурентоспособных команд. Постоянно несколько команд не проходят в группу и висят балластом. А очки делятся на 6. Теперь будет 3-4 команды.
То есть самые лучшие от нас, без заменителей Уфы или Арсенала. И если следующий сезон не будет такой же скомканный, как этот, есть надежда на выравнивание ситуации. Ну не должны наши быть вечно четвертыми. Верю в удачу...