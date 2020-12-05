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У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов

05 декабря 2020, 19:16
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Лучшие и худшие знаки международных футбольных турниров – на «Соккер.ру».

В УЕФА официально огласили сроки Лиги Конференций, что возвращает на карту футбольного континента третий еврокубок. Турнир стартует в 2021-м, первый финал сыграют в Тиране.

Уже и логотип представили, напомнив о знаках международных кубков для сборных и клубов. Об этих эмблемах редко говорят, в отличие от гербов клубов, но в их числе есть великие и безликие.

Худшие эмблемы международных турниров

7 место. Лига чемпионов ОФК

Впервые сыграли 33 года назад, потом была длительная пауза, возродились в 1999-м. Клубы из Австралии и Новой Зеландии привыкли к победам в своей ЛЧ, но дважды были сенсации – в 2010-м выиграли ребята из Папуа Новая Гвинея, а в прошлом году клуб из Новой Каледонии. А вот если говорим о логотипе, то такой может быть у австралийского магазина со специями или новозеландского, где продают решетки с орнаментами, которые зажевало из-за круглой формы:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов 4-6 места. Африканская ЛЧ, Кубок конфедераций и Суперкубок КАФ

Идея нормальная, орнамент добавляет колорита. Но добивает все три знака маленький нюанс – назойливый спонсор. Логотип на логотипе — безвкусно, преступление против дизайна. Если у желтого мяча по соседству красно-сине-оранжевый с надписью – получается каша. Могли использовать имя спонсора, но не трогать знак:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов

3 место. Лига Европы

Слабо, без души. Сам трофей Лиги Европы по форме довольно примитивный. Попытка дизайнера выкрутить его для эмблемы не работает – изображен вымышленный кубок. Сходство с копеечными логотипами, которые можно генерировать онлайн, тоже учтем. У Лиги Европы плохой знак, и ужасно, что теперь его скопировали еще раз:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов

2 место. Кубок АФК

Азиатский аналог Лиги Европы. Кубок доставался ливанцам, иракцам, малазийцам, кувейтцам, узбекам и сирийцам. Но турнир, который основан в 2004-м, не имеет права иметь такой дикий логотип. Его словно нарисовал сын шейха цветными карандашами. Кривой, неаккуратный, плохо сочетается со шрифтом.

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов

Понятно, что это болельщики празднуют гол, но это ужасная работа. Учитывая, сколько в Азии сильных дизайнеров, которые работают современно, должно быть стыдно за безвкусие. Да и название турнира странное – перекликается с континентальным турниром для сборных.

1 место. Лига Конференций

И тут название слабое, «Кубок совещаний». Но торговый знак, что должен выделять и разделять с Лигой Европы, еще хуже. Хотят ли в УЕФА, чтобы новый кубок был успешным? Например, на логотипе нарисовали очертание кубка, но представят его лишь следующей весной.

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов

В этом логотипе плохо все. И похожесть на слабый знак Лиги Европы, и сходство со знаками за несколько копеек. Если создавать эмблему Кубка тверских школ, то получите нечто подобное. Сверху трофей, потом название организации и самого турнира. Также удивляет грубость линий, даже эмблема Лиги Европы нежнее сделана и с большим вкусом.

Лучшие эмблемы международных турниров

9 место. Лига чемпионов КОНКАКАФ

Застрял между худшими и лучшими. Учитывая, насколько часто турнир выигрывают мексиканцы, могли сделать эмблему с отсылками к «Эль диа де Муэртос» — днем мертвых соперников. Сейчас на эмблеме нарисован кубок, что могли разыгрывать в финале «Игры престолов», с мечами:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов 8 место. Суперкубок УЕФА

Хорошо, что у Суперкубка УЕФА красивый трофей – не такой крутой, как кубок чемпионов, но симпатичный. Следовательно, дизайнеры взяли и нарисовали его в современном стиле, получив легкую, немного разорванную сверху, но приличную эмблему. А поскольку всплывает раз в год, то свою функцию выполняет хорошо:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов 7 место. Кубок Либертадорес

Современный логотип намного лучше, чем старые. Форма оригинальная, градиент так себе – не самый современный ход. Хотя надо признать, что мода на переходы цвета то приходит, то уходит. Проблема лишь в том, что внизу маленький кубок – на мелких форматах не читается, получается крестовая дверь в странное здание:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов

6 место. Южноамериканский Кубок

Как и логотип Кубка Либертадорес, этот сделан не так давно. И получилось. Возможно, стоило использовать форму трофея, он интересный, но в основе идеи было совместить мяч, кубок и получить внутри символ человека, что празднует гол. Эмблема аккуратная и работает:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов 5 место. Рекопа Южной Америки

