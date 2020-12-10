Не обманули ожиданий. «Локомотив» проиграл «Баварии»

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сегодня, 02:03

Финиш без эмоций. Непросто следить за финальным туром группового этапа, когда всё определено заранее. «Соккер.ру» — о попытке «Локомотива» сдержать «Баварию».

Игра «Локомотива» против «Баварии» не была футболом как таковым. Это была попытка заведомо уступающей в классе команды сдерживать мощного соперника максимально долго. Вряд ли в самом «Локомотиве» верили в то, что это «максимально долго» продлится больше 90 минут, то есть принесет ничью. Кто-то скажет, что матчи с «Атлетико» были построены по подобному принципу. Но это не так. И разницу обозначит тот же Николич после игры.

Матчи с «Атлетико» пришлись на отрезок, когда «Локомотив» еще сам контролировал свои ресурсы. А к финальным играм с «Зальцбургом» и «Баварией» «Локомотив» прикатился, что называется, «на ободах», совершенно обессилев. Последней каплей стал недопуск к игре Крыховяка, Куликова, Лисаковича и Мухина в последний момент, поскольку они сдали какие-то сомнительные тесты на коронавирус. Да, это теперь такой новый фактор неожиданности в мировом футболе.

Элемент случайности, который тренеру необходимо учитывать. И если у тебя в подчинении машина, подобная баварской, то ты не испытаешь больших проблем. А если твои ресурсы ограничены, то приходится выходить на игру Лиги чемпионов с тремя запасными полевыми футболистами, выпуская затем Иосифова и Силянова как необстрелянных дебютантов. О каком содержании тут может идти речь? Просто попытка сохранить лицо, отбиться.

Надо сказать, что в первом тайме в целом это удавалось. «Бавария», которая могла бы выйти и более резервным составом, но выбрала полуосновной, скажем так, оказывала давление, но не рвала жилы. Поэтому во второй тайм команды вошли с равным счетом. Но разница в классе и набегающая разница в свежести дали о себе знать. Да, кто-то скажет, что «Бавария» забила первый гол после углового, который был назначен ошибочно. Но неужели есть те, кто верит, что «Бавария» не забила бы и без этого углового?

Это еще Гильерме включил режим спасителя несколько раз во втором тайме. Можно разбирать отдельно по эпизодам голы, но в данном случае важно не то, как они были забиты, а та неизбежность, с которой они должны были случиться. В одном эпизоде кто-то поспешит винить судью, кто-то – Чорлуку, который проиграл верх Зюле вчистую. Во втором эпизоде обвинят опорную зону и центр обороны. Но «Бавария» — это не команда-сценарий, это команда-результат. Она его добивается, и всё. Сюжеты с ней не так важны. «Локомотив» терпел, старался, сделал всё, что мог, и проиграл. Ну да, можно его критиковать. Но даже этого не хочется делать, потому что он не обманывал надежд – он сыграл так, как от него ждали.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (7) – 7 (3)

Разница вполне предсказуемая. «Бавария» значительно превзошла «Локомотив» по остроте, по ударам, по созданным опасным моментам. И эта разница отражается на количестве ударов. И по точным попаданиям, и по попыткам мюнхенцы оказались значительно лучше «Локомотива». Самыми бьющими на поле оказались Сане, у которого пять ударов, Чупо-Мотинг и Гнабри, у которых по четыре удара. А у «Локомотива» чаще других бил неожиданно Рыбус. Правда, это всего две попытки. Большую часть остроты «Бавария» создала во втором тайме. До перерыва у мюнхенцев было всего девять ударов и одно попадание в створ.

Владение мячом (точность передач): 65% (86%) — 35% (77%)

Тоже довольно ожидаемые цифры. Даже можно сказать, что у «Локомотива» неплохая точность передач для такого маленького процента владения мячом и редких выходов в атаку. «Железнодорожники» старались цепляться, но более подвижная и динамичная «Бавария» слишком легко всё перекрывала и перехватывала. Настолько более уверенно действовали мюнхенцы, что сделали 579 точных передач против 246 у «Локомотива». Кажется, это самая большая разница среди всех матчей российских клубов в Лиге чемпионов. При этом обычно команда, которая меньше владеет мячом, вынуждена больше бегать, чтобы компенсировать эту нехватку. Но «Локомотив» и пробежал меньше, чем «Бавария» — 106,2 км против 108,9 км. Получается, что мюнхенцы были динамичнее во всём.

Обводки (фолы): 22 (14) – 8 (10)

С точки зрения нарушений правил игра получилась достаточно мирной. Каких-то жестких агрессивных действий соперники не предпринимали, понимая, что статус игры того не стоит. А вот в индивидуальных прорывах перевес «Баварии» снова ощутим. Ее игроки более смело и играючи ходили в обводки, включали дриблинг. Особенно успешным оказался Дэвис, на счету которого аж 11 удачных обводок. Вторым стал Сане с пятью попытками. Игроки «Локомотива» тоже пытались, но максимум – две – лишь у Магкеева.

Слова

(главный тренер «Локомотива»):

Ничего плохого не могу сказать о команде. Наоборот. Первые четыре матча в Лиге чемпионов мы провели на высоком уровне. Потом возникли большие проблемы с составом. Сейчас мы играли в 13 человек. Многие играли не на своих позициях. Но команда билась. В первом тайме мы смотрелись достойно. Но не хватило опыта, чтобы мы добрались до ворот и забили. Но хочу сказать только хорошее. Во втором тайме, очевидно, нам не хватило скамейки. Против «Баварии» нелегко играть так. Невозможно было никого заменить. Но бились до последнего. К сожалению, две последние игры оказались неудачными. Надо теперь думать об игре с «Краснодаром». Ситуация с тестами Крыховяка, Мухина и Лисаковича непонятная. Главное, что они чувствуют себя хорошо. Надеюсь, что они сыграют в ближайших матчах. Нам нужны свежие игроки. Лигу чемпионов можно разделить на две части: в первых четырех матчах всё нормально по составу, а в последних двух всё менялось каждую минуту, нужно было менять схемы, идеи, состав. Последние десять дней совсем плохими вышли для нас. Результат неудачный, но команда показала характер, каждый на поле бился. На любой позиции. Самоотдача важна для меня как для тренера. Последние два тура нужно отработать на профессиональном высоком уровне.

(игрок «Локомотива»):