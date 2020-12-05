У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов

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05 декабря 2020, 19:16

Лучшие и худшие знаки международных футбольных турниров – на «Соккер.ру».

В УЕФА официально огласили сроки Лиги Конференций, что возвращает на карту футбольного континента третий еврокубок. Турнир стартует в 2021-м, первый финал сыграют в Тиране.

Уже и логотип представили, напомнив о знаках международных кубков для сборных и клубов. Об этих эмблемах редко говорят, в отличие от гербов клубов, но в их числе есть великие и безликие.

Худшие эмблемы международных турниров

7 место. Лига чемпионов ОФК

Впервые сыграли 33 года назад, потом была длительная пауза, возродились в 1999-м. Клубы из Австралии и Новой Зеландии привыкли к победам в своей ЛЧ , но дважды были сенсации – в 2010-м выиграли ребята из Папуа Новая Гвинея, а в прошлом году клуб из Новой Каледонии. А вот если говорим о логотипе, то такой может быть у австралийского магазина со специями или новозеландского, где продают решетки с орнаментами, которые зажевало из-за круглой формы:

4-6 места. Африканская ЛЧ , Кубок конфедераций и Суперкубок КАФ

Идея нормальная, орнамент добавляет колорита. Но добивает все три знака маленький нюанс – назойливый спонсор. Логотип на логотипе — безвкусно, преступление против дизайна. Если у желтого мяча по соседству красно-сине-оранжевый с надписью – получается каша. Могли использовать имя спонсора, но не трогать знак:

3 место. Лига Европы

Слабо, без души. Сам трофей Лиги Европы по форме довольно примитивный. Попытка дизайнера выкрутить его для эмблемы не работает – изображен вымышленный кубок. Сходство с копеечными логотипами, которые можно генерировать онлайн, тоже учтем. У Лиги Европы плохой знак, и ужасно, что теперь его скопировали еще раз:

2 место. Кубок АФК

Азиатский аналог Лиги Европы. Кубок доставался ливанцам, иракцам, малазийцам, кувейтцам, узбекам и сирийцам. Но турнир, который основан в 2004-м, не имеет права иметь такой дикий логотип. Его словно нарисовал сын шейха цветными карандашами. Кривой, неаккуратный, плохо сочетается со шрифтом.

Понятно, что это болельщики празднуют гол, но это ужасная работа. Учитывая, сколько в Азии сильных дизайнеров, которые работают современно, должно быть стыдно за безвкусие. Да и название турнира странное – перекликается с континентальным турниром для сборных.

1 место. Лига Конференций

И тут название слабое, «Кубок совещаний». Но торговый знак, что должен выделять и разделять с Лигой Европы, еще хуже. Хотят ли в УЕФА , чтобы новый кубок был успешным? Например, на логотипе нарисовали очертание кубка, но представят его лишь следующей весной.

В этом логотипе плохо все. И похожесть на слабый знак Лиги Европы, и сходство со знаками за несколько копеек. Если создавать эмблему Кубка тверских школ, то получите нечто подобное. Сверху трофей, потом название организации и самого турнира. Также удивляет грубость линий, даже эмблема Лиги Европы нежнее сделана и с большим вкусом.

Лучшие эмблемы международных турниров

9 место. Лига чемпионов КОНКАКАФ

Застрял между худшими и лучшими. Учитывая, насколько часто турнир выигрывают мексиканцы, могли сделать эмблему с отсылками к «Эль диа де Муэртос» — днем мертвых соперников. Сейчас на эмблеме нарисован кубок, что могли разыгрывать в финале «Игры престолов», с мечами:

8 место. Суперкубок УЕФА

Хорошо, что у Суперкубка УЕФА красивый трофей – не такой крутой, как кубок чемпионов, но симпатичный. Следовательно, дизайнеры взяли и нарисовали его в современном стиле, получив легкую, немного разорванную сверху, но приличную эмблему. А поскольку всплывает раз в год, то свою функцию выполняет хорошо:

7 место. Кубок Либертадорес

Современный логотип намного лучше, чем старые. Форма оригинальная, градиент так себе – не самый современный ход. Хотя надо признать, что мода на переходы цвета то приходит, то уходит. Проблема лишь в том, что внизу маленький кубок – на мелких форматах не читается, получается крестовая дверь в странное здание:

6 место. Южноамериканский Кубок

Как и логотип Кубка Либертадорес, этот сделан не так давно. И получилось. Возможно, стоило использовать форму трофея, он интересный, но в основе идеи было совместить мяч, кубок и получить внутри символ человека, что празднует гол. Эмблема аккуратная и работает:

5 место. Рекопа Южной Америки

Аналог Суперкубка УЕФА – матч, где определяют лучшую команду по итогам Кубков Либертадорес и Южной Америки. И у турнира хороший знак – минимализм, мяч, звезда, легко менять цвета. Не великая эмблема, но на фоне многих выделяется. Даже «взрыв мяча» ее не портит:

4 место. Азиатская Лига чемпионов

С 2002 по 2008 год был стандартный логотип – нарисовали кубок. Но в 2009-м представили новую эмблему. Надо отдать должное дизайнеру – решил «размотать» ДНК на кубке, и благодаря этому создал человечка, который похож по стилю на дизайны из Азии. Цветасто для строгих брендов, но футбольному турниру подходит.

3 место. Лига Наций УЕФА

В отличие от ЧМ , Евро и Кубков Америки, где каждый турнир имеет отдельный логотип, поскольку есть страны-хозяева, Лига Наций получила одну эмблему. Приличная, хоть и яркая. Взяли флаг, использовали много цветов – символ стран-участников. Есть динамика, шрифт не страшный – запоминается легко:

2 место. Campeones Cup

Необычный для футбола знак, чем и ценен. Новенький турнир для клубов из США , Канады и Мексики. Аналог Суперкубка УЕФА , играют победитель МЛС против лучшей команды Мексики. Название с отсылкой к испанскому языку, а на не английском, а вот логотип американский, соединили слова и нашли место для «номеро уно», единицы:

1 место. Лига чемпионов

Хорошо, что английский дизайнер Фил Клементс прислал в 1992 году свой логотип со звездами на конкурс УЕФА . В Швейцарии развесили на стене 50 кандидатов и выбрали именно знаменитый мяч из звезд. Смысл простой – тогда Лига чемпионов заканчивалась турниром с двумя группами по четыре команды, отсюда 8 звезд. А поскольку в черном и белом вариантах знак универсальный для ТВ и сайтов, то не удивляет, что ребрендинг всегда был косметическим:

Эмблема Лиги чемпионов стала классикой. На основе идеи со звездами делали мячи для Лиги чемпионов. Забавная история: первым прототипом начали играть, он от чьей-то головы вылетел через окно на улицу. Вышли искать и не нашли. Похоже, у кого-то в Лондоне дома лежит самый первый мяч ЛЧ со звездами, а вот знаменитый логотип видели миллиарды людей по всему миру.

Что мешало нанять нормальных дизайнеров и сделать смелый, крутой и броский логотип для Лиги Европы и Конференций? На фоне старшей сестры – Лиги чемпионов, их логотипы смотрятся дешево и безлико.