Аналог Суперкубка УЕФА – матч, где определяют лучшую команду по итогам Кубков Либертадорес и Южной Америки. И у турнира хороший знак – минимализм, мяч, звезда, легко менять цвета. Не великая эмблема, но на фоне многих выделяется. Даже «взрыв мяча» ее не портит:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов 4 место. Азиатская Лига чемпионов

С 2002 по 2008 год был стандартный логотип – нарисовали кубок. Но в 2009-м представили новую эмблему. Надо отдать должное дизайнеру – решил «размотать» ДНК на кубке, и благодаря этому создал человечка, который похож по стилю на дизайны из Азии. Цветасто для строгих брендов, но футбольному турниру подходит.

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов 3 место. Лига Наций УЕФА

В отличие от ЧМ, Евро и Кубков Америки, где каждый турнир имеет отдельный логотип, поскольку есть страны-хозяева, Лига Наций получила одну эмблему. Приличная, хоть и яркая. Взяли флаг, использовали много цветов – символ стран-участников. Есть динамика, шрифт не страшный – запоминается легко:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов 2 место. Campeones Cup

Необычный для футбола знак, чем и ценен. Новенький турнир для клубов из США, Канады и Мексики. Аналог Суперкубка УЕФА, играют победитель МЛС против лучшей команды Мексики. Название с отсылкой к испанскому языку, а на не английском, а вот логотип американский, соединили слова и нашли место для «номеро уно», единицы:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов 1 место. Лига чемпионов

Хорошо, что английский дизайнер Фил Клементс прислал в 1992 году свой логотип со звездами на конкурс УЕФА. В Швейцарии развесили на стене 50 кандидатов и выбрали именно знаменитый мяч из звезд. Смысл простой – тогда Лига чемпионов заканчивалась турниром с двумя группами по четыре команды, отсюда 8 звезд. А поскольку в черном и белом вариантах знак универсальный для ТВ и сайтов, то не удивляет, что ребрендинг всегда был косметическим:

У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов Эмблема Лиги чемпионов стала классикой. На основе идеи со звездами делали мячи для Лиги чемпионов. Забавная история: первым прототипом начали играть, он от чьей-то головы вылетел через окно на улицу. Вышли искать и не нашли. Похоже, у кого-то в Лондоне дома лежит самый первый мяч ЛЧ со звездами, а вот знаменитый логотип видели миллиарды людей по всему миру.

Что мешало нанять нормальных дизайнеров и сделать смелый, крутой и броский логотип для Лиги Европы и Конференций? На фоне старшей сестры – Лиги чемпионов, их логотипы смотрятся дешево и безлико.

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Рубцовский
Рубцовский
06 декабря в 07:57
А мне больше всего понравился логотип Лиги чемпионов Конкакаф
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp ответ Правдин Семён (раскрыть)
05 декабря в 23:09
не наваляем. всякие зениты и цска будут при попадании туда кудахтать про неприоритетность турнира и "лучше направим силы в рфпл чтобы попасть хотя бы в ЛЕ".
а всякие динамо, ростовы точно так же вылетать будут разных грузинских топ-клубов и мощнейших команд чемпионата норвегии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
05 декабря в 22:51
Логотип не испортит красивого зрелищного футбола!!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
05 декабря в 22:13
Первое . Мне нравится логотип Лиги Чемпионов ОФК.
Второе. Какую игру показывают наши клубы-такой и логотип у Лиги Конференций. Я так понимаю ,это будет наш основной еврокубок. Уж там-то мы наваляем всяким Эксельсиорам, Генчлербирлиги, Белазам, Бастиям и прочим еврограндам..
rubin kazzzan
rubin kazzzan
05 декабря в 21:49
Красивая и результативная игра перекроет все некрасивые эмблемы!!!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
05 декабря в 20:49, ред.
Давно плохие статейки не читал, эта пополнит коллекцию где автор свои вкусы пытается толи навязать, толи просто показать. Но ужас остаётся ужасом
rubin kazzzan
rubin kazzzan
05 декабря в 20:38
Главное чтобы играли красиво
memphis
memphis
05 декабря в 20:20
Судя по всему опять Лебедев Артемий нарисовал)))
Roger Young
Roger Young
05 декабря в 20:06
хороший обзор.
CSKA2012
CSKA2012
05 декабря в 19:45
Для зенита уже свой кубок придумали в УЕФА чтобы что то выиграл , а то Газпром вкладывает бабки а зенит с 4 места в группе вылетает )
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 19:21
Лишь бы интересно было!
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