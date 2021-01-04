«Кальяри» — «Беневенто»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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04 января 2021, 12:12

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 16-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Беневенто», который состоится 6 января 2021 года.

«Кальяри»

Серия без побед «Кальяри» в чемпионате Италии длится восемь туров. 3 января команда проиграла второй матч кряду, уступив на своем поле «Наполи» (1:4), а перед этим «Роме» в гостях (2:3).

На счету «островитян» 14 очков и пятнадцатая позиция в турнирной таблице. В семи домашних играх команда победила только два раза, забив в общей сложности 11 голов.

«Беневенто»

В прошлом туре Серии A «Беневенто» проиграл дома «Милану» (0:2). Так «желто-красные» прервали череду успешных игр, в которых они сыграли вничью с «Лацио» (1:1), а также оформили две виктории подряд – «Дженоа» (2:0) и «Удинезе» (2:0).

В семи выездных играх «Беневенто» одержал три победы, а 18 набранных очков дают возможность команде идти на десятой строчке рейтинга.

Статистика

В восьми играх с участием «Беневенто» больше двух мячей не забивалось

«Кальяри» не побеждал в восьми играх подряд

Две очных встречи команд завершились победами «Кальяри» с одинаковым счетом 2:1

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на «обе забьют – да». За этот исход букмекер Pinnacle выставил коэффициент 1.67.

В пяти прошлых домашних матчах «Кальяри» случался обмен голами. «Беневенто» забивал голы в трех из пяти последних выездных играх.