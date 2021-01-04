«Аталанта» — «Парма»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В линии букмекерской конторы Pinnacle открыт прием ставок на матч 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Парма», который состоится 6 января 2021 года.
«Аталанта»
«Аталанта» не проигрывает на протяжении пяти туров в чемпионате Италии. В этой серии «оробичи» набрали 11 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице.
3 января клуб из Бергамо разгромил на своем поле «Сассуоло» (5:1), одержав седьмую победу в лиге. В семи домашних поединках «Аталанта» показала такие результаты: четыре победы, одна ничья и два поражения.
«Парма»
У «Пармы» затяжной кризис, который длится с конца ноября, когда команда последний раз побеждала в чемпионате Италии – «Дженоа» (2:1). С тех пор «крестоносцы» трижды сыграли вничью, а в трех прошлых турах уступили таким соперникам – «Ювентус» (0:4), «Кротоне» (1:2) и «Торино» (0:3).
В активе «Пармы» 12 баллов и шестнадцатое место в турнирной таблице с минимальным преимуществом над зоной вылета.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» — 1.315
- Ничья – 5.900
- Победит «Парма» — 9.740
Статистика
- В 22 из 27 матчах «Пармы» сыграла ставка на ТБ(2,5)
- «Аталанта» выиграла четыре прошлых поединка у «Пармы»
- «Аталанта» забивала минимум три гола в трех прошлых домашних играх
Прогноз
На этот матч мы рекомендуем комбинированную ставку – победит «Аталанта» и ТБ(2,5) с коэффициентом 1.68 в букмекерской конторе Pinnacle.
«Аталанта» в прошлых турах добивалась крупных побед на своем поле. «Парма» же стабильно проигрывает, в том числе и очные встречи сопернику.