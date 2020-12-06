РПЛ лучше, чем думает Кабелла. Интриги, молодежь и судьи делают лигу увлекательной

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06 декабря 2020, 21:25

«Соккер.ру» развивает мысль вингера «быков».

Кабелла прав, Лига 1 сильнее. Но как можно равнять РПЛ , где половину клубов легко закрыть за день, убрав государственное финансирование, с чемпионатами Франции, Германии, Англии, Италии и Испании, где денег намного больше, а футбольные традиции прочнее?

Топ-5 мощнее, это отдельный мир по сравнению со всеми остальными лигами планеты. А в РПЛ телевизионные права продали дешевле, чем в Румынии. Так что не стоит меряться с акулами на полном серьезе. Но их размеры не значат, что своя корюшка невкусная.

От комплекса неполноценности тоже никакой пользы. Перечислим факторы за то, что чемпионат России по футболу интересный и имеет нереализованный потенциал.

В РПЛ живее чемпионская интрига

Настоящая борьба, а не как в Италии, Германии или Франции. Там смена чемпиона будет, только если «Ювентус», «Бавария» и ПСЖ разрешат. В Англии «Ливерпуль» свалил «Манчестер Сити», «Лестер» был редкой сенсацией, но в России веселее. «Спартак» и «Локомотив» брали «золото». ЦСКА огорчал «Зенит» раньше. А два чемпионства Семака не означают, что третье достанется легко. В Испании «Барселоне» и «Реалу» надо нырнуть на дно, чтобы у богатого «Атлетико» появился шанс. В России лидеры ближе по уровню, непобедимых команд нет.

Чемпионат России очень сложный

Люди думают о себе. Кабелла, заявляя, что Лига 1 сильнее, чем РПЛ , оценивает строго со своей колокольни. Игрок атаки увидел более сложный для себя чемпионат, и на основании закрытости делает вывод – во Франции лучше. Потому что легче. В РПЛ грызутся, это опасная лига для форвардов. Правильно сказал глава селекционного отдела ЦСКА – Эджуке не думал, что столкнется с такой опекой. Всем новичкам сложно, и так интереснее, ведь немало сюрпризов и больше неожиданных героев.

Судьи никогда не позволят скучать

В АПЛ и Ла Лиге нудные ошибки арбитров, а в России – веселые, с подтекстом. Вот сейчас большой начальник Кашшаи улетел отдыхать на Мальдивы, прикрывшись семинаром и судейством тамошнего Суперкубка. Странное решение владельца турагентства, учитывая центральные матчи лидеров РПЛ в декабре. Зато противоречивость почти всех арбитров в России не только злит народ, но и делает лигу увлекательнее. Стоит ли напоминать, что Джозеф Пулитцер, чью премию вручают сейчас, создал «желтую прессу», а не интеллектуальную? Он стал богатым, потому что народ выбирает скандалы, хотя всегда будет ругать тех, кто о них рассказывает.

В РПЛ проходит смена поколений

У «Спартака» из чемпионского состава остались в основе Джикия и Зобнин. ЦСКА серьезно обновился, Фернандес и Акинфеев связывают с чемпионским прошлым, а Набабкин и Дзагоев уже не игроки старта. «Зенит» не тот, что был в «золотом» сезоне Виллаш-Боаша. Причем команда снова старенькая по возрасту и нужно омоложение через 2-3 года. Раньше РПЛ была лигой стариков, а сейчас это чемпионат молодежи. Стало интереснее, ведь стабильности меньше – Тиль, Гаич и Малком подтвердят. Зато выбор открытий шире. 154 из 443 игроков (35%) не старше 23 лет. И каждый второй не старше 25.

Жесткие схватки украшают сезон

Речь не о дерби «Зенита» против «Сочи». Без шуток можно сказать, что наличие четырех приличных московских клубов улучшает положение. Сейчас все претендуют на первую тройку, даже «Локомотив» не так далеко, как конкурентам хотелось бы. Разумеется, в Италии есть римское и миланское дерби, в Англии полно лондонских схваток. Но есть и предсказуемые дерби, где один обычно намного сильнее другого. А в РПЛ москвичи примерно равны, а «Зениту» против ЦСКА , «Динамо» и «Спартака» с каждым разом будет все сложнее.

Подрос интерес к живому футболу

Количественно поклонников РПЛ хотелось бы больше, но это вопрос к маркетингу самой лиги. А если говорим о посещаемости последних лет до пандемии, то она по понятным причинам выросла. Появились комфортные стадионы, есть города, где поход на футбол стал моднее – Ростов-на-Дону и Краснодар. В Санкт-Петербурге арена стала крупнее. Плюс 2020-й заставил многих соскучиться по живому футболу, так что как только вакцинация спасет человечество, будет прирост на многих стадионах страны. Числовое подтверждение имеем, до эпидемии вышли на 17.5-18.5 тысяч в среднем, это хороший показатель. Особенно с учетом, что новички лиги часто без армии фанатов.

Переход в атакующую фазу неизбежен

Чем немцы уже наслаждаются – 3:3 в матче «Баварии» и «Лейпцига», то в РПЛ еще ждите на десерт. Один из вариантов выживания РПЛ – сокращение, чтобы стало больше центральных, интересных широкой публике игр. Следовательно, бюджетные «автобусы» приговорят в будущем. Обороняться и сейчас никто из фаворитов не умеет толком, а между собой, подключив молодые команды, где атака стала во главу угла, сыграют еще веселее. Причем не 2 раза за сезон, а уже 4. Многие представляют этот сезон без сборов, как типичный, но это ошибка. Голы будут, как только молодежь окрепнет. А реформами можно существенно изменить и улучшить саму лигу. В той же Франции такой опции нет.

Есть ли в отсылках к элите польза?

Только если равняться на позитивные моменты в топ-5. Давно пора изучать методы работы французов, немцев, англичан и испанцев с молодыми игроками. Бундеслига показывает, как поднять посещаемость. Важно копировать методы восстановления игроков Серии А, где столетние играют живее, чем в РПЛ некоторые двадцатилетние.

Также полезно понять на чужом опыте, как заманивать большой капитал? В чемпионате Чехии есть китайские спонсоры, а в России нет. Почему ПСЖ получил шейхов, а «Уфа» или «Ротор» не дождалась российского олигарха? Турецкие миллионеры дают деньги своей лиге, а не покупают клубы в Европе. И вот тут выходим на ключевое отличие РПЛ от других.

В топ-5 есть живой рынок. Думают о развитии, мировой популярности, футболе и прибыли. А игроки «Тамбова» бойкотировали матч против «Спартака», поскольку им должны десятки миллионов рублей. В элите составили бизнес-план, скрупулезно учитывают мелочи. А вот если искать в хаосе прелесть, то РПЛ – увлекательная. В конце концов, лучшего чемпионата у россиян нет. ФНЛ не предлагать – только на уровне шуток круче всех в мире.

Но чтобы становиться лучше, чем вчера, необязательно быть первым. Если бы начали в 2000-х с нефтяными деньгами, то давно сделали бы из РПЛ конфетку. Впрочем, и запоздалый старт круче вечного торможения. Кабелла прав, что даже Лига 1, где хватает минусов, пошла вперед. Прядкину полезно включиться для разнообразия, срочно нужны реформы при поддержке РФС и Дюкова. Футбол в РПЛ не так плох, как кажется Кабелла, просто сложный во всех смыслах. Но желание клубов стать современнее видим.