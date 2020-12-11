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Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 05:52

По итогам еврокубковой недели Нидерланды вновь приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.

ЦСКА уступил загребскому «Динамо» (1:3) в 6-м туре Лиги Европы. В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), «Локомотив» потерпел поражение от «Баварии» (0:2), а «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» (1:1).

В Лиге Европы «АЗ Алкмар» потерпел поражение от «Риеки» (1:2), «Фейеноорд» проиграл «Вольфсбергу» (0:1), а ПСВ разгромил «Омонию» (4:0). В Лиге чемпионов «Аякс» уступил «Аталанте» (0:1).

Таким образом, отрыв России от ближайших преследователей в лице Нидерландов теперь составляет 1,58 балла.

Также к России приблизилась Бельгия, идущая на 9-м месте в рейтинге. Отставание бельгийцев сократилось до 2,082 балла.

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Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:38
Это очередной наглядный показатель того, что футбол в России не прогрессирует
Клубный футбол в таких странах как Австрия, Швейцария, Чехия, Бельгия ну и естественно Голландия постоянно прогрессирует, да там нет много сильных клубов, и чемпионство разыгрывают ну максимум 3-4 клуба, но зато эти клубы выйдя в ЕК бьются там, зарабатывая деньги себе на "жизнь", а футболисты там выходят на поле и показывают "товар лицом", что бы получить "жирный" контракт уже в большом клубе.
В итоге счастливы все:
Клуб получает деньги от выступления + от продажи паренька, который себя проявил, эти деньги пустят на академию или скаутов которые найдут и вырастят навого игрока...
А тот паренек , что "выстрелил" получит свой "контракт жизни" , за то, что пахал над собой...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 13:10
Даже не сомневаюсь, что и догонят, и обгонят, и не только эти сборные! Всё к этому идёт! Какая страна, такой и спорт!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 13:07
Переживают за российский футбол только болельщики и тренеры клубов. Российским же властям, как футбольным, так и нефутбольным глубоко наплевать на наши переживания. У них патриотизм только на экранах телевизоров. А что им гораздо ближе, говорить не приходится, все всё прекрасно понимают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:05
УЕФА специально для слабых в футбольном отношении стран придумала новый турнир, в котором в сражениях с клубами Андорры, Мальты, Гибралтара, Молдавии и др мы будем набирать рейтинговые балы и будем плавно подниматься вверх. УЕФА забоится о развитии футбола в не футбольных странах.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:09, ред.
они давно должны уже их обойти. России есть чему учиться у крохотной Бельгии
Lokoman111
Lokoman111
сегодня в 11:08
Российские команды в целом хорошо выступают в целом игра поставлена.Видны тренерские мысли,команды играют в позиционную атаку.А это о многом говорит.Особенно отмечу Зенит!Но в этом году всем нашим соперниками дико везло!В целом наш футбол и наша сборная потихоньку развивается,и скоро будут результаты.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:42
Это нормально.Вот не пойму:Зачем нам высокие рейтинги сборной и клубов? "Новая Россия"-не футбольная страна,а надёжный источник обогащения.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:36
Как не прискорбно, Россию обойдут уже в этом сезоне. Взгляните на список сеяных в ЛЕ, там только с парой команд быки составят конкуренцию. Если повезет со жребием.
Но даже в этом провале я вижу небольшой плюсик. У нас просто нет 5-6 конкурентоспособных команд. Постоянно несколько команд не проходят в группу и висят балластом. А очки делятся на 6. Теперь будет 3-4 команды.
То есть самые лучшие от нас, без заменителей Уфы или Арсенала. И если следующий сезон не будет такой же скомканный, как этот, есть надежда на выравнивание ситуации. Ну не должны наши быть вечно четвертыми. Верю в удачу...
andrefino13
andrefino13
сегодня в 10:26, ред.
2022 год будем начинать не выше пятнадцатого места обгонит нас и Украина, Швейцария, Чехия и ещё масса стран, последние два года идём на уровне команд, которые сейчас возле двадцатого места.
Project Pandora
Project Pandora ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 10:04
А про надежды можно поподробнее? Чего конкретно Вы ожидаете от Мусаева и К'?
Project Pandora
Project Pandora ответ particular (раскрыть)
сегодня в 10:03
Перешагнут и это нормально. Я вот тоже стараюсь в каку не наступать.
particular
particular
сегодня в 09:54, ред.
