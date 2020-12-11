Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

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сегодня, 05:52

По итогам еврокубковой недели Нидерланды вновь приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА .

ЦСКА уступил загребскому «Динамо» (1:3) в 6-м туре Лиги Европы. В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), «Локомотив» потерпел поражение от «Баварии» (0:2), а «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» (1:1).

В Лиге Европы « АЗ Алкмар» потерпел поражение от «Риеки» (1:2), «Фейеноорд» проиграл «Вольфсбергу» (0:1), а ПСВ разгромил «Омонию» (4:0). В Лиге чемпионов «Аякс» уступил «Аталанте» (0:1).

Таким образом, отрыв России от ближайших преследователей в лице Нидерландов теперь составляет 1,58 балла.

Также к России приблизилась Бельгия, идущая на 9-м месте в рейтинге. Отставание бельгийцев сократилось до 2,082 балла.