Со временем, перешагнут нас и даже не станут оглядываться, ибо скатимся мы безнадёжно и надолго...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 09:48
Как так? Они разве нас еще не обогнали?! Ну так это дело времени! Вся надежда только на ФК Краснодар.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:39
Российские клубы изо всех сил пытаются пропустить вперед Бельгию и Нидерланды, но пока не получается. В завершении сезона полагаю наши клубы всё-таки добьются своего
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:19
Боюсь что ничего за этим не последует кроме очередной порции "бла-бла-бла"...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 09:18
А ещё сократить кол-во команд до 12 и играть чемп в 3 круга...
13 RUS
13 RUS
сегодня в 09:15
С таким футболом я лучше посмотрю матчи других команд
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 08:59
Пускай опережают нечего делать Российских командам в еврокубках. Ну если только антирекорды устанавливать позорники
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 08:55
Я уже тоже об этом писал!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так называемый лимит,имеет второстепенное значение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У нас футбол фактически весь на гос финансировании!!!!!!!!!!!!!!Командам смысла нет прогрессировать т.к и так деньги идти будут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это называется - паразитический образ жизни!!!!!!!!!!!!!!Футбольное тунеядство так сказать!!!!!!!!!!!!!!!!
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 08:23
Не интересно.По барабану.)
1asss
1asss
сегодня в 08:21
А был ли футбол в России?
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 08:15
Все по делу, чемпионат Голландии уж явно посильнее будет!
112910415
112910415
сегодня в 08:10
снявши голову, по волосам не плачут ...
футбола-то практически нет
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 08:09
Вывод один: надо убирать всё гос.бабло из футбольных клубов...и пусть клубы сами зарабатывают себе на жизнь, живут по средствам и "прокачиваются" как надо...глядишь и зарплаты поубавятся а вслед за ними и голод до футбола проснётся у футболистов.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:00
Проблемами футбола никто не занимается. Зато сильно переживаем, что пиво не продают на стадионах🤣🤣🤣
Конечно, футбол не рентабельный бизнес, в отличии от рыгаловок в каждом дворе.
tantor
tantor
сегодня в 07:56
Когда перестанет учитываться сезон 17/18, в котором российские команды заработали 12.600, то совсем рейтинг скатится. За последние три года Россия набрала очков меньше, чем Нидерланды, Бельгия, Австрия, Украина и Шотландия.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 07:54
ничего удивительного в этом не вижу потому что в России никто не занимается футболом! делают вид, но не более. Все начиная от игроков и до чинуш обеспокоены только зарабатыванием - распилом денег. В Англии клубы со 100 летней и более историей живут, играют, имеют своих преданных болел , для которых не столь уж важно, что их любимый клуб играет в низших дивизионах . У нас же появляются непонятные Сочи , Тамбовы, которые после распила всех денег канут в небытиё, Тосно выигрывает Кубок страны и потом "благополучно" прекращает существование....
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:49
Удивлен, что они еще не обошли нас с такой игрой наших клубов.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 07:48, ред.
Сколько уж можно мусолить эту тему всякий раз...? Аж смешно читать после каждого еврокубкового матча эти подробные отчёты) ну падаем и падаем...радоваться надо что наконец-то российский футбол спустится с небес на грешную землю )))
Gahi
Gahi
сегодня в 07:31
Коэффициент России всё время уменьшается и благодаря Краснодару он ещё остаётся на отметки 4,333. Но преследователи команд в лице Нидерландов и Бельгийцев имеют по два представителя в Лиги Европы от страны это Аякс,  ПСВ Эйндховен и Брюгге, Андерлехт, что ещё более приближают их к России. Так что Краснодару придётся бороться за шестерых команд от России которые начинали свой путь в еврокубках в этом цикле.  Краснодар идёт по графику Ростова тогда в розыгрыше 2016/2017 года Ростов в группе Л/Ч набрали 5 очков и заняли 3 место. В 1/16 Лиги Европы уверено переиграли Спарту из Праги 4-0 дома и в гостях 1-1. Ростов вышел в 1/8  где команде суждено было встретится с Манчестер Юнайтед под руководством Жозе Моуриньо, но Ростов достойно сыграл и в этой игре ничья 1-1 дома и в гостях уступили с минимальным счётом 1-0. Так что будем желать Краснодару успехов и хороших результатов в Лиги Европы. Удачи
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